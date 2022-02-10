الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت نوتانكس، الرائدة في مجال البرمجيات السحابية الخاصة والهجينة والمتعددة الأوساط وحلول البنية التحتية عن تعميق شراكتها مع شركة Saudi Business Machines (SBM) ، المزود الرائد لحلول تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، بإعلان اعتبار الشركة "بطل السحابة"، وستعمل الشركتان معًا بشكل وثيق على توفير حلول Nutanix للبنية التحتية فائقة التقارب الرائدة في السوق للشركات التي تتبنى تقنية الحوسبة السحابية في المملكة.

وفي حديثه عن هذه الشراكة، قال السيد سعيد نادر، مدير قنوات البيع للمملكة العربية السعودية والبحرين في نوتانكس، "لقد مثل التحول الرقمي أولوية قصوى للمؤسسات في المملكة العربية السعودية على مدار العامين الماضيين، لقد خلقت جائحة كوفيد COVID-19 أيضًا حاجة ملحة للشركات لتسريع خططها من أجل تمكين العمل عن بعد ومن المنزل ، ووفقاً لهذا السيناريو ، يُنظر إلى الحوسبة السحابية على أنها إحدى أهم ركائز استراتيجية التحول الرقمي، تلك هي الحقيقة التي عززها استطلاع IDC السنوي لمدراء تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، والذي وجد أن أكثر من 25? من الشركات في المملكة العربية السعودية لديها حالياً خطط لنشر مزيج من السحابات الخاصة ، والسحابات العامة المتعددة، لتتوافق مع المنصات القديمة ، والهدف من ذلك المزج هو تلبية احتياجات البنية التحتية الخاصة بهم."

وأضاف أيضا ، بصفتنا شركة رائدة في مجال الحوسبة السحابية للمؤسسات، فإننا ندرك الدور الهام للغاية الذي تلعبه شركتنا وشركائنا في مساعدة المؤسسات السعودية على التحول إلى مجال الحوسبة السحابية، ولقد بدأت SBM شراكتها مع شركة نوتانكس منذ بضع سنين، وكانت ولازالت تقدم للمستخدمين حلولاً لتكامل أنظمة تقنية المعلومات بجودة ليس لها مثيل وقيمة مضافة حقيقية ، وبالوصول الى مرتبة "بطل السحابة" ، نعتقد أن الشركة لديها من القدرات والخبرات الفنية ما يمكنها من تلبية احتياجات المزيد من المستخدمين في المملكة، ومن تحقيق تنمية المجتمع وازدهاره، وتعزيز الاقتصاد بالابتكار والإبداع ". هذا وإن مرتبة "بطل السحابة" Cloud Champion" هو أعلى مستوى من الشراكة أقرها شريك نوتانكس بناءً على ما يحتويه سجل الشركة من العديد من الإنجازات في مجال المبيعات وحرفية تقديم الخدمات بمستوى تقني عالي ومميز، وستتعاون الشركتان معا لتطوير جميع مجالات التخصص الخاصة بالحوسبة السحابية لتحقيق مستويات عالية من كفاءه التشغيل في مجالات مثل حوسبة المستخدم النهائي والتطوير والعمليات (DevOps) والأوساط متعددة السحابات. وستقدم نوتانكس يد العون ل SBM لتطوير موظفيها وتأهيلهم للحصول على شهادات معتمدة وذلك لإكسابهم مهارات وقدرات التصميم والضبط والدعم، وستقدم نوتانكس دورات تدريبية منتظمة للحصول على الشهادات الفنية عبر الإنترنت، وتحديث المنتجات ، وتوفير ورش العمل التي تضمن الممارسة العملية ، هذا وستزود نوتانكس موظفي المبيعات والفنيين في SBM بإمكانية الوصول إلى مختلف الأدوات والموارد المتاحة كجزء من برنامج Nutanix Elevate ، وستوفر نوتانكس أيضًا أيدي عاملة ماهرة لمساعدة شريكه لتحقيق مزيد من النجاح و تطوير الأعمال . و من جانبه صرح السيد حسونة القرعان ، نائب الرئيس للبنية التحتية وتقنية الشبكات في SBM " نتطلع باستمرار إلى تشكيل تحالفات مع أفضل موردي التقنيات الذين يشاركوننا رؤيتنا، وفي مجال الحوسبة السحابية ، تعد نوتانكس رائدة، وهي تركز بشكل كبير على رؤية واحدة: "جعل السحابات غير مرئية ومساعدة المستخدمين بتوفير الوقت والجهد لهم للتركيز على تنمية نتائج أعمالهم"، ونحن نعتقد أننا الآن بفضل الحلول القوية التي تقدمها نوتانكس، في وضع ممتاز يسمح لنا بتلبية احتياجات تقنية التحول الرقمي للمؤسسات في المملكة العربية السعودية.

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