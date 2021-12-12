تصنيف الإمارات يؤكد مرونة قطاع التجزئة في الدولة نتيجة للإصلاحات الحكومية والسرعة في اعتماد الرقمنة

الإمارات تتصدر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية، حيث يبلغ متوسط إنفاق الأسرة بالدولة ضعف المتوسط العالمي للإنفاق وأربعة أضعاف متوسط الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن كيرني، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً، عن تصنيف الإمارات بالمرتبة 14 عالمياً، ما يؤكد مرونة قطاع التجزئة في الدولة نتيجةً للإصلاحات الحكومية والسرعة في اعتماد الرقمنة.

وتصنّف الدراسة 35 دولة ناشئة تبعاً لمجموعة تضم 26 عاملاً وأربعة متغيرات رئيسية لتحديد الأسواق المتنامية والجذابة والخالية نسبياً من المخاطر. ويركز المؤشر على الاتجاهات الكلية ويسلط الضوء على أهم التطورات الجديدة بالسوق، بدلاً من تقديم معلومات تفصيلية عن حصة السوق قد تكون غير هامة.

وتدفع التكنولوجيا والتسويق التجريبي النمو الذي يسجله قطاع التجزئة بالإمارات؛ حيث يعتمد تجار التجزئة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي لتقديم تجربة متعددة القنوات وأكثر شمولية. كما تفوقت مدفوعات البطاقات الإئتمانية على المدفوعات النقدية، وسارع تجار التجزئة لاعتماد تكنولوجيات الدفع الرقمية، بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول وتطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية كتلك التي يعتمدها بنك الإمارات دبي الوطني وتطبيق mePay، ما ساهم بتعزيز أداء القطاع بشكلٍ أكبر.

وبالإضافة إلى ذلك، تتصدر الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية، حيث يبلغ متوسط إنفاق الأسرة بالدولة (2,554 دولار)، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي للإنفاق (1,156 دولار) وأربعة أضعاف متوسط الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (629 دولار).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد ديدي، الشريك في ممارسات المستهلك وقطاع التجزئة لدى كيرني الشرق الأوسط، شركة الاستشارات العالمية التي أصدرت تقرير المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة لعام 2021: "تشجع سهولة ممارسة الأعمال في الدولة والدعم المستمر الذي تتلقاه الشركات الصغيرة والناشئة، إلى جانب عوامل التحفيز المصممة بعناية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الابتكار في القطاع. كما شهدنا دخول كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية على مستوى العالم إلى السوق أو توسيع حضورهم طوال العقد الماضي، إلى جانب مستويات الإنفاق الاستهلاكي المرتفعة. ويقف الاقتصاد الإماراتي في مصاف الاقتصادات المتقدمة بعد الاحتفال مؤخراً باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد، حيث تبنّى سياسات قادت إلى تسريع نضج سوق التجزئة التي لن تندرج قريباً في قائمة الأسواق الناشئة ضمن تصنيفات المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة".

ويشير المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة على صعيد الأسواق إلى أن الحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري تنظر إلى قطاع التجزئة كوسيلة لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، كما يوضح تحوّل أهم مراكز الإنفاق الاستهلاكي في العالم من الأسواق المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وترتبط وتيرة هذا التطور ارتباطاً مباشراً بالابتكار وإمكانية دخول الأسواق وقبول المستهلك وتقنيات التجزئة، بدءاً من استخدام الإنترنت بالهاتف المحمول إلى نظم الدفع الإلكترونية المتطورة والآمنة.

ويتناول المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة 2021 واقع أفريقيا، القارة التي تتميز بعدد سكان هو الأصغر سناً والأسرع نمواً في العالم بالإضافة إلى جيل مستهلك يتجه على نحوٍ متزايد نحو الابتكار والانفتاح على تقنيات البيع بالتجزئة مثل المدفوعات الإلكترونية.

وتستعد أفريقيا، في أعقاب أزمة كوفيد-19 العالمية، للحد من نماذج البيع بالتجزئة التقليدية لتصبح السوق الأغنى والأسرع نمواً والأكثر تطوراً في العالم، نتيجةً للوائح الحكومية التحفيزية وتسريع اعتماد الرقمنة والاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركات المحلية والأجنبية. وتساهم هذه القوى معاً في تغيير وجه تجارة التجزئة الأفريقية، وتوفر مخططاً لتطوير الأسواق الناشئة الأخرى.

وأضاف ديدي: "تساهم العلاقات التجارية التاريخية المتينة لأفريقيا مع دول المنطقة على عقد المزيد من الشراكات الحيوية. وتوفر مستويات النمو أمام تجار التجزئة فرصةً مذهلة للاستثمار في السوق واستقطاب مستهلكين جدد. وقد أعلنت مجموعة من أبرز شركات التجزئة المحلية مثل ماجد الفطيم عن خططها التوسعية في دول مثل كينيا وأوغندا، مع التركيز على السعر والعلامة التجارية وتعزيز ولاء العملاء".

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