PHOTO
60,270 زيارة ميدانية في عجمان لعام 2021
نفذت اقتصادية عجمان 60,270 جولة تفتيشية منذ بداية عام 2021 وأطلقت الدائرة مبادرة التفتيش الاستباقي التي تهدفُ إلى توعية أصحاب المنشآت بتجديد رخصهم التجارية وذلك قبل شهر من انتهائها، وتم تنفيذ 910 زيارة تفتيشية استباقية منذ سبتمبر 2021 ومستمرة إلى نهاية العام.
وفي هذا الصدد قال السيد/ سعود سلطان الشمري مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية "إن الحملة التفتيشية الاستباقية هدفها تجنب الغرامات والمخالفات على أصحاب المنشآت الاقتصادية، وذلك في اطار حرص الدائرة في تحقيق الاهداف الاستراتيجية وهي تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك والتحسين من البيئة الاستثمارية وتحقيق المزايا التنافسية للإمارة. " وأكد الشمري بأن الدائرة وضعت خططاً مستقبلية لتكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية لأصحاب المنشآت الاقتصادية في الإمارة.
وأضاف السيد / عيسى علي العليلي مدير قسم الرقابة التجارية بأن الدائرة بدأت حملة التفتيش الاستباقي منذ بداية شهر سبتمبر ، وقال العليلي بأنه تم تحرير 5101 مخالفة عدم تجديد الرخصة خلال المهلة المحددة من تاريخ انتهائها، وتعتبر هذه المخالفة من المخالفات الأكثر شيوعاً " نهدف في حملاتنا التفتيشية بشكل عام إلى الحد من المخالفات وعليه تم إطلاق مبادرة التفتيش الاستباقي"
وأوضح العليلي بأن الزيارات الميدانية للمنشآت تبدأ أولا بالتوعية والانذار والتي شملت 17,122 منشأة
وعليه دعت دائرة التنمية الاقتصادية المتعاملين الكرام من المستثمرين باتباع القوانين و اللوائح والالتزام بجميع الإجراءات التي تتبعها الدائرة والدولة وذلك لتجنب المخالفات، وإن دائرة التنمية الاقتصادية تستقبل جميع استفساراتكم ومقترحاتكم على الموقع الالكتروني www.ajmanded.ae أو عن طريق الاتصال بمركز الاتصال 80070.
#بياناتحكومية
-إنتهى-
© Press Release 2021
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.