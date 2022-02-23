ستنضم الشركات الناشئة المبتكرة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان والمغرب إلى برنامج بيبسيكو الإرشادي لدعم نموها المبتكر في مجال التعبئة والتغليف المستدام

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة بيبسيكو عن اختيارها للشركة السعودية "أوكيانوس" التي تعمل على ابتكارات مستدامة تقوم بتطوير تقنيات كربونات الكالسيوم للحد من التلوث الناشئ عن مخلفات البلاستيك بصورة فورية، ضمن النسخة الأولى من برنامج Greenhouse Accelerator والذي أطلقته بيبسيكو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبذلك تنضم هذه الشركة السعودية مع مجموعة من عشر شركات ناشئة تجاوزت عملية تحكيم صارمة وذات مراحل متعددة.

تم إطلاق برنامج بيبسيكو Greenhouse Accelerator في المنطقة العام الماضي وتلقى ما يقارب 70 طلبًا من الشركات الناشئة في المنطقة. حيث تهدف هذه المبادرة للتركيز خلال فترة 6 أشهر على تقديم منح أولية لدعم أعمال الشركات ومساعدتها في إطلاق ابتكاراتها أو توسيع نطاقها. بالإضافة إلى ذلك، يسعى البرنامج إلى تعزيز الابتكار في مجال الاستدامة من خلال التعاون مع المنظومة الإيكولوجية للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تسعى لتحقيق الهدف نفسه، وتتشارك مع بيبسيكو الرؤية ذاتها ببناء نظام غذائي أكثر استدامة.

تواصل بيبسيكو التزامها بالفعل بخطة النمو السريع والمستدام في المملكة العربية السعودية، حيث تركز على زيادة معدلات التدوير في البلاد وإحداث تغيير في سلوك إعادة التدوير، من خلال وضع بنية تحتية رئيسية لإعادة التدوير في المجمعات السكنية والرياضية، والمراكز التجارية والمدارس، في مدن مثل جدة، والدمام، وأبها والرياض.

هذا الالتزام بدأ في عام 2021، عندما قامت بيبسيكو بتركيب 15 آلة ذكية تعمل على الطاقة الشمسية لتجمع وتفرز العلب البلاستيكية في منطقة مكة المكرّمة، وفي نفس العام ساهمت علامة بيبسيكو التجارية "أكوافينا" برفع الوعي بأهمية الاستدامة البيئية وتشجيع المجتمع على اعتماد العادات المرتبطة بإعادة التدوير من خلات تواجدها كشريك رسمي للمرطبات في بطولة سباق "فورميلا إي" في الدرعية، كما شجعت الزوار على إعادة التدوير من خلال تركيب محطات لإعادة التدوير.

كذلك تعد شركة بيبسيكو من المنظمات التي تعمل على الاستثمار طويل الأمد في المملكة العربية السعودية، وتشارك بتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف لحماية البيئة من خلال إنشاء مشاريع إعادة التدوير والاستثمار في الاقتصاد الدائري في المملكة، وهو ما يتقاطع مع أجندة الاستدامة في شركة بيبسيكو.

وفيما يتعلق بنتائج النسخة الأولى من برنامج Greenhouse Accelerator، فقد تولّت لجنة خاصة ومختارة بعناية مؤلفة من كبار المدراء التنفيذيين في شركة بيبسيكو اختيار الشركات الناشئة وفق خمسة معايير رئيسية شملت، توافق أهداف الاستدامة مع استراتيجية بيبسيكو الإيجابية (+pep)، والتوافق الاستراتيجي مع شركة بيبسيكو، وقابلية التوسع، ومدى أهمية المشروع بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتمالات تحقيق النجاح.

وفي هذا النسخة من البرنامج، ركزّت لجنة التحكيم على الشركات الناشئة التي تعمل على تسريع تطبيق مفهوم الاستدامة البيئية في صناعة الأغذية والمشروبات، من خلال التقنيات التي تركز على تقليل مواد التعبئة والتغليف وإيجاد بدائل مستدامة لها، وزيادة عمليات إعادة التدوير وتعديل آليات إعادة التدوير المستدامة. ويهدف برنامج Greenhouse Accelerator لتعزيز حلول وابتكارات مستدامة في مجال التعبئة والتغليف، بما يساعد في تسريع جهود شركة بيبسيكو، وغيرها من الشركات في الصناعات الأخرى، لإحداث التغيير المطلوب لبناء نظام غذائي أكثر استدامة.

كما ستحصل الشركات العشر التي تم اختيارها في النسخة الأولى من البرنامج على منحة نقدية قدرها 20 ألف دولار أمريكي لدعم أعمالها، وعلى توجيه فردي من خبراء شركة بيبسيكو ومشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء". علاوة على ذلك، ستحصل الشركة الفائزة في البرنامج على منحة قدرها 100،000 دولار أمريكي من شركة بيبسيكو، إلى جانب تمكينها من الوصول إلى شبكة متنامية من الخبراء والمستثمرين والمرافق اللوجستية لدعم نموها وبناء قدراتها.

وفي تعليقه على التطورات الأخيرة لبرنامج Greenhouse Accelerator، قال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في بيبسيكو: "نرحب بدعم كل من وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" لهذه النسخة من برنامج Greenhouse Accelerator من بيبسيكو. ونرى بأن هذا البرنامج هو مثال حيّ حول جهودنا لبناء سلسلة قيمة إيجابية وإعطاء الأولوية للتنوع وإعادة التدوير من خلال استراتيجية بيبسيكو الإيجابية pep+، التي تمثل إطار عملنا الاستراتيجي للتحول الشامل." وأضاف شيخ: "تلقينا العديد من الطلبات من مجموعة متميزة من الشركات الناشئة التي تبتكر في مجال التعبئة والتغليف المستدام، ونتطلع على مدى الأشهر الستة المقبلة لتزويدهم بكل الدعم اللازم، ومواصلة مساعينا بدعم جهود المنطقة الرامية لإطلاق إمكانات الشركات الجديدة والمتطورة".

يذكر أن برنامج Greenhouse Accelerator يشتمل على برامج فرعية ذات إرشاد فردي تتيح لرواد الأعمال فرصة الاستفادة من خبرات شركة بيبسيكو وخبراء تسريع الأعمال التجارية لدى الشركة وكذلك مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، الذين سيقدمون نصائح وتوجيهات حول مجالات البحث والتطوير، ونماذج الأعمال التجارية، وتطوير المنتجات والممارسات التنظيمية وتنشيط الأسواق. كما يمكن الاستفادة من خبراتهم في تجاوز التحديات التي تواجه الشركات على مستوى سلاسل التوريد والتسويق والتوزيع والتصنيع والتعبئة والتغليف وتسميات الملصقات، والحصول على الامتيازات، وغيرها من العناصر ذات الصلة بعملياتهم.

كما ستتاح للشركات الناشئة المختارة فرصة عرض ابتكاراتها أمام مهنيين متمرسين في صناعة التقنية، ضمن مؤتمر Step Conference وهو حدث إقليمي كبير يقام هذا العام برعاية ومشاركة بيبسيكو.

#بياناتشركات

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عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات بيبسيكو بواقع مليار مرة باليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وحققت الشركة أكثر من 79 مليار دولار بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، التي تتضمن ليز، ودوريتوس، وشيتوس، جاتوريد، وبيبسي كولا، وماوتن ديو، وكويكر. وتشمل منتجات بيبسيكو تشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات الشهية.

وتشكل رؤية الفوز الهادف (pep+) محور عمليات بيبسيكو لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات الشهية، وتعكس هذه الرؤية طموحات الشركة لتحقيق الفوز المستدام في الأسواق ويتجسد هدفها في جميع جوانب عملها. وتتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com

شركات ناشئة

الدولة

نضيرة: شركة اجتماعية توظف التكنولوجيا لتشجيع فرز النفايات من المصدر. وتقدم الشركة أول نظام لتوفير النقد مقابل النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر عملية آلية جزئيًا. وتركز على إشراك المواطنين واتخاذ خطوات استباقية وبناء عادات مستدامة تساهم في الحد من النفايات المحلية.

الإمارات العربية المتحدة

سايكلد تكنولوجيز Cycled Technologies AS، تقدم حاوية ذكية SmartBin تقوم بتصنيف المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات العامة في مكان التخلص منها. وتقدم هذه التقنية مكافآت للمستخدمين بالاعتماد نوعية وجودة موادهم المعاد تدويرها

ترايدنت تك (تيراكس) Tridentech (Terrax تقوم بتحويل النفايات إلى منتجات Terrax المتينة، مثل الالواح والحاويات والأرضيات والرفوف والأثاث وأنابيب النفايات.

الطبيعة – هي شركة تجارية تتعامل في منتجات وحلول تعبئة وتغليف قابلة للتسميد وقابلة للتحلل البيولوجي الصديقة للبيئة. ويتم تصنيع غالبية منتجاتهم مواد قابلة للتسميد مثل أوراق الأريكا، والباجاس، وأوراق السال، وورق الكرافت لتلبية ثلاثة أهداف هي تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

وي فور ريسايكل We4Recycle – هي منصة مختصة بإطلاق مبادرات التعبئة المستدامة للمنازل، والتي تتمحور حول تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها

أوقيانوس Okeanos – شركة ابتكارات مستدامة تقوم بتطوير تقنيات كربونات الكالسيوم للحد من التلوث البلاستيكي بصورة فورية. مما يساهم في الحد من المحتوى البلاستيكي بنسبة تصل إلى 65% ومن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 67% لغاية اليوم.

المملكة العربية السعودية

MEHNA (فايا لارجو) تتمحور أنشطة الشركة الرئيسية حول إيجاد وتنفيذ حلول مستدامة خاصة بالقطاع الصناعي، وتتخصص في قطاع إعادة التدوير في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط

الأردن

إي ريسايكل هب eRecycleHUB – ابتكار ثوري يوفر قيمة ومنتجًا جديدًا، أو شركة لإدارة عمليات إعادة التدوير، ويقوم على رقمنة أعمال تجارة الخردة واستخدام التكنولوجيا لإدارة النفايات وإعادة التدوير.

الدوامة توفر برنامجًا للتعرف على الصور عبر الذكاء الاصطناعي من خلال أتمتة عمليات تحليل النفايات لتعزيز إيرادات إعادة التدوير لشركات إدارة النفايات.

لبنان

"ليف لوف ريسايكل" Live Love Recycle – تأسست في عام 2017، استجابة لأزمة النفايات التي حدثت في لبنان عام 2015. وتتمثل مهمتها في تبسيط عمليات إعادة التدوير من خلال رقمنة قطاع إدارة النفايات.

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