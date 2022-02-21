تسجيل 5,684 معاملة في مجال التكنولوجيا المالية؛ بارتفاع من 3,674 معاملة في عام 2020؛

منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا تسجل استثمارات بقيمة 77 مليار دولار أمريكي في مجال التكنولوجيا المالية؛ تليها منطقة دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ بقيمة 27.5 مليار دولار أمريكي

بلغ الاستثمار في المدفوعات 51.7 مليار دولار أمريكي، مع توقع الزيادة في منطقة الشرق الأوسط

الاهتمام بالعملات المشفرة وسلسلة الكتل مع ارتفاع الاستثمارات من 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 30.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021

كشفت شركة كي بي إم جي في أحدث تقرير نصف سنوي لها، وهو "تقرير مستجدات التكنولوجيا المالية للنصف الثاني من عام 2021"، أن عمليات الدمج والاستحواذ والملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري حققت أداءً جيدًا بشكل ملحوظ في عام 2021، حيث بلغ إجمالي الاستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية في القطاعات المذكورة 210 مليار دولار أمريكي تحققت من 5,684 معاملة تاريخية. واشتمل ذلك على تمويل التكنولوجيا المالية للنصف الثاني من عام 2021 بقيمة 101 مليار دولار أمريكي ومبلغ 109 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019. كما زاد التمويل من الملكية الخاصة بأكثر من الضعف، مسجلاً 12.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021. إضافة إلى ذلك، شهدت الأمريكتان (بواقع 29.7 مليار دولار أمريكي) وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (بواقع 11.3 مليار دولار أمريكي) ارتفاعات جديدة حيث بلغت استثمارات رأس المال الاستثماري للشركات في مجال التكنولوجيا المالية ذروتها في تلك المناطق.

إن بعض أكبر صفقات النصف الأول من عام 2021 التي ساهمت في تحقيق هذا الإجمالي كانت استحواذ شركة Nexi الإيطالية على شركة Nets ومقرها الدنمارك بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي، ودمج شركة Calypso Technology وشركة AxiomSL لتشكيل شركة Adenza في الولايات المتحدة بقيمة 3.75 مليار دولار أمريكي، واستحواذ شركة PayPal على شركة Paidy التي مقرها في اليابان بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، توجد أيضًا أربع جولات تمويل لرأس المال الاستثماري تضمنت شركة Generate بالولايات المتحدة الأمريكية والتي حققت 2 مليار دولار أمريكي، وحققت شركة Nubank بالبرازيل مبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، وحققت شركة Chime بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، وحققت شركة FTX في جزر البهاما مليار دولار أمريكي.

زادت الاستثمارات في المدفوعات حيث ارتفعت على مستوى العالم من 29.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 51.7 مليار دولار أمريكي في عام 2021، لتمثل القطاع الفرعي من مجال التكنولوجيا المالية الذي شهد أكبر استثمار. إضافة إلى ذلك، استمرت مجالات مثل "اشتر الآن، وادفع لاحقًا"، والخدمات المصرفية المدمجة والحلول المتوافقة مع الخدمات المصرفية المفتوحة في جذب اهتمام المستثمرين ودعم قطاع المدفوعات. فيما واصلت سلسلة الكتل والعملات المشفرة كبيئة خصبة للاستثمار، حيث سجلت رقماً قياسياً قدره 30.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 مقارنة بمبلغ 5.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020. من ناحية أخرى، شهد الأمن السيبراني والخدمات التكنولوجية لإدارة الاستثمارات Wealthtech استثمارات قياسية بلغت 4.8 مليار دولار أمريكي ومبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، بينما جذبت والخدمات التكنولوجية لإدارة أعمال التأمين Insurtech والخدمات التكنولوجية في إدارة العمليات التنظيمية ضمن القطاع المالي Regtechمبلغ 14.4 مليار دولار أمريكي ومبلغ 9.9 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وقد صرح أنكول أجروال، الشريك ورئيس استشارات الصفقات، لدى كي بي إم جي الكويت قائلا: "ما زلنا نشهد استثمارات في أعمال التكنولوجيا المالية في الشركات الجديدة والشركات النامية، إضافة إلى نشاط الدمج والاستحواذ الكبير للشركات الأكبر. إلى جانب المدفوعات، يتواصل التوسع في نطاق حلول التكنولوجيا المالية التي تجذب الاستثمار، مع تزايد الاهتمام بمجالات الخدمات التكنولوجية في إدارة العمليات التنظيمية ضمن القطاع المالي Regtech والخدمات التكنولوجية لإدارة أعمال التأمين Insurtech والخدمات التكنولوجية لإدارة الاستثمارات Wealthtech. وذلك سيكتسب قوة دافعة مع تحول الشركات بشكل متزايد إلى العمليات الرقمية ومحاولات البحث عن طرق لدمج حلول التكنولوجيا المالية كجزء من النشاط غير المالي".

النقاط الرئيسية:

ازدهار الاستثمار في التكنولوجيا المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ يسجل حوالي 77 مليار دولار أمريكي

مع استثمار مبلغ 29.8 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2021، بلغ إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حوالي 77 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت استثمارات رأس المال الاستثماري في المنطقة لتتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، حيث حققت شركة N26 ومقرها ألمانيا وشركة Revolut ومقرها المملكة المتحدة مبلغ 900 مليون دولار أمريكي ومبلغ 800 مليون دولار أمريكي على التوالي في النصف الثاني من عام 2021. واصل المستثمرون توجههم نحو التكنولوجيا المالية حتى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مما جعل إفريقيا (بواقع 1.8 مليار دولار أمريكي) وأيرلندا (بواقع 1.6 مليار دولار أمريكي) وألمانيا (بواقع 5.4 مليار دولار أمريكي) ومنطقة الدول الاسكندنافية (بواقع 18.5 مليار دولار أمريكي) تشهد آفاق جديدة في مجال الاستثمارات بهذا القطاع. استمر تطور القطاع في الشرق الأوسط حيث حققت شركة Rain بالبحرين وشركة Tabby بالإمارات مبلغ 75 مليون دولار أمريكي ومبلغ 50 مليون دولار أمريكي على التوالي في النصف الثاني من عام 2021. إضافة إلى ذلك، شهدت المناطق النامية مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا استثمارات متزايدة من دول آسيا المطلة على المحيط الهادئ.

ارتفاع إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ إلى 27.5 مليار دولار أمريكي (على أساس سنوي)

على الرغم من انخفاض تمويل التكنولوجيا المالية في منطقة آسيا المطلة على المحيط الهادئ إلى 14.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020، فقد ارتفع إلى 27.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وقد تحقق حوالي 17.4 مليار دولار أمريكي منه في النصف الثاني من عام 2021 بينما تحقق المبلغ الباقي في النصف الأول من عام 2021. شهدت المنطقة أيضًا ارتفاع التمويل في رأس المال الاستثماري من 11.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021. واستمر تدفق الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا المالية حتى في الهند وكوريا الجنوبية حيث سجلت الدولتان ارتفاعات جديدة بلغت 7.2 مليار دولار أمريكي ومبلغ 3 مليارات دولار أمريكي على التوالي، بينما سجلت سنغافورة وأستراليا 4 مليارات دولار أمريكي ومبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي على التوالي.

شهدت العملات المشفرة وسلسلة الكتل أكبر ارتفاع في عام 2021؛ حيث استقطبت استثمارات بقيمة 30 مليار دولار أمريكي

ارتفع الاستثمار العالمي في قطاع العملات المشفرة وسلسلة الكتل، حيث ارتفع من 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 30 مليار دولار أمريكي في عام 2021 - وهو رقم قياسي. إضافة إلى ذلك، زاد عدد الصفقات التي تمت في عام 2021 بأكثر من الضعف حيث ارتفع من 627 إلى 1,332 صفقة. تدل هذه الزيادة في الاستثمارات والصفقات التي تم إجراؤها على اعتراف الشركات بأهمية الدور الذي قد تلعبه العملات المشفرة والتقنيات المرتبطة بها في المستقبل، وبصفة خاصة في مجال الأنظمة المالية الحديثة. علاوة على ذلك، حققت شركة FTX في جزر البهاما وشركة NYDIG بالولايات المتحدة وشركة Network Celsius مبلغ 1 مليار دولار أمريكي ومبلغ 767 مليون دولار أمريكي ومبلغ 750 مليون دولار أمريكي على التوالي.

قيمة الصفقات في عمليات الدمج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية عبر الحدود تتضاعف ثلاث مرات بشكل سنوي لتصل إلى 36.2 مليار دولار أمريكي

ارتفعت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية عبر الحدود من أدنى مستوى لها في سبع سنوات عند 10.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 36.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 - بزيادة أكثر من ثلاثة أضعاف. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال التكنولوجيا المالية إلى 83.1 مليار دولار أمريكي في عام 2021 من حوالي 76 مليار دولار أمريكي في عام 2020. إضافة إلى ذلك، ارتفع النشاط في النصف الأول من عام 2021 والنصف الثاني من ذات العام أيضًا، مما أدى إلى إبرام 275 صفقة قياسية. وكان من بين أهم الأنشطة في النصف الأول من عام 2021 استحواذ بورصة لندن للأوراق المالية بقيمة 14.8 مليار دولار أمريكي على شركة Refinitiv الأمريكية واستحواذ ناسداك على شركة Verafin الكندية بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي. استحوذت شركة Nexi الإيطالية على شركة Nets الدنماركية مقابل 9.2 مليار دولار أمريكي، وقد تبع ذلك استحواذ شركة PayPal على شركة Paidy اليابانية بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي، باعتباره من أهم الاستثمارات التي تمت في النصف الثاني من عام 2021.

الأمريكتان تسجلان ما يقرب من 65 مليار دولار أمريكي ارتفاع في تمويل رأس المال الاستثماري؛ بزيادة أكثر من الضعف

بارتفاع من 83.5 مليار دولار أمريكي لعام 2020، بلغ إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية في الأمريكتين ما يقرب من 105 مليار دولار أمريكي في عام 2021 - منها حوالي مبلغ 53.7 مليار دولار أمريكي تحقق من النصف الثاني من عام 2021. يمكن أن ترجع هذه الزيادة إلى تمويل رأس المال الاستثماري بارتفاع أكثر من الضعف من 24.8 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 64.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021. إضافة إلى ذلك، شهدت كندا والبرازيل أيضًا استثمارات عالية في التكنولوجيا المالية، حيث حققتا 7 مليارات دولار أمريكي ومبلغ 5.2 مليار دولار أمريكي على التوالي. وقد ساهم ذلك في زيادة إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية في الأمريكتين في عام 2021. إلا أن الولايات المتحدة تظل أكبر جاذب لمستثمري التكنولوجيا المالية في الأمريكتين، حيث بلغ إجمالي الاستثمار 88 مليون دولار أمريكي في عام 2021، منها 44.4 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2021.

بانتظار المزيد من النمو في مجال التكنولوجيا المالية وعمليات الدمج والاستحواذ في المستقبل القريب

بالأخذ في الاعتبار الأنماط الملحوظة من الاستثمار في التكنولوجيا المالية في عام 2021، يتوقع أن مواصلة الاستثمار في هذا القطاع بقوة في عام 2022. كما يتوقع ارتفاع النشاط في أسواق التكنولوجيا المالية الأقل تطورًا مثل جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مع توقع نمو الشرق الأوسط بشكل كبير في مجال المدفوعات. إضافة إلى ذلك، يُرجح بدرجة كبيرة حدوث نمو في قطاع الدمج والاستحواذ بالنظر إلى الارتفاع في قيم الصفقات، نظرًا لأن الشركات وشركات التكنولوجيا المالية ترغب في النمو والتوسع. من المتوقع أن يتحول الاهتمام بشكل متزايد نحو حلول العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في مجال التكنولوجيا المالية وبدائل الخدمات المصرفية التي يمكنها الوفاء بمتطلبات تحديث منصات الخدمات المصرفية الأساسية. من المحتمل أن تتطلع المزيد من الشركات لكونها مؤسسات للتكنولوجيا المالية وتعيد النظر إلى علامتها التجارية بصفتها شركات بيانات.

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