إلحاقاً لإعلان شركة النهدي الطبية ("النهدي" أو "الشركة")، سلسلة الصيدليات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ومنصة الخدمات الصحية المتكاملة Omnihealth سريعة النمو في المملكة العربية السعودية ("السعودية")، في 20 فبراير 2022م، عن نيتها طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، تعلن الشركة ومستشاريها الماليين "إتش إس بي سي العربية السعودية" و"شركة الأهلي المالية" عن النطاق السعري للطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وبدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات. كما تم نشر نشرة الإصدار التي تحتوي على التفاصيل الكاملة للطرح في وقتٍ سابق.

تفاصيل الطرح

تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 119 و131 ريالاً سعودياً للسهم (" النطاق السعري ")

") يشتمل الطرح على 39,000,000 سهم عادي من أسهم الشركة الحالية سيتم بيعها من المساهمين الحاليين (" أسهم الطرح ")

") من المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 4,641 مليون ريال سعودي ( 1,238مليون دولار أمريكي) و5,109 مليون ريال سعودي (1,362 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 15,470 مليون ريال سعودي (4,125 مليون دولار أمريكي) و17,030 مليون ريال سعودي ( 4,541مليون دولار أمريكي) [1]

بعد اكتمال الإدراج مباشرة، من المتوقع أن تمثل نسبة الأسهم المملوكة من الجمهور والمتاحة للتداول 30? من رأس المال المُصدر للشركة

سيشمل الطرح 39,000,000 سهم معروض للبيع على المؤسسات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر (" المؤسسات المكتتبة ") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة.

") وفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية فيما يخص بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات العامة الأولية، ويشمل ذلك المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة غير المقيمة وفقاً لقواعد استثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. وبعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، ستُطرح أسهم الطرح على المستثمرين الأفراد من مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي (" المكتتبون الأفراد "). وبدايةً، سيتمّ تخصيص كامل أسهم الطرح لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة ، و التي قد تنخفض إلى 35,100,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد. وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد.

"). وبدايةً، سيتمّ تخصيص كامل أسهم الطرح لصالح شريحة المؤسسات المكتتبة ، و التي قد تنخفض إلى 35,100,000 سهم (بما يمثل 90% من إجمالي عدد أسهم الطرح) حسب مستوى الطلب من قبل المكتتبين الأفراد. وسيتمّ تحديد الإجمالي النهائي من أسهم الطرح المخصصة لشريحة المؤسسات بناءً على أسهم المكتتبين من شريحة الأفراد. كيفية اكتتاب المؤسسات في أسهم الطرح: يمكن للمؤسسات المكتتبة المسجلة في السعودية التقدم باستمارة الطلب أو تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق البريد الإلكتروني خلال فترة بناء سجل الأوامر. ويقوم المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب بتوفير هذه الاستمارة للمؤسسات المكتتبة المسجلة في المملكة. وعلى هذه المؤسسات في جميع الأحوال تعبئة طلب الاكتتاب للمؤسسات بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم. يحق للمؤسسات المكتتبة غير المسجلة في السعودية تقديم طلبات الاكتتاب إلى مديري سجل الاكتتاب عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني دون الحاجة إلى تعبئة وتوقيع استمارة الطلب. وعلى هذه المؤسسات تعبئة استمارة الاكتتاب للأطراف المشاركة بعد تخصيص أسهم الطرح بناءً على عدد الأسهم المخصصة لهم.

كيفية اكتتاب الأفراد في أسهم الطرح: يتعين على المكتتبين الأفراد تعبئة وتقديم نماذج طلب الاكتتاب المخصصة لهم. يمكن للمكتتبين الأفراد الذين اشتركوا في إحدى الاكتتابات العامة التي جرت مؤخراً في السعودية الاكتتاب عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمات أو بعضها لعملائها شريطة أن: 1- يكون لدى المكتتب الفرد حساباً بنكياً مع إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات، و2- لا يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر اكتتاب عام أولي.

يُحظر على كبار المساهمين في الشركة، والذين يملك كل منهم 5? أو أكثر من أسهم الشركة وهما شركة النهدي القابضة والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) التصرف في أي من أسهمها لمدة 6 أشهر، ولا يجوز للشركة إدراج أسهم إضافية في تداول السعودية لمدة 6 أشهر، في كل حالة من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية.

وفيما يخص الطرح، قامت الشركة بتعيين "إتش إس بي سي العربية السعودية" و"شركة الأهلي المالية" للعمل كمستشارين ماليين، ومتعهدين لتغطية الطرح، ومديرين لسجل الاكتتاب. كما قامت الشركة بتعيين "شركة الأهلي المالية" كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح. كما تم اختيار "البنك الأهلي السعودي" و"البنك السعودي البريطاني" (ساب)، و"بنك الرياض" و"مصرف الراجحي" والبنك العربي الوطني" كجهات مستلمة (تعرف معاً باسم "الجهات المستلمة").

يُتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من كافة الإجراءات النظامية ذات العلاقة. وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم على موقع تداول الإلكتروني (www.saudiexchange.sa)

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بالطرح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa) أو الموقع الإلكتروني لشركة النهدي الطبية (https://nahdi.sa).

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022