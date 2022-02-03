زوهو تحقق نمواً غير مسبوق لمنصة التعاون والتواصل الخاصة بها "ووركبليس"، على ضوء الانتقال الجاري حالياً من "جوجل ووركسبيس" و"مايكروسوفت 365" بسبب الزيادات في التكلفة

الطلب مدفوع بحاجة الشركات لتقليص التكاليف بينما تتعافى من الوباء

دبي: أعلنت زوهو، وهي شركة تقنية عالمية تمتلك أكبر مجموعة من المنتجات في هذا المجال، اليوم أن منصتها المؤسسية لبرامج التعاون والتواصل "ووركبليس"Zoho Workplace، باتت تخدم الآن أكثر من 16 مليون مستخدم حول العالم. وسجلت منصة "ووركبليس" من زوهو زيادة في عدد العملاء بنسبة 120 % في معدل انتقال الشركات من النطاقات التي تستضيفها جوجل، حيث بدأت الشركات بالتحول إلى زوهو في ضوء حذف الشركات المنافسة النسخ المجانية لمستخدميها.

وتعزو الشركة هذا النمو الهائل في قاعدة عملاء المنصة إلى زيادة حجم طلب الشركات على تطبيقات سلسة متكاملة، إلى جانب ارتفاع تكاليف استخدام برامج التعاون التي يقدمها مزوّدون آخرون.

وبهذه المناسبة، قال "حيدر نظام"، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "لطالما تمحورت رؤية زوهو حول توفير قيمة عالية للعملاء من خلال تسريع وتيرة ابتكاراتنا. وبينما يواصل المنافسون رفع أسعارهم أو إلغاء نسخ مجانية لمن هم في أمس الحاجة إليها، تلجأ إلينا الشركات والمهنيين للحصول على حلول سياقية متعددة المزايا تعمل على رفع مستوى الإنتاجية من دون زيادة في الأسعار".

ومنذ اندلاع الوباء، شهد "زوهو ووركبليس" تبنياً سريعاً في ضوء انتقال الشركات من مختلف الأحجام إلى العمل الرقمي عن بعد. وسجل "زوهو ووركبليس" نمواً عاماً تلو الآخر بنسبه 34 % في العام 2021، مع أكثر من 40 % من العملاء الجدد الذين استبدلوا جوجل ومايكروسوفت بزوهو. وكان النمو قوياً في جميع فئات الشركات، حيث زادت قاعدة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بنسبة 40 %، و36 % للشركات متوسطة الحجم وأكثر من 20 % للشركات الكبيرة. كما شهد "ووركبليس" نمواً بنسبة تزيد عن 42 % في العام 2021 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإقبال في وقت لا تزال تواجه الشركات فيه عدم الاستقرار بسبب الوباء والذي كان له تأثيراً على النمو والميزانيات، كما أن الارتفاعات غير المتوقعة في التكاليف التشغيلية لدعم التعاون تجعل من الصعب على هذه الشركات أن تتعافى وتزدهر.

وتوفر منصة "ووركبليس" خططاً بحزم برامج متكاملة وتعتبر ستة مرات أقل تكلفة للشركات مع خطط تتراوح ما بين 3 درهم إماراتي إلى 10 درهم إماراتي لكل مستخدم سنوياً.

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 50 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 10,000موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 70 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.

للاستفسارات الاعلامية:

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

neama.sarrildin@zohocorp.com

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