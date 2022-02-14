تلعب الأكاديمية دوراً محوريًا في رفد السوق المحلي والإقليمي بالكوادر المؤهلة، إضافة إلى المساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كإحدى أهم المراكز البحرية العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة في المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي 2022، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، في إكسبو 2020 دبي، وشارك فيه عدد كبير من المسؤولين وممثلي المنظمات العربية والدولية.

وألقى سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كلمة رئيسة خلال فعاليات المنتدى، أكد فيها دور الاقتصاد الرقمي في تمكين البلدان العربية للتركيز على تنفيذ البرامج التنموية، وأشار إلى أهمية القطاع البحري في تعزيز الاقتصاد الأزرق الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في الاقتصادات الناشئة.

وأضاف فرج: "تشير دراسة أعدها صندوق النقد العربي بعنوان "احتساب مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية"، إلى تحقيق الدول العربية لإنجازات مهمة على صعيد التحول الرقمي على عدد من الأصعدة إلا أن هذا التقدم لا يزال أقل من مثيله المسجل على المستوى العالمي وأقل كذلك مقارنة بالتقدم المحقق من قبل الدول النامية متوسطة الدخل ومن مثيله المحقق على مستوى بعض الأقاليم الجغرافية الأخرى. لذا، يجب على الدول الاستغلال الأمثل لفرص التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الاقتصاد الرقمي. وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، نسهم في تمكين الصناعة البحرية العربية عبر رفد القطاع بالكوادر الأكاديمية والمهنية المؤهلة، ودعم البحوث والتطوير في مجالات الاقتصاد الأزرق الذي يعد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية."

وأكد فرج أن مشاركة الأكاديمية في المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي 2022، تأتي ضمن جهودها لتعزيز المشاركة في الفعاليات الرائدة وتبادل الأفكار والخبرات وآخر التطورات مع الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة: "نسعى في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إلى رفد القطاع البحري بقدرات متطورة في مجال البحث العلمي والتطوير، وتوفير الخبرات الأكاديمية المؤهلة لسد الحاجة المتزايدة للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل ركيزة لاقتصاد المنطقة وأمنها البحري، كما نسهم في دعم الاقتصاد الرقمي من خلال إعداد الدراسات التقنية والإدارية لمساعدة الشركات على تحقيق المزيد من النمو والتوسع في نوعية منتجاتها وربحية أعمالها، إضافة إلى التعاون مع إدارات التدريب في الشركات الملاحية لتصميم برامج تدريبية خاصة في مختلف المجالات الفنية والإدارية البحرية ضمن خدمات التطوير المهني والتعليم المستمر التي توفرها الأكاديمية."

تشمل الدراسة في كلية النقل البحري والتكنولوجيا في إمارة الشارقة تخصصين: تكنولوجيا النقل البحري ويتضمن تخصصين: عمليات الموانئ والعمليات البحرية، ويتأهل الخريجون للحصول على درجة البكالوريوس بالإضافة إلى منحهم شهادات ضابط ثاني؛ والقسم الثاني هو قسم الهندسة البحرية ويحصل الخريج على درجة بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة البحرية بالإضافة إلى شهادة مهندس ثالث بحري. كلا التخصصين يؤهلان الطلاب للعمل على السفن التجارية وسفن الخدمات البترولية. كما تسعى الأكاديمية إلى استقطاب الكوادر المهنية العاملة في المؤسسات الملاحية في الدولة ممن يرغبون في الحصول على برامج تدريبية متخصصة ضمن خدمات التطوير المهني والتعليم المستمر الذي توفره الأكاديمية، إضافة إلى خدمة تجديد جواز السفر البحري للضباط والمهندسين البحريين والبحارة، والتعاون مع إدارات التدريب في المؤسسات البحرية لتصميم برامج تدريبية خاصة في مختلف المجالات الفنية والإدارية البحرية، باستخدام أحدث التقنيات وأجهزة المحاكاة المتطورة التي تمتلكها الأكاديمية.

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عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري-الشارقة:

وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مذكرة تفاهم بين حكومة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها في جمهورية مصر العربية، لإنشاء فرع للأكاديمية في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، وقع المذكرة عن الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للبحوث. وستعمل الأكاديمية الجديدة في إمارة الشارقة، في خططها المستقبلية، على تخريج طلبة متخصصين في مختلف علوم وتكنولوجيا النقل البحري، ولوجستيات النقل البحري الدولي، والقانون البحري الدولي، مما سيعمل على توفير دراسات نوعية متخصصة حديثة، ورفد سوق العمل بمتخصصين في كافة مجالات العمل البحري.

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