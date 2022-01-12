Google تكشف اليوم عن قائمة الشركات الناشئة التي ستشارك في الإصدار الثالث من "مسرّعة Google للأعمال الناشئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي عبارة عن برنامج رقمي لتسريع الأعمال مدته ثلاثة أشهر ويستهدف الشركات الناشئة التقنية التي لا تزال في مراحل التمويل الأوّلي (Seed) والاستثمار الأوّلي (Series A) في المنطقة.

تمّ اختيار الشركات بالاستناد إلى مجموعة من المعايير، مثل المشكلة التي تحاول كل شركة حلّها وكيفية عملها على تعزيز تجربة المستخدمين، بالإضافة إلى مدى استعدادها لاستخدام تقنيات تعلّم الآلة من أجل حلّ التحديات في مجال عملها وتحقيق نجاح طويل الأمد. إليكم نبذة عن الشركات الناشئة المختارة للمشاركة في الإصدار الثالث من البرنامج، من بينها خمس شركات قد شارك في تأسيسها مجموعة من السيدات:

جملتي (السعودية): تطبيق شراء المنتجات الاستهلاكية بالجملة للأفراد.

مايندتيلز (الإمارات): منصة رقمية تساعد على تشخيص وتتبّع وإدارة الصحة النفسية. [♀️نشاط تجاري شارك في تأسيسه مجموعة من النساء]

Omniful (السعودية): منصة لإدارة عمليات التجارة السريعة وهي مخصصة للبائعين بالتجزئة ومشغّلي المتاجر السحابية لمساعدتهم على تجهيز وشحن الطلبات الواردة على الإنترنت في غضون دقائق قليلة من متاجر البيع بالتجزئة المتوفرة.

أوركاس (مصر): منصة تتيح تقديم خدمات ومواد تعليمية وتقييمات متخصصة وعالية الجودة للطلاب بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمقدمي الخدمات التعليمية بتحقيق أرباح إضافية. [♀️نشاط تجاري شارك في تأسيسه مجموعة من النساء]

PalletPal (الإمارات): هي منصة رقمية لشحن الحمولات الكبيرة، تم تصميمها لتلبية احتياجات القائمين بالشحن وتحسين عمليات الشحن والإمداد.

قوافل (السعودية): سوق من نوع B2B معني بالربط بين مصنّعي الشوكولاتة والحلويات بنقاط البيع المختلفة حول المملكة.

سوَّاح (الأردن): منصة تروّج للتجارب السياحية الأصيلة التي تقدّمها المجتمعات المحلية. وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز السياحة المحلية في جميع أنحاء العالم. [♀️نشاط تجاري ترأسه مجموعة من النساء]

SgharToon (تونس): خدمة المعالجة عن بُعد تساعد الأخصائيين على معالجة الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلّم، وذلك من خلال رصد العلامات المبكّرة عند الأطفال، وإيصال الأهالي بالمختصّين وتسهيل جميع الخطوات باستخدام الألعاب. [♀️نشاط تجاري شارك في تأسيسه مجموعة من النساء]

Trippal (الإمارات): منصة رقمية تقدّم خططًا مخصصة لقضاء عطل محليّة في الإمارات العربية المتحدة، وتكافئ العملاء من خلال تقديم رموز مميزة لخطط مستقبلية أو قسائم هدايا.

زيدا (مصر): تدعم “زيدا” الأنشطة التجارية المحلية المعنية بالمأكولات والمشروبات لتعزيز علاقاتهم بالعملاء من خلال تقديم تجربة سلسة لاستقبال وتوصيل الطلبات عبر الإنترنت.

أمهات 360 (الأردن): تقدّم موارد جديدة لم يسبق لها مثيل للأمهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير منتديات تتضمّن معلومات ومواد تعليمية من إعداد خبراء مختصين، فضلًا عن عروض مذهلة من الشركاء التجّار. وتتوفّر هذه الموارد على الموقع الإلكتروني والتطبيق المتوافق مع الأجهزة الجوالة. [♀️نشاط تجاري ترأسه امرأة]

وتعليقًا على الإصدار الثالث، قال سليم عبيد، المسؤول الإقليمي لعلاقات المطوّرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Google: "لقد تطوّرت "مسرّعة Google للأعمال الناشئة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الماضية بفضل جهود 22 شركة ناشئة موهوبة انضمّت إلينا من جميع أنحاء المنطقة في أوّل إصدارين للبرنامج، فضلًا عن مئات الخبراء الذين ساهموا في إنجاحه. نحن متشوّقون لتطبيق كافّة الدروس المستفادة في الإصدار المقبل ومساعدة الشركات الناشئة على تحسين الحلول المعتمدة لمقاربة التحديات المحلية باستخدام مختلف التقنيات المتقدّمة".

ستنطلق فعاليات البرنامج هذا الأسبوع ضمن منصة افتراضية على أن تستمر حتى أواخر شهر مارس (آذار). وستتلقّى خلالها الشركات المختارة سلسلة من الجلسات الإرشادية عبر مكالمات الفيديو حول تعلّم الآلة والسحابة الإلكترونية والتسويق الرقمي وتصميم المنتجات وتصميم تجربة المستخدمين واكتساب العملاء وتطوير المهارات القيادية. يدير البرنامج مجموعة من المرشدين من Google، خبراء مطوري Google، وممثّلين من قطاع الأعمال الناشئة.

#بياناتشركات

-انتهى-

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