دبي، الإمارات العربية المتحدة : حافظ سوق العقارات في كلٍ من الشارقة وعجمان على جاذبيته لشريحة واسعة من المستثمرين والمستأجرين بفضل الأسعار التنافسية التي توفرها المناطق المعروفة في الإمارتين، وذلك بحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات الشارقة وعجمان لعام 2021. وأشار إلى تحسن معدلات الطلب على العقارات في كلتا الإمارتين خلال الأشهر الماضية، مع ظهور مؤشرات واعدة على التعافي من التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا في أوائل عام 2020.

وتعليقاً على النتائج الواردة في التقرير، حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ودوبيزل ورئيس مجموعة "إي إم بي جي" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "يتمتع سوق العقارات في الشارقة وعجمان بتقديمه مجموعة واسعة من الخيارات التي تمتاز بقدرتها على تلبية متطلبات شريحة واسعة سواءً من المستأجرين أو المستثمرين الباحثين عن خيارات سكنية بأسعار مناسبة وتوفر مرافق ملائمة للأسر بالإضافة إلى وجودها مناطق استراتيجية في قلب المدينة. لقد شهد السوق العقاري في كلتا الإمارتين نمواً ملحوظاً خلال عام 2021، والذي تزامن مع زيادة إجمالي عدد العقارات المعروضة على منصتي بيوت ودوبيزل بنسبة 90? في الشارقة و20? في عجمان، بالإضافة إلى نمو إجمالي معدل الزيارات لكلا الموقعين لتقترب إلى 15 مليون زيارة خلال عام 2021."

الشارقة:

وفقاً للبيانات التي أوردها التقرير بخصوص سوق العقارات في الشارقة، سجلت إيجارات الشقق انخفاضاً معتدلاً بشكل عام، بينما ارتفعت أسعار البيع بشكل طفيف في المناطق المعروفة. استمرت النهدة بكونها المنطقة الأكثر طلباً من قبل المستأجرين خلال عام 2021، الأمر الذي تزامن مع انخفاض معدل الإيجارات فيها، مما ساهم بارتفاع معدلات الطلب من قبل المستأجرين.

وانخفض متوسط ​​الإيجار السنوي لشقق الاستوديو في النهدة من 17 ألف درهم إماراتي سنوياً في عام 2020 إلى 16 ألف درهم إماراتي سنوياً في عام 2021. كما سجلت الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم انخفاضات ملحوظة في معدلات الإيجار قدرت بـ 9.61? و8.32? على التوالي. كما شملت قائمة المناطق الأكثر طلباً من قبل المستأجرين مناطق المجاز والتعاون بحسب تقرير بيوت ودوبيزل، والذي أشار إلى استمرار تنافسية الإيجارات فيها بشكل عام.

ومن ناحية أخرى، كانت منطقة الخان الخيار المفضل للمستثمرين المهتمين بشراء الشقق في الشارقة خلال عام 2021. يذكر أن متوسط سعر بيع القدم المربع في الإمارة شهد ارتفاعات معتدلة في معظم المناطق المعروفة، بما في ذلك المجاز والجادة والتي تراوحت بين 1.49? و11.87?. ومع ذلك، لوحظ انخفاض طفيف في متوسط سعر القدم المربع للشقق في النهدة بنسبة 5.32? خلال عام 2021.

وبدورها، سجلت الشقق في منطقة المجاز أعلى عائد على الاستثمار بنسبة وصلت إلى 6.33?، مما ساهم بجذب المزيد من المستثمرين.

وبالنظر إلى الفلل، كانت منطقة الطي الأكثر استقطاباً للمستأجرين والمستثمرين على حدٍ سواء خلال عام 2021. في حين قدمت الفلل في مويلح أعلى عائد على استثمار بنسبة قدرت بـ5.61?.

عجمان:

شهدت إيجارات الشقق في عجمان انخفاضات معتدلة في معظم المناطق المعروفة خلال عام 2021. وتصدرت النعيمية قائمة المناطق الأكثر طلباً من قبل المستأجرين الباحثين عن الشقق، الأمر الذي يعزى إلى الانخفاض في متوسط الإيجار بنسبة وصلت إلى 8.62?، بالإضافة إلى المرافق والخدمات التي توفرها المنطقة. وانخفض متوسط إيجار شقق الاستوديو في النعيمية بشكل طفيف من 15 ألف درهم إماراتي سنوياً في عام 2020 إلى 14 ألف درهم إماراتي سنوياً في عام 2021، في حين بلغ متوسط ​​إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم 19 ألف درهم إماراتي سنوياً و28 ألف درهم إماراتي سنوياً على التوالي.

وبحسب تقرير بيوت ودوبيزل عن سوق عقارات عجمان، شملت قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق كلاً من الراشدية والجرف، حيث انخفض متوسط الإيجارات في الأولى بنسبة تراوحت من 2? إلى 5?، في حين انخفض متوسط إيجار الشقق في الجرف بنسبة 2.7?.

وشهد متوسط أسعار بيع القدم المربع للشقق في عجمان انخفاضات معتدلة لتصبح أكثر تنافسية وعززت من قدرتها على جذب المزيد من المستثمرين خلال عام 2021. واستحوذت الراشدية على القدر الأكبر من اهتمام المشترين، حيث انخفض متوسط سعر بيع القدم المربع للشقق فيها بنسبة وصلت إلى 33?، الأمر الذي يعزى إلى تسليم المزيد من الوحدات ذات الأسعار المناسبة. كما انخفض متوسط سعر بيع القدم المربع في منطقة عجمان وسط المدينة بنسبة 2.12?، في حين ارتفع متوسط سعر بيع القدم المربع للشقق في كورنيش عجمان بنسبة 3.23?.

ومن ناحية أخرى، ساهم العائد الاستثماري المميز والذي تخطى 9? بجذب المزيد من المستثمرين لشراء الشقق في كل من جاردن سيتي وعجمان وسط المدينة.

وبالنسبة لقطاع الفلل، تصدرت منطقة الياسمين قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الفلل في عجمان. في حين قدمت الفلل في منطقة عجمان وسط المدينة أعلى عائد على الاستثمار والتي قدرت بـ 7.65?. وأشار التقرير إلى اهتمام المستأجرين الباحثين عن الفلل بمناطق الروضة والمويهات والحميدية.

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نبذة عن "بيوت":

يعد موقع "بيوت" المنصة المتخصصة الأكثر ثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لشراء وبيع وتأجير العقارات. يوفر الموقع رؤىً تفصيلية وموارد محتوى شاملة وإحصاءات محدثة تتيح للمستخدمين من المستأجرين أو المستثمرين في القطاع العقاري اتخاذ القرار الأفضل عند البحث عن العقارات في مختلف إمارات الدولة

منذ تأسيسها في عام 2008، شهدت شركة "بيوت" نمواً متسارعاً، ليس فقط من حيث زيادة الشركاء العقاريين الذين تعمل معهم، وإنما من حيث نمو عدد الزيارات وعمليات البحث التي شهدها الموقع خلال السنوات القليلة الماضية. ومع تعيين حيدر علي خان بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2014، ساهم بمواصلة بمسيرة النمو على مدار السنوات الخمس الماضية بما في ذلك إكمال جولات متعددة من التمويل من كبرى شركات التمويلية بما في ذلك "ناسبرس"، "كي سي كي"، و"إكزور" وغيرها من الأسماء الأخرى المعروفة. وفي عام 2019، أعلنت "بيوت" عن إطلاق موقع بيوت.السعودية من الرياض.

شركة "بيوت" هي جزء من مجموعة "إيميرجنغ ماركتس بروبرتي" Emerging Markets Property Group (EMPG) التي تدير أيضاً أكبر مواقع تصنيف العقارات في باكستان وبنغلاديش والمغرب. في أبريل 2020، اندمجت المجموعة مع مجموعة "أو إل إكس" ومقرها هولندا في بعض الأسواق الرئيسية، لتصبح من أهم الشركات المليارية في المنطقة حيث تخطت قيمتها المليار دولار. تمتلك المجموعة الآن وتدير مواقع دوبيزل في الإمارات العربية المتحدة، و"أو إل إكس" في باكستان، مصر، ولبنان، بالإضافة إلى العديد من منصات "أو إل إكس" الأخرى في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك البحرين وعمان والكويت وقطر.

نبذة عن دوبيزل:

دوبيزل هي منصة إلكترونية رائدة للإعلانات المُبوّبة في الإمارات العربية المتحدة. منذ إطلاقها في عام 2005، أصبحت دوبيزل البوابة الأولى للمستخدمين للشراء أو البيع أو لإيجاد أي شيء في مجتمعهم. تتجلى رؤية دوبيزل في تكوين مجتمع يقوم على إعادة توزيع الأشياء والسلع بين أفراده لكي تلعب دوراً مفيداً لدى أشخاص بحاجة فعلية إليها. تُساهم منصة دوبيزل في بناء بيئة لا تتعلق بالمُنتج فحسب، بل وتمنح الجمهور أساليب جديدة تُمكّنهم من تبادل المكان والكفاءة والقيمة المادية من خلال التعامل وجهاً لوجه مع بعض بدون الحاجة إلى وسيط تجاري.

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