تهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق المبادرات التي تشمل سلسلة توريد المواهب وعملية التعلّم بأكملها ومنح الشهادات والتوظيف

الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت الأكاديمية السعودية الرقمية مذكّرة تفاهم مع هواوي للتعاون على تنمية المواهب التقنية المحلية من أجل المساهمة في تحقيق التحول الرقمي في المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وتم توقيع المذكّرة على هامش مؤتمر LEAP التقني العالمي والذي يُعقد في الرياض في الفترة بين 1 و3 فبراير 2022.

ووقّع المذكرة كلٌ من الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية الاستاذ محمد بن عبدالمحسن السحيم، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية ستيفن ليو، كان ذلك بحضور معالي المهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة المهندس فارس الصقعبي وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للقدرات ووظائف المستقبل، واريك يانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية.

و بموجب المذكّرة، ستتعاون المؤسستان على إطلاق العديد من المشاريع بالاعتماد على أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات - وهي مبادرة تهدف إلى بناء سلسلة توريد للمواهب تشمل عملية التعليم بأكملها ومنح الشهادات والتوظيف. ويهدف الطرفان من خلال هذه المشاريع إلى رعاية 8.000 موهبة محلية من خلال برنامج شهادات تقنية المعلومات والاتصالات المعتمدة من هواوي. كما سيتعاون الطرفان في الأعوام القادمة على تنظيم مسابقة هواوي السنوية لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط والتي تم تنظيمها في عام 2021 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، بالإضافة إلى دعم مبادرة "العطاء الرقمي" والتي تم إطلاقها تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتهدف إلى توفير التدريب اللازم لمطوري خدمات هواوي للهاتف المحمول في المملكة.

وستتعاون الأكاديمية السعودية الرقمية مع هواوي على تنظيم العديد من الأنشطة لتبادل المعرفة، حيث ستوفر هواوي بموجب المذكّرة التدريب والشهادات المعتمدة لـ100 متدرب سعودي من الأكاديمية السعودية الرقمية من خلال برنامج هواوي لتدريب المدربين والذي يركز على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني واستخدامات الجيل الخامس. كما ستوفر هواوي دورات تدريبية على القيادة الرقمية لقادة الأكاديمية السعودية الرقمية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأعلن كلٌ من الأكاديمية السعودية الرقمية وهواوي أنهما يخططان لتنظيم معرض لوظائف تقنية المعلومات والاتصالات بحلول نهاية العام الحالي، حيث يهدف المعرض إلى توفير فرص العمل للمواهب المحلية في المملكة.

وقال سعادة الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية الرقمية الأستاذ/ محمد بن عبدالمحسن السحيم: "لطالما تعاونت الأكاديمية السعودية الرقمية مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة وقادة القطاع الخاص على تطوير برامجها. وستسهم مذكّرة التفاهم التي تم توقيعها مع هواوي في توفير العديد من الفرص للمواهب الرقمية في المملكة وتنمية مهاراتهم من أجل إعداد الجيل القادم من قادة الاقتصاد الرقمي".

من جانبه قال إريك يانغ: "يجب أن نعمل على تنمية المواهب المحلية لدفع عجلة التحول الرقمي في المملكة. ومن خلال التعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية، سنتمكن من توفير نظام إيكولوجي متماسك للخريجين الجدد ومتخصصي تقنية المعلومات والاتصالات، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تركز على تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات".

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