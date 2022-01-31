من المقرر إنجاز المشروع المباع بالكامل والذي يضم فلل ومنازل تاون هاوس خلال 2024

دبي: منحت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، عقداً للأعمال الإنشائية والبنية التحتية لـ 620 منزلًا في "مروج الفرجان"، المجمع السكني المسور المباع بالكامل، الواقع في مشروع الشركة الرئيسي "الفرجان".

وعينت "نخيل"، "شركة الشعفار للمقاولات العامة" التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتسليم الفلل ومنازل التاون هاوس وأعمال البنية التحتية المرتبطة بها في المجمع الجديد، والتي من المقرر الانتهاء منها في 2024.

يقع مجمع "مروج الفرجان" الذي تم إطلاقه في مايو 2021، بالقرب من مركز البيع بالتجزئة الفرجان (بافيليون) والنادي المجتمعي ومحطة مترو دبي. في حين تقع المنازل بين المساحات الخضراء الواسعة والممرات ذات المناظر الخلابة فضلاً عن مجموعة واسعة من وسائل الراحة بما في ذلك أحواض السباحة، ومسارات الجري، والملاعب الرياضية ومناطق اللعب المظللة.

ونظراً للطلب الكبير على مشروع "مروج الفرجان"، أطلقت شركة "نخيل" في سبتمبر الماضي، مشروع "مروج الفرجان غرب" والذي تم بيعه بالكامل حيث تم حالياً طرح مناقصة عقد الأعمال الإنشائية الخاصة به.

يمتد مشروع "الفرجان" على مساحة 560 هكتاراً ويقطنه حالياً حوالي 30 ألف نسمة، ويعتبر أحد أكبر مشاريع "نخيل" العمرانية المتعددة الاستخدامات وأكثرها شهرة بدبي، وعلى مرمى حجر من "ابن بطوطة مول"، ويضم محطة للمترو خاصة به، ومركزين للبيع بالتجزئة (بافيليون)، ونادٍ خاص بالمجمع السكني، ومدارس وغيرها المزيد.. كما يمكن الوصول بسهولة إلى "الفرجان" عبر الطرق الرئيسية مثل شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع اليلايس، وشارع الشيخ زايد، فضلاً عن موقعه المثالي للتوجه نحو إمارة أبوظبي والمناطق الأخرى بدبي.

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نبذة حول شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وجزر ديرة، الوجهة الجديدة للسياحة والعيش والترفيه الواقعة في أقدم منطقة تجارية بدبي.

تمتلك وتدير نخيل مولز سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة ذا ?يو آت ذا بالم الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع نخيل مولز المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة، مثل ابن بطوطة مول، ودراغون مارت (سوق التنين)، وسوق المرفأ، وسيركل مول، وثمانية مراكز للتجزئة (بافيليون) تقع في مجتمعات نخيل السكنية، كما تضم مشاريعها القادمة بما في ذلك، سوق ورسان والخيل أفينيو.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة. حيث تم افتتاح الفنادق التالية والتي تعمل جميعها حالياً، فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وإيبيس ستايلز سوق التنين، وبريمير إن سوق التنين، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).

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