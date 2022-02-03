لجنة تحكيم تضم خمسة من أبرز الخبراء العالميين لتقييم التقارير التعريفية التي يقدمها المتسابقون

لجنة أخرى تضم عضوين لاختيار المشاركين المتأهلين إلى نصف النهائي في التحدي

أبوظبي: أعلنت "أسباير"، ذراع إدارة البرامج التكنولوجية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والجهة المنظمة لتحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم التي ستتولى مسؤولية تقييم التقارير التعريفية التي قدمتها الفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر أن تقام المسابقة في أبوظبي بشهر يونيو 2023، علماً أنها تهدف إلى تطوير حلول مناسبة وفعالة لقضايا الأمن البحري الشائعة حول العالمي مثل القرصنة، والتهريب، والصيد غير القانوني.

ويشارك في عملية التحكيم ستة علماء عالميين يمثلون مجالات عديدة في علم الروبوتات. وأثناء تقييم التقارير التعريفية للمتسابقين سيمنح الحكام نسبة 40% للمواصفات الفنية للفريق، في حين تُعطى النسبة المتبقية للنهج المقترح لحل التحدي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور آرثر موريش، الرئيس التنفيذي لـ"أسباير": "تنفَذ كافة مراحل هذه العملية بفعالية ودقة عالية، بدءاً من اختيار الفرق حتى اختتام المسابقة النهائية. وعندما ننظر إلى النطاق والأثر الواسعين الذي ستتركه الحلول المطروحة لمعالجة قضايا الأمن البحري التي يتناولها هذا التحدي، مثل القرصنة والتهريب والصيد غير القانوني، فلا بد من اختيار أفضل الخبراء في مجال التحكيم لتشكيل اللجنة وإدارة هذه العملية. ولا شك بأن تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية سيشكل إنجازاً هاماً في رحلة تطوير التكنولوجيا المستقلة".

وأضاف أيضاً: "يتمتع حكامنا بمؤهلات عالية وخبرات واسعة في العديد من المجالات المرتبطة بهذا التحدي. وكلنا ثقة بأن مساهماتهم ستترك أثراً ملموساً في تحقيق أهدافنا نحو التطور في مجال الروبوتات المستقلة".

وتضم لجنة التحكيم للمرحلة الأولية كلاً من:

الدكتور آلان ستاينهارت، كبير العلماء في شركة AEye في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة الدكتور سيزار ستيفانيني، بروفيسور ورئيس مختبر التصميم الهندسي الإبداعي في كلية الروبوتات الحيوية التابعة لمدرسة سانتانا للدراسات المتقدمة، إيطاليا

الدكتور فرانشيسكو لاغالا، خبير من إيطاليا في مجال الروبوتات المستقلة

الدكتور روبرت هامل، كبير العلماء ونائب رئيس الأبحاث في معهد بوتوماك في الولايات المتحدة

الدكتور إريك كروتكوف، كبير المسؤولين العلميين في معهد تويوتا للأبحاث في الولايات المتحدة

أما لجنة التحكيم لمرحلة الاختيار النهائي فتضم كلاً من سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدكتور توني تيذر، المدير السابق لوكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية الامريكية (DARPA).

وأكد الدكتور موريش على أهمية توطيد أصر الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية، وقال: "في ظل وجود هذه اللجنة التحكيمية التي تضم نخبة من الخبراء العالميين، نتطلع إلى استقبال أفكار جديدة ومميزة لإحداث ثورة في القطاع وإيجاد حلول مناسبة القضايا الملحة التي يواجها العالم في إطار الأمن البحري".

ويذكر أن التحدي قد نجح في استقطاب مئات المشاركين من حول العالم في المسابقة منذ الإعلان عنه في أكتوبر 2021. وقد وتم تمديد الموعد النهائي لتقديم التقارير التعريفية لغاية 31 يناير 2022، وذلك تلبية لطلب العديد من المشاركين.

ويتاح تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية، التابع لسلسلة تحديات محمد بن زايد العالمي للروبوتات، أمام الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات والمبتكرين الأفراد للمشاركة. وسيتضمن التحدي صوراً متنوعة من التعاون بين الطائرات والسفن المسيرة لتنفيذ عدد من مهام الملاحة والمناورة المعقدة ضمن بيئة يُحظر فيها استخدام إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS).

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات

تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات هو مسابقة دولية للروبوتات تقام كل عامين وتستقطب مشاركة الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات الرائدة والأفراد المبدعين من كل أنحاء العالم بهدف تطوير حلول لعدد من التحديات العالمية الملحة باستخدام تطبيقات الروبوتات المستقلة.

أسباير هي الجهة المسؤولة عن تنظيم تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوتات، وذلك بصفتها ذراع إدارة البرامج لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. ويوفر هذا التحدي بيئة حاضنة للابتكار والتميز التقني في مجال الروبوتات، مما يدعم انتقال دولة الإمارات إلى اقتصاد مبني على المعرفة وترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ناشئ في مجال الابتكارات التكنولوجية المتقدمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mbzirc.com

تواصلوا معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/mohamed-bin-zayed-international-robotics-challenge

يوتيوب: https://www.youtube.com/c/MBZIRC

تويتر: https://twitter.com/mbzirc?lang=en

فيسبوك: https://www.facebook.com/mbzirc/

إنستغرام: https://www.instagram.com/mbzirc/?hl=en

منهجية تحدي محمد بن زايد العالمي الكبير للروبوتات البحرية

في مرحلة التقارير التعريفية، يجب على كل فريق مشارك تقديم تقرير رسمي بحلول 31 ديسمبر 2021 يصف فيه خبرته في مجال أسراب الروبوتات والرؤية الحاسوبية وأنظمة التمركز ورسم الخرائط في وقت واحد، ومهاراته في مجال السفن والاتصالات، والنهج التقني المستخدم في حل التحدي.

أما في مرحلة المحاكاة، سيُطلب من الفرق المشاركة إكمال مهام الفحص والتدخل. وستشهد تلك المرحلة اختيار الفرق الخمسة النهائية خلال أغسطس 2022.

وستحتاج الفرق إلى تقديم مقاطع فيديو لإثبات صحة مفاهيمها حول المكونات الفرعية المختلفة لأنظمتها وإظهار جدوى النهج المستخدم. ويجب أن تغطي مقاطع الفيديو المكونات التالية من التحدي:

تنفيذ مهام البحث والفحص لأجسام كبيرة باستخدام طائرات مسيرة

نظام الاتصال داخل السرب واتخاذ القرار بشكل جماعي

الحمل الجماعي ونقل الأجسام الكبيرة إلى موقع المحطة.

وفي مرحلة العرض التي ستقام في يونيو 2023، ستثبت الفرق قدرات نظامها. وسيعتمد التقييم على الوقت الإجمالي لإكمال مهام التفحص والتدخل. وتتضمن هذه المرحلة مهام التفحص والتحديد ومهام التحكم الفرعية، مع تحديد وقت أقصى لإنجاز المهمة يبلغ 50 دقيقة.

التأهل والجوائز:

ستشهد المسابقة مشاركة فرق دولية تُظهر براعتها ومهاراتها في بناء وتشغيل السفن والطائرات المسيرة في بيئة مقطوع عنها إشارات أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

ويجب على الفرق المهتمة إكمال عملية التسجيل عبر زيارة الموقع https://www.mbzirc.com، حتى تاريخ 31 يناير 2022.

سيحصل الفريق الفائز بالجائزة الأولى على 2,000,000 دولار أمريكي، والثانية على 500,000 دولار أمريكي، والثالثة على 250,000 دولار أمريكي. وستُقسّم جائزة إكمال مرحلة المحاكاة البالغة 500,000 دولار أمريكي بين الفرق التي تصل إلى مرحلة العرض.

نبذة عن أسباير

تقود أسباير المسيرة نحو ابتكار التكنولوجيا التحويلية المستقبلية من خلال صياغة المجهودات البحثية التطبيقية لمواجهة التحديات المستقبلية، وذلك من خلال العمل والتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة في القطاعات الصناعية والجامعات ومعاهد البحوث. كما تطلق تحديات كبرى ومسابقات دولية لحل مجموعة من أهم القضايا في العالم، وتجمع بين الأشخاص والأفكار والموارد والتكنولوجيا الاستثنائية لحل التحديات المعقدة. تعد أسباير ذراع إدارة البرامج التكنولوجية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، الذي يتولى مسؤولية وضع استراتيجية البحث والتطوير الخاصة بالإمارة، ويوحد مصادر التمويل لضمان فعالية الاستثمارات، ويوجه السياسات والقوانين.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aspireuae.ae

تواصلوا معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

لينكدإن:https://www.linkedin.com/company/aspire-uae

تويتر:https://twitter.com/aspireuae

إنستغرام: https://www.instagram.com/aspire.uae/

نبذة عن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

يبني مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة منظومة بحث وتطوير تحقق نتائج تحويلية في مجال التكنولوجيا. ويتولى مسؤولية وضع استراتيجية البحث والتطوير في أبوظبي ضمن الأوساط الأكاديمية والصناعية، ويوحد مصادر التمويل لضمان فعالية الاستثمارات، ويوجه السياسات والقوانين لاتخاذ القرارات بمرونة. كما يعمل على تشجيع أحدث الابتكارات التكنولوجية بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كوجهة جذابة للمواهب في قطاع التكنولوجيا المتقدمة ومركز عالمي للابتكار.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.atrc.ae

تواصلوا معنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي:

لينكدإن: https://www.linkedin.com/company/atrcuae

يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCEu90gz1Yrlpx85FysKVJNw

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

أسباير

مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة

comms@atrc.ae

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022