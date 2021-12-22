جدة، المملكة العربية السعودية : أعلنت سدكو كابيتال ("الشركة")، الشركة المتخصصة في مجال إدارة الأصول العالمية والحلول الاستثمارية وفق أحكام الشريعة واستناداً إلى أعلى المعايير الأخلاقية، اليوم نجاحها في استكمال الطرح الإضافي لصندوق سدكو كابيتال ريت (الصندوق). تهدف الشركة من خلال الطرح الإضافي إلى زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بقيمة 702 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 64% ليصل حجمه بعد الزيادة إلى 1.8 مليار ريال سعودي، وذلك من خلال المساهمات العينية والاشتراكات النقدية والتمويل الإضافي المتوافق مع أحكام الشريعة.

تلقى الصندوق عدد 78,231 طلب اشتراك من 227,192 مشترك من المستثمرين الأفراد والمستثمرين ذوي الطابع المؤسسي. كما طرح الصندوق وحدات عينية تصل قيمتها إلى 325 مليون ريال سعودي. وحقق الطرح نجاحاً لافتاً بنسبة تغطية بلغت 339% وقيمة اشتراكات إجمالية تقدر بـ 848 مليون ريال سعودي. وعلى إثر استكمال الطرح، سيتم تخصيص الوحدات للمشتركين في مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ إغلاق فترة الطرح الإضافي، وفقاً لآلية التخصيص المذكورة في الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق.

وسيتم استخدام متحصلات زيادة رأس المال المحققة من الطرح لإتمام صفقة استحواذ على محفظة عقارية مكونة من ثماني عقارات بقطاعات تعليمية وتجارية موزّعة بين مدينتي الرياض والدمام (المحفظة) وتسوية التكاليف المتعلقة بها. ومن المتوقع أن تدر محفظة صندوق سدكو كابيتال ريت بعد الاستحواذ إيجارات إجمالية بقيمة 49.4 مليون ريال سعودي سنوياً، مما سيحقق عائد إجمالي سنوي بنسبة 7.5%. ومن المتوقع أن يتجاوز صافي قيمة العائد المستهدف عقب زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق نسبة الـ 7%.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ / سامر أبو عكر، الرئيس التنفيذي لشركة "سدكو كابيتال": "إننا سعداء بالنتائج المتميزة التي حققها الطرح الإضافي، والتي تشكل دليلاً على الطلب القوي والإقبال الواسع على صندوق سدكو كابيتال ريت. وتعتبر تغطية الطرح بهذه النسبة المرتفعة دليلاً على الثقة القوية لدى المشتركين الحاليين والجدد في استراتيجيتنا للاستثمار العقاري في المملكة العربية السعودية".

أضاف الأستاذ / عبدالوهاب عابد، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في "سدكو كابيتال": "تتبع الشركة في إدارة صندوق ’سدكو كابيتال ريت’، منذ إطلاقه، نهجاً ناجحاً يتيح للمستثمرين الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول العقارية المتميزة في المدن الرئيسية بالمملكة. ومن هنا تبرز أهمية هذا الطرح الإضافي الذي سيساهم في توسيع نطاق الصندوق ليشمل مزيداً من الأصول المُدرة للدخل عبر قطاعات أكثر تنوعاً ومنها قطاع التعليم مما يساهم في التنوع القطاعي للمحفظة الإجمالية، كما يستهدف الصندوق زيادة نسبة العقود الإيجارية طويلة الأجل وبإيجارات متزايدة مع مستأجرين ذوي ملاءة مالية عالية مما يساهم في تحقيق الاستقرار والنمو والذي سينعكس إيجابياً وبشكل كبير على محفظة الصندوق التي تحقق توازناً بين العائد والمخاطر على المدى الطويل. ونحن على قناعة راسخة بأن التغطية الكبيرة في حجم الاكتتاب في وحدات الصندوق الإضافية يؤكد ثقة المستثمرين العالية في نهجنا الاستثماري".

ويُعد صندوق "سدكو كابيتال ريت"، الذي أطلقته الشركة عام 2018م، صندوق استثمار عقاري متداول مغلق يتوافق مع ضوابط ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق توزيعات أرباح نقدية دورية لمالكي الوحدات من خلال الاستحواذ على أصول عقارية عالية الجوّدة ومُدرة للدخل في قطاعات متنوعة منها الفندقي والتجاري والمكتبي والسكني والتعليمي وغيرها، في المدن والمناطق الرئيسية في المملكة العربية السعودية بما فيها جدة والرياض والمنطقة الشرقية.

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نبذة عن سدكو كابيتال

"سدكو كابيتال" هي شركة متخصصة في مجال إدارة الأصول العالمية والحلول الاستثمارية وفق أحكام الشريعة واستناداً إلى أعلى المعايير الأخلاقية. تتمحور فلسفة الشركة حول ثلاثة ركائز رئيسية هي المبادئ والشراكات والأداء. تُزود سدكو كابيتال العملاء بمجموعة من الحلول الاستثمارية المسؤولة من خلال عملية ديناميكية لتوزيع الأصول عبر مُختلف فئاتها المتنوعة بهدف تحقيق عائدات قوية مُعدّلة المخاطر. وانطلاقاً من رؤيتها الاستثمارية العالمية وطموحها المشمول باستراتيجية الاستثمار الأخلاقي المسؤول (PEI) التي تدمج الاستثمار المتوافق مع الشريعة وأعلى المعايير الأخلاقية، تتيح سدكو كابيتال لعملائها الوصول إلى الأسواق العالمية لاقتناص أفضل فرص الاستثمار عبر الأسواق الناشئة والمتقدمة، بما فيها المملكة العربية السعودية، وذلك تماشياً مع أهدافهم الاستثمارية المنشودة. وتدير الشركة حالياً محفظة من الأصول التي تتجاوز قيمتها الـ 5 مليارات دولار، بفضل استراتيجياتها الاستثمارية المدروسة وسجلها الحافل بالنجاح. تعتز سدكو كابيتال في عام 2014 كونها أول شركة سعودية لإدارة الأصول وأول شركة تعمل وفق أحكام الشريعة وتلتزم بمبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI)، حيث نواصل مسيرتنا المتميّزة من الالتزام بهذا النوع من الاستثمارات. ومن جهة أخرى، تُؤكد الشركة ثبات موقفها حيال تعهداتها بالاستثمار الأخلاقي الذي يُقدمه فريقها من المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة القوية الذين يكرسون جهودهم لتلبية مصالح العملاء. تتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها وتمتلك مكاتب في كُلّ من لندن ولوكسمبورغ والرياض ودبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sedcocapital.com. تمارس سدكو كابيتال نشاطاتها حسب الترخيص الممنوح لها من هيئة السوق المالية رقم 37-11157.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

سدكو كابيتال

مها أبو العُلا

هاتف: +966 126906864

بريد إلكتروني: mahaa@sedcocapital.com

مجموعة برونزويك

جميل فهمي | رضوى الطويل

هاتف: +971 569940847 | +971564169258

بريد إلكتروني: sedcocapital@brunswickgroup.com

إن صندوق سدكو كابيتال ريت هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية ويستهدف الصندوق الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوريٍ، وتوزيع دخل دوري على مالكي الوحدات بما لا يقل عن نسبة 90% من صافي أرباح الصندوق. إجمالي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020م بلغت مبلغ وقدره 1.075,204,378 ريال سعودي. علماً بأن مدة الصندوق هي 99 عاماً اعتباراً من تاريخ إدراج الوحدات الأولية. تم الحصول على موافقة الهيئة على الطرح الأولي للصندوق بتاريخ 4/12/2017م والموافقة على زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق بتاريخ 16/11/2021م. مدير الصندوق هو الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) وتتلخص نشاطاتها حسب الترخيص الممنوح لها من قبل هيئة السوق المالية رقم 37-11157 وذلك في التعامل والترتيب وإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية. المحفظة الإضافية التي ينوي مدير الصندوق الاستحواذ عليها هي محفظة مدارة حالياً من قبل مدير الصندوق من خلال صندوق استثماري عقاري خاص. يجب على المستثمرين المحتملين قراءة شروط وأحكام الصندوق والملحق التكميلي لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وماورد فيها بشأن مخاطر الاستثمار وتغير قيمته بعناية ودقة بالغة قبل اتخاذ القرار تحقيقاً للشفافية المطلوبة، ويمكن الحصول على نسخة من الشروط والأحكام والملحق التكميلي والتقارير المالية للصندوق من خلال الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق www.sedcocapital.com. هذا الاستثمار ليس وديعة نقدية لدى بنك محلي. يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة الاستثمار وقد تصل إلى خسارة المبلغ كاملاً وأي دخل متحقق منه. ويتوجب على جميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار التوصل إلى قرارهم بالتشاور مع مستشاريهم الماليين والقانونيين وتقييم جميع المخاطر التي ينطوي عليها ذلك الاستثمار ومدى ملائمة الاستثمار لهم. كما لا يمكن إعطاء ضمان بأن النتائج المستهدفة والمتوقعة سوف تتحقق، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية للصندوق. يعد استثمار المستثمر في الصندوق إقراراً منه باطلاعه على شروط وأحكام الصندوق والملحق التكميلي وقبوله بها. يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الصندوق من وقت لآخر شريطة الإفصاح عن أي استثمار له في نهاية كل سنة مالية في ملخص الإفصاح المالي. من المحتمل أن يشترك مدير الصندوق نقدياً في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق من خلال الطرح الإضافي. تنطبق الرسوم والأتعاب في زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق وفقاً لما تم ذكره في الملحق التكميلي لزيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

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