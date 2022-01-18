عبد الله الراجحي: المصرف حقق رقما غير مسبوق في سوق الصكوك تجاوز 600 مستثمر

أعلن مصرف الراجحي عن انتهاء طرح صكوك من الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي بنجاح، ويعد هذا الطرح أكبر طرح لمؤسسة مالية في سوق الصكوك المحلي والأول من نوعه في تاريخ المصرف، ونظرا لحجم الاقبال من المستثمرين قرر المصرف رفع حجم الإصدار حيث بلغت قيمة الطرح 6.5 مليار ريال سعودي، بعدد إجمالي بلغ 6,500 صك، وبمعدل ربح ثابت 3.5%سنويا.

وعبر الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عن سعادته بنجاح هذا الطرح وقدم شكره للمستثمرين المشاركين من الأفراد المؤهلين والشركات والمؤسسات المالية.

وقال الراجحي ان هذا الإصدار يعد الأكبر على مستوى المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية وشهد تنوعا في قاعدة المستثمرين تمت ملاحظته في سجل الطلبات، حيث تجاوز عدد المستثمرين المشاركين 600 مستثمر وهو ما يعد رقما غير مسبوق في سوق الصكوك المحلي مما يعكس مدى ثقتهم في المصرف.

وأوضح أن نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد المؤهلين بلغت 100% من الطلبات مما يشكل نسبة 38% من إجمالي قيمة الطرح، كبادرة لتنويع قاعدة المستثمرين عن طريق تعزيز مشاركة شريحة المستثمرين الأفراد المؤهلين في سوق الصكوك المحلي، والتي بدورها تساهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتطوير القطاع المالي الذي يهدف لتنويع مصادر الدخل وتحفيز ثقافة الاستثمار.

وقدم رئيس مجلس الإدارة شكره وامتنانه لشركة الراجحي المالية على تفوقهم في إدارتهم الناجحة بصفتهم المدير الوحيد للاكتتاب وسجل الاكتتاب لهذا الطرح، معززين بذلك مكانتهم كركيزة في سوق الصكوك المحلي.

واختتم رئيس مجلس إدارة المصرف تصريحه بتوجيه الشكر لعملاء المصرف الكرام لولائهم الدائم والمستثمرين على ثقتهم في المصرف، كما أشار إلى التزام المصرف بمواصلة تقديم أفضل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر ان المصرف كان قد أعلن في الثالث من يناير الحالي عن بدء الطرح الخاص الذي يهدف لدعم قاعدة رأس مال المصرف وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية.

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-انتهى-

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