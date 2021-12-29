عرض تشكيلة تيتان وتانيشك المستوحاة من التراث الإماراتي في إكسبو 2020

دبي، دولة الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تيتان للساعات والإكسسوارات العصرية أن تسجيل الشركة مبيعات قياسية في دولة الإمارات، عزز مكانة الإمارات باعتبارها سوقاً رائداً لأعمال تيتان، وذلك في أعقاب ازدهار الأداء في العام الحالي بنسبة 90%.

وشهد عام 2021 زخماً كبيراً في أعمال تيتان، بدءاً من افتتاح أول متجر عالمي لتانيشك في دبي، وافتتاح عشر منافذ بيع حصرية لتيتان للساعات في الإمارات، وانتهاءً بتوسيع نطاق حضورها في المنطقة.

وتستعد الشركة لافتتاح ثلاثة متاجر جديدة قبل نهاية العام، مدعومة بالنجاح المذهل الذي حققته في عامها الأول. ويتم الآن الاحتفال بهذا النجاح في إكسبو 2020، حيث تهدف المجموعة الهندية إلى احتلال مركز الصدارة مجدداً في ساحة التجزئة العالمية، وتعزيز مكانتها لدى المستهلكين من خلال مساحة التجزئة المخصصة لها في المعرض العالمي الرائد.

ومع تشكيلة حصرية من المجوهرات والساعات، ومنصة افتراضية فريدة لتجربة القطع قبل شرائها، وفرصة شراء تصاميم حصرية بإكسبو، والاستمتاع بأشكال وتصاميم مميزة مرادفة للعلامة التجارية، فإن جناح شركة تيتان المحدودة في معرض إكسبو 2020، يستحق الزيارة من قبل المقيمين والسياح والعملاء المخلصين للعلامة التجارية.

وبإمكان الزوار مشاهدة أحدث تشكيلة من مجوهرات تانيشك المستلهمة من الرموز الوطنية للإمارات، مثل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، والصقر المرتبط تاريخياً بالدولة، والذي يمثل الجمال والقوة والرشاقة، ودلّة القهوة العربية الكلاسيكية، كما تظهر في المجموعة قطع مستوحاة من شجرة النخيل والتمور في إشارة إلى الكرم والضيافة العربية الأصيلة، و 7 نجوم لامعة للدلالة على الرابط الوثيق بين من الإمارات السبع، والتي تأتي ضمن تصاميم أنيقة تجسد رموز دولة الإمارات ذات الجذور القوية والرؤية تقدمية.

وتضم التشكيلة أكثر من 40 قطعة فريدة، بما في ذلك العقود الطويلة والخواتم الملونة ودبابيس التعليق للرجال والنساء والأقراط. وتُستخدم التصاميم متعددة الاستعمال، للحصو ل على قطع مجوهرات بسيطة ومميزة، وتعتبر هدية مثالية أو تذكاراً أنيقاً.

وتعد منطقة التجربة الافتراضية واحدة من المعالم البارزة في المساحة المخصصة لشركة تيتان في المعرض، حيث يشعر الزوار بالفخامة في غرفة ارتداء المجوهرات ويمكنهم الجلوس براحة أثناء تجربتهم لمئات القطع من مجوهرات تانيشك، والتقاط الصور ومشاركتها على الفور على قنوات التواصل الاجتماعي للتمتع بتجربة تفاعلية ممتعة لارتداء المجوهرات.

كما يشمل جناح تيتان عرض ساعة "تيتان إيدج" محدودة الإصدار للجنسين، والمصممة خصيصاً للاحتفال بالعام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020. ويعتبر هذا الإصدار العريق خير تجسيد لروح الاتحاد، كما يشكل تذكاراً رائعاً ونموذجاً مثالياً على الحرفية الخالدة والتصميم الأنيق الذي تشتهر به ساعات تيتان.

واستلهم تصميم الإصدار المحدود من تشكيلة «إدج» من فنون الهندسة المعمارية في المنطقة، وتأتي الساعة مع غطاء زجاجي من الياقوت الأزرق، ومينا دائرية رقيقة للغاية على شكل أشعة الشمس، وعقارب تشبه المئذنة، كما تتميز الساعة أيضاً بألوان العلم الإماراتي مع شكل الصقر، الطائر الوطني للإمارات، محفور على ظهر الساعة.

وقال كوروفيلا ماركوس الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الدولية بشركة تيتان المحدودة: "يعتبر إكسبو 2020 منصة رائعة لعرض الدقة والبراعة الفائقة في التصميم، وتجربة العملاء الاستثنائية، وقائمة التصاميم المتنوعة التي جعلت من ساعات تيتان وتانيشك اسماً شهيراً ومتداولاً على نطاق واسع، ويتيح المعرض العالمي الفرصة لشريحة متنوعة من المستهلكين الاطلاع عن قرب ولأول مرة على تشكيلتنا الرائعة وتجربة منتجاتنا."

وأضاف: "باعتبارنا علامة تجارية هندية مرموقة وذات تاريخ غني في المنطقة، يشكل إكسبو 2020 بالنسبة لنا حدثاً هاماً للتواصل مع المغتربين الهنود، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتقديم علاماتنا التجارية للزوار الدوليين من أنحاء العالم، والحصول على آرائهم البناءة حول منتجاتنا".

يوجد الموقع الخاص بشركة تيتان المحدودة في معرض إكسبو 2020 في ريتيل بلازا في جناح الهند. ويتم عرض المسيرة الناجحة للشركة من خلال فيديو مشوق وشاشات تفاعلية جذابة في الطابق الثالث من جناح الهند.

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نبذة عن شركة تيتان المحدودة:

تأسست شركة تيتان المحدودة في عام 1984، وهي شركة مدرجة في سوق البورصة والأسهم وتبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار أمريكي حتى عام (2019-20)، وتصنع الشركة أكثر من 15 مليون ساعة سنوياً، مع قاعدة عملاء تزيد عن 200 مليون يتواجدون في 32 دولة عبر 11000 نقطة بيع. فازت تيتان بجائزة "ريد بوت" المرموقة لتصميم "تيتان إيدج" وهي أرق ساعة في العالم.

تفخر تيتان بتصميم وتصنيع ساعات لا تقبل المساومة على مستويات الجودة، وتمتد منشأة التصنيع الحديثة الخاصة بالشركة على مساحة تزيد عن 450.000 قدم مربع، وصنفها العديد من الخبراء على أنها من بين أفضل منشآت تصنيع الساعات في العالم، وتحمل المنشأة شهادات ISO لأنظمة إدارة الجودة والبيئة.

تانيشك هي العلامة الأكثر شهرة للمجوهرات في الهند من مجموعة "تاتا"، وتعتبر مرادفاً للدقة الفائقة في الحرفية الماهرة، والتصاميم الحصرية، وخدمة العملاء التي لا تُضاهى، وجودة المنتج المضمونة لأكثر من عقدين.

بالنسبة لعلامة "تانيشك"، المجوهرات ليست مجرد منتج، بل هي واحدة من أشكال الفنون، وتعد تشكيلتنا الرائعة من المجوهرات المصنعة من الذهب والماس، توازناً مثالياً بين المهارة الحرفية التقليدية والتصاميم المعاصرة الجذابة. ومع أشكال تجسد الجمال وتحتفي بالمناسبات الخاصة، تسعى "تانيشك" أن تكون جزءاً لا يتجزأ من طريق الأناقة لكل امرأة. وتأكيداً على هذا الالتزام نحو التميز، تم في عام 2019 منح "تانيشك" لقب العلامة التجارية الأكثر موثوقية للمجوهرات في الهند من قبل الهيئة الاستشارية للأبحاث الموثوقة.

تمتلك "تانيشك" حالياً ما يزيد على 340 متجر وهي علامة المجوهرات الأكثر موثوقية في الهند والأكثر شهرة لدى العملاء.

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