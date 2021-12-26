بقيادة الاتحاد لائتمان الصادرات للمشروع

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي وأحد المجموعات المصرفية الرائدة في المنطقة، وكريديتي فينتك، لدعم مشروع "بوابة التمويل التجاري الموحدة"، وهي منصة تم تصميمها لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى التمويل اللازم لنمو أعمالها، ودعم استراتيجية الإمارات الصناعية "مشروع 300 مليار" التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إماراتي إلى 300 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2031.

ومن شأن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تعمل على ترسيخ مكانة الاتحاد لائتمان الصادرات كبوابة رئيسية تجمعها مع البنوك والمصدرين في منصة واحدة لتقديم حلول مالية مبتكرة. وبموجب هذا الاتفاق، سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتوفير تمويلات تجارية للشركات الإماراتية، مدعومة بضمانات من الاتحاد لائتمان الصادرات، تقدم من خلال منصة «مونيموف» التابعة لـ«كريديتي فنتك».

بالإضافة إلى بنك الإمارات دبي الوطني، تتعاون شركة الاتحاد لائتمان الصادرات أيضًا مع البنوك المحلية الأخرى للاستفادة من عملية رقمية شاملة مع آليات موحدة تساعد الشركات الإماراتية على حماية مستحقاتها التجارية.

وبدعم من من وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، يستهدف المشروع تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، وذلك من خلال تبسيط العمليات المرهقة والمربكة والمستهلكة للوقت.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "تم إطلاق بوابة التمويل التجاري الموحدة تزامناً مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صممت لإيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه وصول الشركات الإماراتية العاملة في قطاع التصدير وإعادة التصدير إلى التمويل وحلول حماية الائتمان. وبالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ستساعد هذه البوابة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة واسعة من الحلول المالية المبتكرة للوصول إلى اقتصاد قوي ومرن. ويسعدنا أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة الإمارات."

من جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: “سعيدون بهذا التعاون الاستراتيجي مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات و«كريديتي فينتك» لنساهم في دعم تنفيذ مشروع بوابة تمويل التجاري الموحدة. ستساعد هذه المنصة المدعومة بحلول حماية الائتمان من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، على تسهيل وصول الشركات الإماراتية للتمويل التجاري وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي. لا تساعد الشبكة المالية القوية الشركات الصغيرة في الحصول على تمويل أسرع وبأسعار تنافسية فحسب، بل إنها تفيد أيضًا الشركات الكبيرة من خلال تلبية احتياجات المستهلكين ودعم نمو الأعمال المستدام. ومن شأن هذه التسهيلات التمويلية الشاملة أن تدعم اقتصادنا بشكل كبير، مما يساعد الشركات على النمو وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ونظراً لدوره الرائد في القطاعين الرقمي والمصرفي في المنطقة، يعمل بنك الإمارات دبي الوطني بشكل مستمر على إيجاد حلول مبتكرة تعزز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع استراتيجيات حكومة دولة الإمارات."

وقال السيد هاشم الحسيني الرئيس التنفيذي لشركة «كريديتي» والشريك المؤسس لـ«مونيموف»: "تواجه الشركات العاملة في قطاع التصدير وإعادة التصدير، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، العديد من العقبات في تجارتها الدولية. من خلال "بوابة التمويل التجاري الموحدة"، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة لتقديم حلول شاملة للحد من هذه المخاوف من خلال منصة استثنائية تساعد الشركات على النمو بشكل كبير في الأسواق الإقليمية والعالمية. يسعدنا أن نعمل بشكل وثيق مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك الإمارات دبي الوطني لتقديم مساهمة حيوية في هذه المبادرة الرائدة التي تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الرؤية الاقتصادية للدولة على مدى الخمسين عامًا القادمة."

وقال الدكتور حمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «رويال ستراتيجيك بارتنزر» وعضو مجلس إدارة «كريديتي»: "من خلال هذه الشراكة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك الإمارات دبي الوطني، نحن على ثقة من أننا سنساهم في نمو اقتصادنا القائم على الابتكار من خلال تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية على الصعيد العالمي."

#بياناتحكومية

-انتهى-

نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:

تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب الشركة دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار. ومنذ عام 2020، واستجابة للاحتياجات الاقتصادية، بدأت الشركة في تقديم حماية ائتمانية وضمانات لتمويلات تجارية لدعم التجارة المحلية غير النفطية بدولة الإمارات.

تتبنى الاتحاد لائتمان الصادرات تزويد الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالحلول التي تلبي أهدافها على الصعيدين المحلي والدولي، كما تبني الشركة منصة شاملة للشراكات الاستراتيجية عبر الحكومة، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، والوسطاء، والبنوك وشركات التمويل، بالإضافة إلى وكالات ائتمان الصادرات الإقليمية والدولية، والحكومات، ووكالات ترويج التجارة بالإضافة إلى المنظمات العالمية المعنية بالتنمية الاقتصادية.

وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2021 وللمرة الثالثة على التوالي على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- )قوي جدا( مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني". هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021