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أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن برنامج "سبيس دي"
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن استقرار القمر الاصطناعي النانوي "ديوا - سات 1"، الذي أطلقته الشهر الماضي، في مداره المنخفض حول الأرض على ارتفاع 525 كيلومتراً ويدور بسرعة نحو 7.5 كيلومترات في الثانية، أي إنه يكمل دورة كاملة حول كوكب الأرض كل 90 دقيقة.
وأوضح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن "ديوا - سات 1" قمر اصطناعي نانوي من نوع (3U) تم إطلاقه ضمن برنامج الهيئة للفضاء (سبيس دي) بهدف تعزيز عمليات الهيئة وتحسين صيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وبالاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتبادل المعلومات عبر الاتصالات الفضائية وتقنيات مراقبة الأرض والاستشعار عن بُعد.
وقال معالي الطاير: "نهدف من خلال برنامج "سبيس دي" إلى أن تكون تقنية الأقمار الاصطناعية النانوية مكملة لشبكة اتصالات إنترنت الأشياء الأرضية لتحسين كفاءة وفعالية عمليات الهيئة ودعم رقمنة شبكات الطاقة والمياه بما يزيد كفاءة وفعالية عمليات التخطيط والتشغيل والصيانة الوقائية لقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والشبكات الذكية ومحطات شحن السيارات الكهربائية، إضافة إلى خفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة، فضلاً عن نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة. وبنهاية العام الجاري، نخطط لإطلاق قمر اصطناعي نانوي آخر من نوع (6U) لتطبيقات الاستشعار عن بعد يستخدم تقنيات تصوير عالية الدقة الزمانية والمكانية، يتم تصميمها خصيصاً لحالات الاستخدام الخاصة بالهيئة. ويتضمن المشروع تطبيقات لجمع وتحليل البيانات، حيث يتم استخدام أجهزة التصوير الحرارية متعددة الطيف وعالية الدقة كتلك المستعملة على متن المركبات الفضائية، والمصممة خصيصاً لاستخدامات شبكات الكهرباء والمياه، في اكتشاف البصمات الحرارية في خطوط نقل الجهد العالي والمحطات الفرعية ومحطات الطاقة الشمسية."
يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع شركة "نانو أفيونيكس" (NanoAvionics)، أطلقت "ديوا - سات 1" على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" من مجمع كيب كانافيرال للإطلاق الفضائي (SLC-40) في ولاية فلوريدا الأمريكية، لتصبح الهيئة بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية لتحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الكهرباء والمياه.
#بياناتحكومية
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شيخة المهيري
هيئة كهرباء ومياه دبي
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