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سجلت مؤسسة اسعاف دبي لخدمات الإسعاف رقما قياسيا عالميا في سرعة الوصول للبلاغات في اكسبو حيث بلغ المتوسط دقيقة و17 ثانية فقط وهو رقم يستحق ان يدخل موسوعة جينس للأرقام
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الداري ان زمن الاستجابة للوصول للحالات سجل أرقاما قياسية حيث وصلت في شهر أكتوبر الى دقيقة و42 ثانية وفي شهر نوفمبر الى 1.09 وفي شهر ديسمبر الى 1.06 وبمعدل دقيقة و17 ثانية وهو رقم يسجل لأول مرة على مستوى العالم في تاريخ الإسعاف
واكد خليفة الدراي ان اختصار زمن الوصول للبلاغات هو من أحد اهم استراتيجيات المؤسسة وتسعى للوصول الى اقل من ذلك، خاصة وان عامل الوقت مهم جدا لإنقاذ المرضى ، لافتا الى ان كافة المسعفين العاملين في اكسبو هم من خيرة كوادر المؤسسة وجميعهم حاصلون على شهادات اسعاف معترف بها عالميا وخضعوا لدورات تدريبة قبل انطلاق فعاليات اكسبو لتقديم صورة ناصعة عن المؤسسة
وأوضح ان فرق الإسعاف التي تغطي اكسبو تعاملت في الأشهر الثلاث الأولى من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر مع 8089 حالة، معظمها حالات بسيطة تم تقديم الإسعافات الأولية لها في الموقع فيما تم نقل عدد محدود للمركز هيئة الصحة او المستشفيات في حال تطلب الامر
وتفصيلا قال خليفة الدراي ل "البيان " ان عدد البلاغات التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة نفسها وصل الى 7999 بلاغا ، وتم التعامل مع في شهر أكتوبر مع 2185 حالة ، وفي شهر نوفمبر مع 2840 حالة فيما وصل عدد الحالات في شهر ديسمبر الى 3064 حالة
وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي إن المؤسسة أعدت خدمات إسعافيه متخصصة، تعتمد على نوع ومكان طلب الخدمة، مثل سيارات الجولف التي ستستخدم ، في الأماكن التي يصعب على مركبات الإسعاف دخول بعضها والوصول إليها، لتقوم مركبات الغولف المزودة بنقالات بنقل المرضى والمصابين لأقرب نقطة إسعافيه لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
#بياناتحكومية
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