سيعقد كلا الحدثين تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بدبي

يشارك ما يقرب من 3500 عارض في فعاليات معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط

تم تسجيل حضور أكثر من 60 ألف متخصص عالمي في مجال الرعاية الصحية والمختبرات الطبية للمشاركة في النسخة الحضورية للحدث

سيقام الحدث بنسخته الحضورية في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي وبنسخته الافتراضية في الفترة من 5 يناير إلى 28 فبراير 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيشارك متخصصو الرعاية الصحية والمهنيين والمتخصصين الذين يمثلون ما يقرب من 160 دولة في معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط، حيث سيعود أكبر معرض للرعاية الصحية والمختبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى دبي الأسبوع المقبل.

ستقام الفعاليات المشتركة لكلا الحدثين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من الاثنين 24 يناير وحتى الخميس 27 يناير الجاري، حيث يقام معرض آراب هيلث تحت شعار "بالأعمال نتحد، ودفع الصناعة نحو الأمام"، بينما سيقام معرض ميدلاب الشرق الأوسط تحت شعار "تبنّي الابتكار لتغيير وجه التشخيص"، حيث سيوفر الحدث المشترك منصة مثالية لصناعة الرعاية الصحية العالمية للاجتماع ومناقشة أحدث التقنيات والاكتشافات الطبية.

وبهذه المناسبة، قالت سولين سينجر، مديرة مجموعة إنفورما ماركتس: "سيؤكد آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط مرة أخرى على أهمية قطاعي الرعاية الصحية والمختبرات، بينما نواصل التصدي للتحديات التي تفرضها تفشي جائحة فيروس كوفيد -19 وتوفير منصة مثالية لتطوير حلول التغلب على الجائحة".

وأضافت سينجر قائلة: "لقد شهدنا ارتفاعًا واضحًا في الطلب من كلٍ من المشترين والعارضين الذين يتوقون للاجتماع حضورياً بغية الاطلاع بشكل حضوري على أحدث التقنيات والابتكارات في السوق، في الوقت الذي سنشهد أيضًا حضور جلسات المناقشة من قبل المتخصصين في الصناعة من جميع أنحاء العالم حول أحدث الاتجاهات والرؤى، وسيكون كلا الحدثين هذا العام جزءًا لا يتجزأ من عملية التعافي العالمي المستمر، ونتطلع قدماً إلى الترحيب بهذه الصناعة من جديد في دبي".

ومن المتوقع حضور أكثر من 60 ألف شخص خلال الأيام الأربعة لكلا المعرضين، مع تأكيد ما يقرب من 4000 عارض من قطاعات الرعاية الصحية والمختبرات، حيث سيتم تمثيل أكثر من 60 دولة، مع تأكيد مشاركة أكثر من 20 جناحًا وطنياً، مما يجعل كلاً من معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط كحدث عالمي حقيقي للرعاية الصحية.

وقد خصص معرض آراب هيلث في نسخة هذا العام منطقة تحول الرعاية الصحية الجديدة التي ستسلط الضوء أحدث التطورات التقنية من المبتكرين العالميين، كما تشمل الميزات الأخرى في آراب هيلث هذا العام عودة حوارات إنوفيت Innov8 Talks كجزء من منطقة التحول للرعاية الصحية، والتي ستتيح الفرصة أمام 24 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ولمدة ثماني دقائق لتقديم أحدث أفكارهم في مجال الرعاية الصحية، حيث تعرض كل منها حلولاً فريدة ومبتكرة في مجالات الوقاية والإدارة والعمليات والتشخيص من بين أمور عديدة أخرى.

وستشارك في معرض آراب هيلث 2022 شركات كانون، ودريجر، ونافكو، وفيليبس، جي إي للرعاية الصحية وفيليبس و أبوت و سيجيني و فيليبس و روتشي ومجموعة من الأسماء الرائدة الأخرى في قطاع الرعاية الصحية بعد توقف لمدة عام كامل بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.

ويستضيف معرضا "آراب هيلث" و"ميدلاب الشرق الأوسط" "قمة مستقبل الرعاية الصحية" يوم 25 يناير المقبل بمشاركة كثر من 150 من كبار مسؤولي الرعاية الصحية الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وأصحاب الرؤى والمتخصصين والمهنيين من جميع أنحاء العالم الذين يسعون إلى بناء استراتيجية رعاية صحية مستقبلية.

يدير هذه القمة مروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم ومن بين المتحدثين الآخرين كلاً من: الدكتورة آلاء مرابط، طبيب وخبير إستراتيجي للأمن العالمي ومحامي حقوق المرأة والمفوض الرفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التوظيف الصحي والنمو الاقتصادي، و بايفي سيلاناوكي، سفيرة الصحة والرفاهية في وزارة الخارجية الفنلندية وسامح السحرتى، مدير برنامج التنمية البشرية والمسؤول عن الخدمات الاستشارية للبنك الدولي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي وفيرونيكا بينيتيز بينيرو، نائب رئيس خدمات الانتقال وتسريع الأعمال للمجلس الأوروبي للابتكار والوكالة التنفيذية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المفوضية الأوروبية.

سيشارك كجزء من مؤتمر آراب هيلث 2022 أكثر من 550 متحدثًا إقليميًا ودوليًا وأكثر من 2500 مندوب في 12 مؤتمراً للتعلم الطبي المستمر، حيث تشمل المؤتمرات التي ستنعقد حضورياً في موقع الحدث كلاً من: مؤتمرات الأشعة الشاملة وجراحة العظام والجراحة والتوليد وأمراض النساء، بينما تشمل المؤتمرات الأخرى التي ستنعقد افتراضياً عبر الإنترنت كلاً من مؤتمرات: إدارة الجودة في الرعاية الصحية وطب الأسرة والأنف والأذن والحنجرة وطب الطوارئ والرعاية الحرجة.

ويبقى مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط من خلال انعقاد ما مجموعه تسع مؤتمرات أحد أكبر مؤتمرات المختبرات الطبية المتعددة المسارات والمعتمدة من قبل التعلم الطبي المستمر على مستوى العالم، ويضم أكثر من 100 متحدث وخبير إقليمي من جميع أنحاء العالم، حيث سيتم انعقاد ثمانية مؤتمرات حضورية ومؤتمر افتراضي وحيد عبر الانترنت تحت عنوان "مستقبل المختبرات".

الجدير بالذكر أنه سيتم انعقاد الحدث المشترك مرة أخرى كجزء من التزام إنفورما بتوفير أعلى مستويات النظافة والسلامة، بموجب اعتماد معيار «إنفورما- الجميع آمن» المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، والذي يضم مجموعة تفصيلية من الإجراءات المحسنة، بهدف توفير أعلى مستويات النظافة والسلامة في جميع الأحداث، التي ستنظمها الشركة مستقبلاً، لضمان سلامة كل من الموظفين والحضور، حيث يتضمن معيار «إنفورما- الجميع آمن» 35 نقطة إرشادية، تغطي جميع جوانب التنظيف والنظافة الشخصية، مع التركيز على التنظيف المكثف قبل وأثناء وبعد الحدث، بالإضافة إلى توفير مرافق إضافية في جميع أنحاء المعرض لغسل اليدين، وتعقيمهما باستمرار.

سيعقد كلا الحدثين تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بدبي.

تنطلق فعاليات معرضي آراب هيلث وميدلاب الشرق الأوسط 2022 ابتداءً من الساعة 10 صباحًا من يوم الاثنين 24 يناير ويستمر لغاية الساعة 5 مساءً من يوم الخميس 27 يناير الجاري.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي:

www.arabhealthonline.com أو www.medlabme.com

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نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 46 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2022 في الفترة من 24 إلى 27 يناير 2022 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الموقع الإلكتروني: www.arabhealthonline.com

فيسبوك: https://www.facebook.com/ArabHealth/

تويتر: @Arab_Health #ArabHealth

لينكد إن: منتدى آراب هيلث

إنستغرام: @arabhealthonline

نبذة عن ميدلاب الشرق الأوسط

على مدى 16 عاماً، أقيم ميدلاب تحت مظلة أكبر حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهو معرض ومؤتمر آراب هيلث. ومع انعقاد دورته الرابعة في المنطقة كحدث مستقل بذاته، يجمع هذا الملتقى السنوي لأوساط المختبرات الطبية بين العارضين والزوّار من أكثر من 140 دولة، ليتيح لهم الفرصة لتقديم أحدث الابتكارات، فضلاً عن الوصول إلى المنتجات والخدمات المتطورة للمختبرات الطبية.

يركز المعرض على عدد من المحاور الرئيسية من أبرزها إقامة 12 مؤتمراً للتعليم الطبي المستمر التي ستتطرق إلى محاور جديدة تغطي طب نقل الدم والابتكار في المختبرات الطبية وعلم الأمراض الرقمي.

الموقع الإلكتروني: www.medlabme.com

فيسبوك: www.facebook.com/medlabseries

إنستغرام: @medlab.series

تويتر: @MedlabSeries #myMedlab

لينكد إن: Medlab Middle East

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