التقنية الجديدة من جلاستون جامبو تمكن الشركة من إنتاج زجاج بارتفاع ثمانية أمتار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: دشنت شركة الإمارات للزجاج، الشركة الرائدة في إنتاج الزجاج المعماري المسطح في الشرق الأوسط والمملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، خط إنتاج جديد للزجاج المقوى فائق الجودة أكبر حجماً وأكثر مرونة، بالتعاون مع جلاستون فورتيكس برو جامبو، شركة الزجاج العالمية الرائدة في توفير آلات وخدمات معالجة الزجاج عالي الجودة للمباني ووحدات الطاقة الشمسية والسيارات.

ويشمل خط الإنتاج الجديد فرن تقسية حراري مزود بأحدث التقنيات لصناعة الزجاج المقوى، وهو مصمم لإنتاج زجاج كبير الحجم يصل طوله إلى ثمانية أمتار. وتم تصميم هذا الفرن خصيصًا لمعالجة الزجاج حرارياً بأقل انبعاث وأعلى جودة.

كما أن خط الإنتاج الجديد مزود بماكينة "التحكم في الحواف"، وهي آلة تقوم بصقل الحواف، تتضمن أداة تبريد ذكيًة تتكيف تلقائيًا مع حجم الزجاج، وتقلل من حجم الزجاج وحدّة الحواف. والفرن مجهز أيضًا بنظام قياس الجودة عبر الإنترنت يسمى أي لوك "iLook"، وهو نظام مسح آلي لقياس الجودة البصرية للزجاج المُقسى، وبالتالي يلغي الحاجة إلى القياس اليدوي لمعرفة نسبة نقاء الزجاج. وتتماشي التقنيات الحديثة مع إستراتيجية النمو المتواصل لشركة الإمارات للزجاج، والتي تركز على توفير منتجات عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد على الزجاج المُقوى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج: "نركز في شركة الإمارات للزجاج على توسيع أعمالنا بشكل متواصل، بما في ذلك تحسين عمليات الإنتاج لدينا، وزيادة الكفاءة وتنويع عروض منتجاتنا. ويبدو ذلك جلياً من خلال التحديثات الأخيرة، ومنها تدشين هذا الخط الانتاجي الجديد. ومع استمرار نمو سوق الزجاج المُقوى، تبرز الحاجة للاستثمار في أنظمة متقدمة لتلبية الطلب على هذه النوعية

من الزجاج، وكذلك مواجهة المنافسة. لقد دخلنا في شراكة مع تقنية جلاستون منذ عام 2000، وستمكننا هذه التقنية الجديدة من إنتاج ومعالجة أحجام الزجاج الكبيرة بما يتماشى مع الطلب المتزايد".

وتتمتع مجموعة جلاستون، التي يقع مقرها الرئيسي في هلسنكي بفنلندا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، بأكثر من 50 عامًا من الخبرة في توفير تقنيات إنتاج الزجاج عالي الجودة في جميع أنحاء العالم. وتم تصميم سلسلة جلاستون جامبو لتحسين الجودة والكفاءة من خلال بيانات مدروسة بدقة، مما يوفر تحكم أكثر كفاءة في عملية المعالجة الحرارية للزجاج من أجل الحصول على منتجات عالية الجودة.

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