الشايع : أداء متميز خلال عام 2021 ومتفائلون بتحقيق المزيد خلال عام 2022 مع توافر العديد من المؤشرات الإيجابية التى تدعم ذلك

الماجد : بعد 12 عاماً من العمل الجاد تجاوزت أرباحنا التشغيلية 100 مليون دينار كويتى و أصبحنا ثالث أكبر بنك فى الكويت من حيث حجم الأصول والحصة السوقية

استمرار البنك على قمة الخدمات الرقمية واستحواذه للعام السابع على التوالي على جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم

إطلاق Nomo bank كاول بنك إسلامي رقمي عالمي من لندن إضافة لانجازات بوبيان الرقمية

خدمة المجتمع والتنمية المستدامة ركيزة أساسية في استراتيجيات بوبيان المتتالية

البنك لديه أعلى نسبة من العمالة الوطنية تقترب نسبتها من 80 %

الكويت- أعلن بنك بوبيان عن تحقيقه أرباحاً صافية في عام 2021 بلغت 48.5 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 41% وربحية سهم بلغت 13.57 فلس مع التوصية بتوزيع 5% توزيعات نقدية و5% أسهم منحة، في الوقت الذي واصل فيه البنك سياسته التحوطية بتجنيب مخصصات بقيمة 50.8 مليون دينار كويتي.

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عبدالله الشايع تعليقاً على ذلك " بحمدالله استطعنا اعتماداً على خبرات السنوات الماضية من مواصلة تحقيق نتائج متميزة خلال عام 2021 ونطمح إلى تحقيق المزيد خلال عام 2022 في ظل الكثير من المؤشرات الإيجابية التى تدعم ذلك.

وأشار الشايع إلى أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية شهدت نمواً ملحوظاً في العام 2021 حيث ارتفع إجمالي الأصول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلى 7.4 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 14% وارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 100.5 مليون دينار كويتى بزيادة 8% عن العام السابق.

وكذلك فقد بلغ إجمالي ودائع العملاء 5.6 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 10% فيما بلغت محفظة التمويل 5.5 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 14% وبلغت الايرادات التشغيلية 188 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 12%.

أمــا على مستوى الحصص السوقية، فقد ارتفعت حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة في عام 2021 إلى حوالي 11% مقارنة مع 10% في نهاية العام السابق ، بينما ارتفعت حصته من تمويل الأفراد 14% مقارنة مع 13% في نهاية العام السابق، ليصبح بنك بوبيان الثالث على مستوى البنوك المحلية من حيث حجم الاصول والحصة السوقية.

وأكد الشايع دعم مجلس الإدارة الكامل والمستمر لجهود الإدارة التنفيذية للبنك والتى تتسم بالاحترافية العالية مقدراً ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق النتائج الاستثنائية والتى ما كانت لتتحقق لولا الجهود المخلصة للإدارة وجميع العاملين في البنك .

عام حافل بالانجازات

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد أن العام الماضي كان حافلاً بالإنجازات والنجاحات التى حققها البنك استمراراً لخططه في المزيد من التوسع المحلي والانطلاق إقليمياً وعالمياً .

وأضاف " بعد 12 عاماً من مرحلة التغيير لبوبيان تجاوزت أرباحنا التشغيلية 100 مليون دينار كويتى و أصبحنا ثالث أكبر بنك فى الكويت من حيث حجم الأصول والحصة السوقية وكذلك فقد أصبحنا مجموعة تضم 3 بنوك هي بوبيان و بنك لندن والشرق الأوسط والبنك الرقمي Nomo Bank وشركتين أحدهما للتأمين التكافلي والأخرى شركة بوبيان كابيتال للاستثمار ".

وأكد الماجد أن ما تحقق بعد فضل الله إنما يرجع إلى الكثير من العوامل أبرزها الاستراتيجية الواضحة والفريق التنفيذي المستقر والمستمر في إدارة البنك منذ سنوات عديدة مع التركيز على خدمة العملاء والاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية والاستثمار في الموارد البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

التوسع الخارجي

وأشار الماجد إلى نجاح البنك في خطواته التوسعية الخارجية المدعومة بالتوسع الرقمي من خلال استحواذه عام 2020 على بنك لندن والشرق الاوسط BLME والذي يمتلك فيه حالياً 71% من الأسهم ومن ثم الإعلان في يوليو الماضي عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم .

وأضاف " نطمح إلى أن يُصبح BLME البنك الإسلامي المفضل لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة حيث تم وضع مجموعة من المبادىء الرئيسية ضمن استراتيجية التحوّل الخاصة بالبنك بعد الاستحواذ من بينها بناء علامة تجارية مستدامة تركز على العملاء ومنسجمة مع مجموعة بنك بوبيان.

وحول تجربة Nomo Bank قال الماجد " أن تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكلٍ أساسي تتيح للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم".

وأضاف " أن ذلك يختصر إجراءات تقديم الطلبات المطوّلة التي قد تستغرق وقتاً طويلاً ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي سهل الاستخدام حيث يتيح Nomo Bank للعملاء الإنفاق وتحويل الأموال واستثمار ثرواتهم بشكلٍ مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (24 ساعة طوال أيام الأسبوع) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة.

وأوضح الماجد أن الخدمات المصرفية التي يقدمها Nomo Bank فريدة حيث إنها تتيح لغير المقيمين في المملكة المتحدة من الكويت فرصة مميزة لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة والتمتع بجميع المزايا المرموقة للنظام المصرفي بالمملكة المتحدة كما أن حلول البنك الجديدة للخدمات المصرفية المحلية تتيح للعملاء تجنب الرسوم الدولية المرتفعة بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية قد لا تتاح في المعتاد لغير المقيمين في المملكة المتحدة.

قطاع الشركات ....حلول مميزة

يعد استقطاب الشركات التشغيلية العاملة في السوق المحلي والداعمة للاقتصاد الوطنى بكافة قطاعاته أحد أهم أهداف بنك بوبيان من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية والحلول المميزة التي تلبي كافة إحتياجات عملاء الشركات ، وتحرص مجموعة الشركات علي تطوير وتحسين المنتجات والخدمات بشكل رقمي متطور، الامر الذى ساهم في تدعيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة مما يعزز الخدمات المصرفية بينما تحظى الشركات الصغيرة و المتوسطة بتشجيع دائم من بنك بوبيان بما يساهم لتنمية أعمالهم من خلال تقديم افضل الخدمات والحلول المصرفية .

وخلال الأعوام الأخيرة نجحت المجموعة فى تقديم معظم خدمات ومنتجات البنك بشكل رقمي متطور، الامر الذى تجلت اهميته بشدة خلال جائحة كوفيد 19، كما حرصت المجموعة على التطوير المستمر للجانب التقني والرقمي للخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للشركات المحلية من خلال إضافة خدمات متنوعة عبر الانترنت وتطبيق بوبيان للشركات.

الاستمرار على قمة الخدمات الرقمية

على مدار السنوات الأخيرة تمكن بوبيان من الاستحواذ على جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية مدعوماً بالإستراتيجية المتميزة التى وضعها البنك لجذب العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية رقمية وتقديم أحدث الخدمات لهم وكذلك فى نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكافة قنواتها سواء عبر الانترنت أو الهواتف الذكية .

وخلال العام الماضي كان لبوبيان السبق في التفوق الرقمي من خلال التوسع في خدمات حساب برايم للشباب الذي أضحى بنكاً داخل بنك باستقلاليته الكاملة عن بوبيان إلى جانب إطلاقنا لأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن وهوNomo Bank الذي يعتبر نتاج لاستثماراتنا في مجال الخدمات الرقمية .

وأختتم بوبيان العام الماضي بتوقيع اتفاقية هامة في ذات الإطار مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لإطلاق مسرعة بوبيان للاعمال الناشئة (Boubyan Accelerator ) بهدف تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة أشكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق هذا البرنامج للشركات الناشئة في الكويت .

وخلال عام 2021 استمر بنك بوبيان في تسريع رقمنة كافة عملياته بما يعزز متانة وسلامة الأعمال والقدرة على تلبية النمو الكبير في عمليات البنك بكل كفاءة إلى جانب تأثيرات هذه الخطوات العملية في حماية البيئة وتحقيق الأهداف العالمية في التنمية المستدامة .

وأكدت الازمة التى سببها انتشار وباء فيروس كورونا في الكويت مدى القوة التى يتمتع بها بنك بوبيان واستمراره في خدمة العملاء بنفس مستويات الأعوام الماضية ليحافظ البنك على تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت من خلال حصوله على جائزة مؤسسة "سيرفس هيرو" كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الحادي عشر على التوالي منذ عام 2010 .

وقال الماجد تعليقاً على ذلك " أن أكثر ما ميز بوبيان أنه على الرغم من ارتفاع قاعدة عملائه وزيادتهم المستمرة إلا أن مستويات الخدمة لديه لم تنخفض أو تتأثر نتيجة هذه الزيادة التى دائماً ما يقابلها تحدي جديد للموظفين للحفاظ على نفس مستويات الخدمة" .

وأضاف أن خدمة العملاء مفهوم راسخ وجزء من ثقافة البنك لأنه معروف أن جميع البنوك لديها نفس المنتج ولكن التميز والإبداع يكون في الخدمة والكيفية التى يتم التعامل بها مع العملاء خاصة في الكويت التى يرتفع فيها مستوى توقعات العملاء .

وأشار الماجد إلى استمرار البنك في الاستحواذ على العديد من الجوائز خلال عام 2021 من بينها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الكويت من مؤسسة غلوبل فاينانس و3 جوائز هي أفضل بنك إسلامي في العالم في الخدمات الرقمية والأفضل في الكويت والأفضل في الشرق الأوسط .

مجتمعنا ....... المسؤولية الكبرى

لم يكن العام 2021 مختلفاً عن سابقه من حيث حالة عدم الاستقرار التى سادت العالم والكويت نتيجة استمرار المخاوف والقلق من جائحة كوفيد 19 التى ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة، حيث شهد عام 2021 تحولات بين الانفتاح في بداياته ثم الاغلاق الجزئي وأخيراً العودة للحياة الطبيعية نتيجة لتطعيم معظم سكان الكويت .

ومثل العام المنصرم علامة فارقة في استمرار بنك بوبيان في الاضطلاع بدوره الإجتماعي من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التى أبرزت تفوقه محلياً فيما قدمه للمجتمع مؤكداً ريادته للمسؤولية الإجتماعية في الكويت .

وفي عام 2021 أصدر بنك بوبيان تقريره الأول للإستدامة لسنة 2020 تحت عنوان (الاستدامة - جين موروث وقيمة أساسية) والذي يتناول مؤشرات الإستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتى تعتبرمن الأمور الرئيسية لتقييم أداء ومكانة البنك محلياً وإقليمياً.

وخلال عام 2021 استمر بنك بوبيان في تسريع رقمنة كافة عملياته بما يعزز متانة وسلامة الأعمال والقدرة على تلبية النمو الكبير في عمليات البنك بكل كفاءة إلى جانب تأثيرات هذه الخطوات العملية في حماية البيئة وتحقيق الأهداف العالمية في التنمية المستدامة التى تعتبر ركناً أساسياً في استراتيجية البنك والتى يعتبرالحفاظ على البيئة وتقليل نسبة الانبعاثات الإلكترونية والمخلفات الورقية جزء رئيسي فيها .

ومن هذا المنطلق تعاون البنك مع أحدى الشركات المحلية لتزويده بنظام متكامل للبيئة اللاورقية وتقليل تكلفة الطباعة والأرشفة التلقائية للمستند وتقليل تكلفة التشغيل ووقت معالجة المعاملة لتقديم خدمة سريعة وعصرية لعملاء بوبيان.

واستمر بوبيان في تطوير إدارة تكنولوجيا المعلومات لتكون عامل أساسي في تمكين البنك من تحقيق أهدافه المستقبلية الطموحة بما يعود على العملاء بالخدمة الأفضل التي يستحقونها مضيفاً أن البنك ومن منطلق مسؤوليته الإجتماعية قام بتقديم ورش عمل لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة تتعلق بتعزيز الكفاءة والفاعلية وإدارة التغيير.

كما استمر البنك في دعمه للمشاريع الصغيرة من خلال العديد من المبادرات أبرزها دعم المبادرة الشبابية ( تطمن ) بالتعاون مع منصة Sheghel.com حيث قام مجموعة من المهنيين المستقلين (الفريلانسرز) بمنح خدمات مجانية لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة الكويتية خاصة تلك التى تضررت بشدة بسبب أزمة كورونا.

ودعما منه للرياضة الكويتية وعودتها بعد فترة التوقف المعروفة رعى البنك دوري كرة اليد الكويتي باعتبارها من الرياضات التى تلقى شعبية كبيرة في الكويت ودعما منه للعبة التى يتوقع لها تطورات كبيرة في السنوات المقبلة .

موارد بشرية شابة و طموحة

يُولي بنك بوبيان اهتماماً خاصاً بموارده البشرية ضمن إستراتيجية عمله كبنك عصري يواكب التطورات العالمية والإقليمية من خلال فريق إداري شاب حيث يتميز البنك بإعطاء الشباب دوراً قيادياً مميزاً لاسيما مع تسخير كافة الإمكانيات التدريبية والأكاديمية التي تمنحهم فرصاً مميزة لاكتساب خبرات مهنية وعملية تجعل خبراتهم كبيرة مقارنة بأعمارهم .

ونجح البنك خلال العام في المحافظة على معدلات العمالة الوطنية والتي تقترب حالياً من 80 % والتى هي الأعلى ليس على مستوى البنوك المحلية فحسب بل وعلى مستوى القطاع الخاص الكويتي، حيث أضحى البنك نموذجاً لتوظيف العمالة المحلية وخلق فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.

الكادر الاول

لماذا بوبيان الثالث محلياً ؟

حصة البنك من التمويل المحلي بصفة عامة 11% .

. حصة البنك من تمويل الأفراد 14% .

. حجم أصول مجموعة بنك بوبيان 4 مليار دينار

الكادر الثاني

خلال العام الماضي ساند بنك بوبيان حملة ( لنكن على دراية ) انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المحلية للتوعية بمختلف الانشطة والعمليات المصرفية التى تقوم بها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت .

وجاء ذلك من منطلق حرص بوبيان على رفع درجة الوعي لدى جميع العملاء وغيرهم لاسيما في ظل زيادة التحديات التى تواجهها البنوك نتيجة التطورات التى يشهدها العالم على كافة المستويات وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك في زيادة الثقافة والوعي المصرفي .

الكادر الثالث

حالياً لدى بوبيان 43 موقعاً لاجهزة بوبيان دايركت مع توافر خدمة المحادثات المرئية المباشرة على مدار الساعة (24 ساعة على مدار 7 أيام في الأسبوع) لتلبية احتياجاتهم المصرفية الى جانب شبكة الصرّاف الآلي لبنك بوبيان والتي يبلغ عددها 260 تغطى مختلف أنحاء الكويت .

#بياناتشركات

-انتهى-

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