60,270 زيارة ميدانية في عجمان لعام 2021

نفذت اقتصادية عجمان 60,270 جولة تفتيشية منذ بداية عام 2021 وأطلقت الدائرة مبادرة التفتيش الاستباقي التي تهدفُ إلى توعية أصحاب المنشآت بتجديد رخصهم التجارية وذلك قبل شهر من انتهائها، وتم تنفيذ 910 زيارة تفتيشية استباقية منذ سبتمبر 2021 ومستمرة إلى نهاية العام.

وفي هذا الصدد قال السيد/ سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية "إن الحملة التفتيشية الاستباقية هدفها تجنب الغرامات والمخالفات على أصحاب المنشآت الاقتصادية، وذلك في اطار حرص الدائرة في تحقيق الاهداف الاستراتيجية وهي تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتحسين من البيئة الاستثمارية وتحقيق المزايا التنافسية للإمارة. " وأكد الشمري بأن الدائرة وضعت خططاً مستقبلية لتكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية لأصحاب المنشآت الاقتصادية في الإمارة.

وأضاف السيد / عيسى علي العليلي مدير قسم الرقابة التجارية بأن الدائرة بدأت حملة التفتيش الاستباقي منذ بداية شهر سبتمبر ، وقال العليلي بأنه تم تحرير 5101 مخالفة عدم تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة من تاريخ انتهائها، وتعتبر هذه المخالفة من المخالفات الأكثر شيوعاً " نهدف في حملاتنا التفتيشية بشكل عام إلى الحد من المخالفات وعليه تم إطلاق مبادرة التفتيش الاستباقي"

وأوضح العليلي بأن الزيارات الميدانية للمنشآت تبدأ أولا بالتوعية والانذار والتي شملت 17,122 منشأة

وعليه دعت دائرة التنمية الاقتصادية المتعاملين الكرام من المستثمرين باتباع القوانين و اللوائح والالتزام بجميع الإجراءات التي تتبعها الدائرة والدولة وذلك لتجنب المخالفات، وإن دائرة التنمية الاقتصادية تستقبل جميع استفساراتكم ومقترحاتكم على الموقع الالكتروني www.ajmanded.ae أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال 80070.

#بياناتحكومية

-إنتهى-

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