أكدت إنفورما ماركيتس أن نسخة 2023 من معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط ستقام كحدث مستقل في الفترة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير 2023 في أعقاب الطلب الهائل من قبل الجهات العارضة للمشاركة في نسخة عام 2022 من الحدث

تم تأكيد مشاركة أكثر من 400 عارض في نسخة 2022 من المعرض، بزيادة 100? عن نسخة عام 2021

ستقام نسخة 2022 من المعرض كحدث مشترك مع معرض آراب هيلث في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يناير على أرض مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنفورما ماركيتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، أن المعرض الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة المختبرات سيعود ليكون حدثاً مستقلاً في عام 2023، وذلك نتيجة الطلب غير المسبوق من قبل الجهات العارضة لنسخة 2022 من المعرض، والتي ستقام في الفترة الممتدة من 24 إلى27 يناير 2022 على أرضية مركز دبي التجاري العالمي.

هذا وقد تم إقامة كلاً من معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط كحدث مشترك في عام 2021 نتيجة تفشي جائحة كوفيد-19 لتوفير منصة مثالية لكلٍ من قطاع الرعاية الصحية والمختبرات للاجتماع وإعادة الاتصال وممارسة الأعمال التجارية بشكل حضوري، ومع ذلك، وبعد ارتفاع الطلب بشكل غير مسبوق من قبل عارضي المختبرات، فسيعود تنظيم المعرض كحدث مستقل في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 فبراير 2023.

وفي هذه المناسبة، قال توم كولمان، مدير المجموعة لمعرض "ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: " إن تفشي جائحة كوفيد-19 كانت ولا تزال تشكل تهديداً على مختلف الصناعات والقطاعات في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ونظرًا للسرعة التي استجابت بها صناعة المختبرات لهذه التهديدات والآثار السلبية فقد قامت بتطوير منتجات لمواجهة تأثير جائحة كوفيد-19 والتغلب عليها، فقد شهدنا زيادة في الشركات التي تسعى لعرض أحدث ابتكاراتها على جمهورنا العالمي من خلال معرض ميدلاب الشرق الأوسط، ونتيجة لهذا الطلب المرتفع غير المسبوق من قبل العارضين فسيعود المعرض مرة أخرى كحدث مستقل في نسخة عام 2023 بإجمالي 6 قاعات يستعرض من خلالها أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة المستخدمة في صناعة المختبرات".

ومن المتوقع أن تستقبل نسخة 2022 من معرض ميدلاب الشرق الأوسط أكثر من 400 عارض وبزيادة 100? عن نسخة عام 2021، ومن بين الشركات التي تم تأكيد مشاركتها رسمياً كلاً من: روش، سيمنز، بيكمان كولتر، أبوت، بيوميرو، ميندراي، والتي من المتوقع أن تزيد إلى أكثر من 500 شركة في عام 2023 بالإضافة إلى زيادة أعداد الجهات العارضة فقد زادت أعداد أجنحة الدول أيضاً من 9 أجنحة في نسخة عام 2021 إلى 10 أجنحة في نسخة عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 14 جناح في نسخة عام 2023.

ويعتبر النمو المتوقع في صناعة المختبرات العالمية عاملاً حاسماً في زيادة أعداد العارضين، وذلك وفقًا لسوق المختبرات الطبية العالمية من خلال التحليل عن طريق الاختبار للمستخدم النهائي حسب المنطقة وحسب البلد لعام 2021، حيث من المتوقع أن ينمو سوق المختبرات العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6? بين عامي 2021 و 2026، مما يضع القيمة المتوقعة لسوق المختبرات العالمية عند 33.07 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

ووفقًا للتقرير، فإنه يُعزى معدل النمو إلى زيادة عدد الأمراض المرتبطة بنمط الحياة والأمراض المزمنة وهجوم الأمراض المعدية على أجزاء مختلفة من العالم.

وأدى إدخال منتجات دقيقة ومتقدمة تقنيًا مثل التشخيصات المصاحبة والرقائق الحيوية والمصفوفات الدقيقة، إلى زيادة الطلب على الكشف المبكر عن الأمراض. وعلاوة على ذلك، فإنه من المتوقع أن تؤدي التطورات التكنولوجية السريعة لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف إلى تعزيز السوق بشكل أكبر، حيث توفر هذه الحلول للأطباء كفاءة قصوى وأدنى حد من مخاطر الأخطاء، مما أدى إلى انتشار الخدمات في السوق.

الجدير بالذكر أنه سيتم انعقاد الحدث مرة أخرى كجزء من التزام إنفورما بتوفير أعلى مستويات النظافة والسلامة، بموجب اعتماد معيار «إنفورما- الجميع آمن» المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، والذي يضم مجموعة تفصيلية من الإجراءات المحسنة، بهدف توفير أعلى مستويات النظافة والسلامة في جميع الأحداث، التي ستنظمها الشركة مستقبلاً، لضمان سلامة كل من الموظفين والحضور، حيث يتضمن معيار «إنفورما- الجميع آمن» 35 نقطة إرشادية، تغطي جميع جوانب التنظيف والنظافة الشخصية، مع التركيز على التنظيف المكثف قبل وأثناء وبعد الحدث، بالإضافة إلى توفير مرافق إضافية في جميع أنحاء المعرض لغسل اليدين، وتعقيمهما باستمرار.

للمزيد من المعلومات عن معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط 2022، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.medlabme.com

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نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

على مدى 16 عاماً، أقيم ميدلاب تحت مظلة أكبر حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو معرض ومؤتمر آراب هيلث. ومع انعقاد دورته الرابعة في المنطقة كحدث مستقل بذاته، يجمع هذا الملتقى السنوي لأوساط المختبرات الطبية بين العارضين والزوّار من أكثر من 140 دولة، ليتيح لهم الفرصة لتقديم أحدث الابتكارات، فضلاً عن الوصول إلى المنتجات والخدمات المتطورة للمختبرات الطبية.

يركز المعرض على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها إقامة 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر التي ستتطرق إلى محاور جديدة تغطي طب نقل الدم والابتكار في المختبرات الطبية وعلم الأمراض الرقمي.

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