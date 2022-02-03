• تمثل خطوة رئيسيّة في الأجندة الرقميّة لإمارة أبوظبي

• تعمل على تمكين المستثمرين من خلال خدمات رقمية عبر شبكة الإنترنت

• تختصر الوقت وتُخفض التكاليف وتلغي بعض الإجراءات لتأسيس الأعمال

• تأتي عقب خفض رسوم تأسيس وتجديد رخص الأعمال في أبوظبي بنسبة 93% إلى 1,000 درهم فقط

وخفض المتطلبات بنسبة 71%

• تعكس الجهود المتواصلة نحو خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة على مستوى الحكومة المحلية والإتحادية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بالشراكة والتنسيق مع دائرة الإسناد الحكومي، ممثلة في هيئة أبوظبي الرقميّة، اليوم عن تدشين "رحلة المستثمر"، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة "تم". يأتي تصميم الرحلة بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات قطاع الأعمال والمستثمرين الحاليين والمستقبليين لممارسة الأنشطة الاقتصاديّة بسهولة في أبوظبي، حيث تُقدّم رحلة متكاملة تُسهم في تيسير عمليّة اختيار قطاعات الأعمال المناسبة وتأسيس الشركات بتكاليف منخفضة، بالإضافة إلى إطلاع العملاء على الفرص الجديدة في عالم الأعمال.

وبعد قيام حكومة أبوظبي بخفض رسوم تأسيس وتجديد رخص الأعمال في الإمارة بنسبة 93% إلى 1,000 درهم فقط، وخفض متطلبات تأسيس الأعمال في العام الماضي (2021) بنسبة 71% بالتعاون مع 27 جهّة حكوميّة، تقدم “رحلة المستثمر" تجربة رقميّة فعّالة، إذ توفر مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية للمستثمرين مع تسهيل المتطلبات لتأسيس الأعمال بدءاً من مرحلة استكشاف الفرص الاستثماريّة إلى ممارسة النشاط، فضلاً عن توحيد وتضمين إجراءات المعاملات والموافقات الخاصة بعدة جهات حكومية لتأسيس الأعمال من خلال الرحلة الرقمية.

تعليقاً على دور "رحلة المستثمر" في تعزيز الأنشطة الاقتصادية واستقطاب الأعمال والمستثمرين إلى أبوظبي، قال معالي محمّد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: "تُؤكد رحلة المستثمر التزامنا الواضح تجاه المستثمرين. ويشكل تعاوننا مع الشركاء، في القطاعين العام والخاص تحديداً لتحقيق المزيد من الفوائد لأصحاب الأعمال خطوة إضافية في الجهود الحثيثة لإمارة أبوظبي من أجل خفض التكاليف المباشرة وغير المباشرة. وتوجد لدينا عوامل تمكين رئيسية للأعمال تتمثّل في مكتب المقيمين في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ورحلة المستثمر بالشراكة مع منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة "تـــم"TAMM لتمكين ودعم القطاع الخاص، الذي يشكل أحد أعمدة الاقتصاد المحورية."

وأضاف معاليه: "سنلتزم باستمرار جهودنا لضبط التكاليف وخفض المتطلبات وتعزيز الإجراءات والتدابير الحكومية. وقامت "اقتصادية أبوظبي " بتنفيذ بعض المشاريع المهمّة في هذا الإطار، بما في ذلك إطلاق المرحلة الثانية من مشروع رحلة المستثمر التي ستشمل المزيد من الخدمات والميزات وأدوات تأسيس الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الدائرة إجراء المراجعات الشاملة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الأعباء التنظيمية والإدارية على القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المحليّة والاتحاديّة المعنيّة. "

من جانبه، قال معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، "يعد تمكين ودعم منظومة حكومية رقمية استباقية ومتكاملة تبنى من خلالها حلول تقنية متطورة، أحد أهم أولويات قطاع الإسناد الحكومي لتمكين حكومة المستقبل بما ينسجم مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة نحو تبني الابتكار وتسخير أحدث التقنيات الرقمية لدفع وتيرة التميز على صعيد القطاع الحكومي."

وأضاف معاليه، "يعتبر الابتكار هدفاً رئيسيّاً ومعادلة رابحة ضمن بيئة الأعمال العالميّة الحالية، التي تتميز بحدة المنافسة، كما أن تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات الرئيسيّة سيعمل على تمكين المستثمرين من خلال أنظمة وعمليات متكاملة ومبسّطة. ويأتي اطلاق "رحلة المستثمر" لتوفير بيئة رقميّة آمنة وسهلة الاستخدام، تعمل محرّكاً وممكناً رئيسياً لجميع الشركاء في القطاع الاقتصادي”

وتتميّز “رحلة المستثمر" بإتاحة الفرصة للمستثمرين وأصحاب الأعمال للاطلاع على المعلومات والبيانات المطلوبة من خلال استخدام أداة محاكاة بدء الأعمالSimulator) )، وأداةLicence Finder” " لتحديد نوع الترخيص والشكل القانوني المناسبين، وطلب الحصول على اسم ورخصة تجارية. وتساعد الرحلة المستثمرين في تحديد مواقع الأعمال المناسبة لهم عبر خريطة تفاعليّة مع "بروبرتي فايندر Property Finder"، كما تمكن الحصول على "العقود الرقميّة"، وشهادات المطابقة (CoC) من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، فضلاً عن تسهيل طلبات الحسابات المصرفيّة. وضمن مرحلة الإطلاق، أُبرمت شراكة مع بنك المشرق، ومن المقرر الإعلان عن المزيد من الشراكات.

#بياناتحكومية

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عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

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www.added.gov.ae

للتواصل الإعلامي:

mediateam@ded.abudhabi.ae

عن دائرة الإسناد الحكومي:

تعمل دائرة الإسناد الحكومي على تمكين حكومة أبوظبي المستقبل من خلال تعزيز جودة الخدمة وكفاءتها وغرس ثقافة الابتكار، بناءً على مواد القانون رقم 4 لسنة 2020 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة أبوظبي. وتهدف الدائرة إلى تطوير قطاع الإسناد الحكومي والقدرات البشرية والفنية والرقمية والارتقاء بجودة وفاعلية الخدمات المقدمة من الجهات التابعة لها والعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار والتعاون والمرونة الإنتاجية في القطاع الحكومي لإمارة أبوظبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.dgs.gov.ae/

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