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دبي: أعلن "الإمارات الإسلامي"، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمصرف المفضّل لدى مواطنيها، عن إطلاق حساب "إماراتي للتوفير العائلي"، المصمم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم وأنماط حياتهم.
ويأتي المنتج المصمم خصيصاً ليسهم في تعزيز الروابط الأسرية القوية وقيم التآزر التي يتميز بها المجتمع الإماراتي عبر تمكين متعاملي الحساب من دعوة أفراد العائلة لفتح حسابات توفير فردية ومنفصلة وفقاً لأعلى درجات الخصوصية ودون حد أدنى للرصيد تحت مظلة حساب عائلي شامل. ويمكن للمتعاملين الاستفادة من مجموعة جذابة من المزايا والامتيازات المخصصة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم المالية على المدى الطويل وعيش أنماط حياة طموحة، إلى جانب مستويات أعلى لمعدلات الربح المتوقعة تصل حتى 0.75% سنوياً استناداً إلى أرصدة حسابات أفراد الأسرة.
ويمكن للحساب الجديد أن يضم حتى 10 أفراد يمكنهم الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا الاستثنائية، بما فيها بطاقة "إماراتي" الائتمانية المعفاة من رسوم العضوية وقسائم تصل قيمتها حتى 700 درهم لبطاقات "إنفينيت" و"سيغنتشر" أو 300 درهم للبطاقات البلاتينية. وبالإضافة إلى ذلك، يحصل حملة البطاقات على 15 ألفاً من أميال "سمارت مايلز" كمكافأة إضافية على بطاقة "إماراتي" الائتمانية. وعلاوة على ذلك، يحصل متعاملو الحساب على خصم بنسبة 50% على رسوم إدارة تمويل السيارات والتمويل السكني والتمويل الشخصي بخصم قدره 2500 درهم كحد أقصى على التمويل السكني.
وتعليقاً على إطلاق الحساب، قال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي": "يسعدنا إطلاق حساب ’إماراتي للتوفير العائلي‘ الذي يقدم لمتعاملينا من المواطنين فرصة التمتع بتجربة مصرفية عالمية المستوى مع مجموعة من المزايا المخصصة لكونه مصممٌ استناداً لفهمنا الموسع ورؤيتنا المتعمقة للعادات المصرفية وأنماط حياة متعاملينا من المواطنين. وباعتبارنا مؤسسة مالية نشأت ونمت في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحرص باستمرار على توفير الحلول المبتكرة التي تساعد متعاملينا من المواطنين على تلبية احتياجاتهم ومواكبة طموحاتهم".
#بياناتشركات
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