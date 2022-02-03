النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الذي يعد أحد الأحداث الفضائية الرائدة على مستوى العالم، تعقد في المنطقة العربية لأول مرة

تنظيم المؤتمر تحت شعار " نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض" خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023 في مركز التجارة العالمي

الجهة المنظمة تفتح المجال أمام المهتمين لتقديم ملخصات أبحاثهم

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن عزمه استضافة النسخة السابعة عشرة من المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023 (SpaceOps 2023)، أحد أبرز الأحداث الفضائية الرائدة عالمياً، وذلك في المركز التجاري بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسينظم المركز المؤتمر الجمعية الدولية للعمليات الفضائية، ليكون النسخة الأولى التي تعقد في الوطن العربي، وستقام فعالياته في بداية شهر مارس 2023.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث نخبة من العلماء والباحثين والمهندسين والقادة العالميين في صناعة الفضاء لمناقشة أحدث الأبحاث والتقنيات الحديثة والابتكارات في قطاع الفضاء. ويأتي انعقاد هذا الحدث في أعقاب النجاح الكبير للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الحدث الفضائي الأبرز على مستوى العالم، والذي نظمته دبي خلال العام الماضي 2021، لتسجل من خلاله سبقاً لمحيطها العربي.

وتمثل استضافة هذا المؤتمر جانباً من خطة الإمارات الإستراتيجية لتطوير برنامجها الفضائي. واستلهاماً من رؤية قيادتها الرشيدة. عملت الدولة بعزيمة راسخة لإرساء أساس قوي سيمكنها من حجز مكانة رائدة لها في صناعة الفضاء العالمية، بالاعتماد على العديد من المبادرات المهمة، ومن أبرزها برنامج الإمارات للأقمار الصناعية، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ – "مسبار الأمل"، مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، واستراتيجية "المريخ 2117" التي تسعى الإمارات من خلاله لتكون أول دولة تبني مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر عبر مدينة علوم المريخ.

وسيعقد المؤتمر تحت عنوان "نستثمر في الفضاء من أجل إنجازات تتخطى الأرض"، وسيوفر فرصة للوفود المشاركة لاستكشاف جميع جوانب عمليات البعثات الفضائية، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالعمليات الروبوتية، والتحكم بالأقمار الإصطناعية و المهمات الفضائية بشكل عام سواء المأهولة أو غير مأهولة. وستكون الفرصة قوية أمام الزوار للتعرف على أحدث التقنيات والفرص في هذا القطاع، ودور التقنيات الفضائية المتقدمة للإسهام في التوصل إلى الحلول المثلى لضمان مستقبل أفضل للبشرية.

وقال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "نؤكد في المركز على التزامنا الراسخ إزاء رعاية برنامجنا لاستكشاف الفضاء، وتعزيز تطور القطاع في المنطقة والعالم. إننا نرى في استضافتنا لهذا الحدث المرموق لأول مرة في الوطن العربي تأكيداً على إنجازاتنا الفضائية الوطنية غير المسبوقة. ونعتقد أنه سيترك تأثيراً إيجابياً مهماً للغاية في تعزيز منظومتنا التعاونية في هذا المجال، بما يؤهلنا لترك بصمة مؤثرة، والتوصل إلى تحالفات فاعلة، وبناء جسور المعرفة مع منظمات ووكالات الفضاء الدولية الرائدة، ليعود ذلك كله بالخير الوفير على البشرية جمعاء".

وسيجمع المؤتمر تحت مظلته أيضاً الشباب ذوي الخبرات التخصصية، إضافة إلى الطلاب من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في مناقشة الوضع الراهن للعمليات الفضائية ومستقبلها. وأعلنت اللجنة المنظمة عن فتح الباب أمام تقديم الأبحاث التي ستطرح في المؤتمر، وستعطى الأولوية لتلك المتعلقة بالممارسات والتقنيات والخبرات الفريدة والمبتكرة التي يستفيد منها الآخرون في مجتمع العمليات الفضائية. ويمكن للمهتمين بتقديم الأوراق البحثية زيارة الرابط: https://spaceops2023.org/call-for-papers.

ولمعرفة المزيد حول المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023، يرجى زيارة الموقع: https://spaceops2023.org.

#بياناتحكومية

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مركز محمد بن راشد للفضاء:

تأسس مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2006، وهو الجهة التي تحتضن برنامج الإمارات الوطني للفضاء. يبني المركز أقماراً اصطناعية لرصد الأرض ويشغلها ويوفر خدمات تحليل صور وبيانات لمختلف العملاء حول العالم. ومن الأقمار الاصطناعية التي يمتلكها المركز دبي سات-1 ودبي سات-2، وقد جرى إطلاق "خليفة سات"، أول قمر اصطناعي إماراتي 100% في 29 أكتوبر 2018 بنجاح من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان. كما يتولى المركز تطوير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومسبار الأمل، الذي أصبح أول مهمة عربية تصل إلى مدار كوكب المريخ في 9 من فبراير عام 2021. ويهدف إلى جمع بيانات علمية أساسية حول غلاف المريخ الجوي.

كما أطلق المركز مؤخراً مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وهي أول مهمة إماراتية وعربية لاستكشاف القمر. كما كشف المركز عن خُطته لتطوير القمر الاصطناعي الجديد "MBZ-SAT" بحلول عام 2023، ليكون القمر الاصطناعي المدني الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح. واستضاف مركز محمد بن راشد للفضاء المؤتمر الدولي للفضاء في نسخته الـ 72، في 2021 وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وذلك للمرة الأولى على مستوى المنطقة منذ انطلاقه في العام 1950. إضافة إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلق أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 في مهمة علمية، وتطوير استراتيجية المريخ 2117 الهادفة إلى بناء مدينة بشرية على الكوكب الأحمر.

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