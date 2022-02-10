بمشاركة معالي مريم المهيري

شمل الحدث حلقة نقاش بعنوان "نساء يكافحن تغير المناخ في الإمارات: تحويل المعرفة إلى أفعال" استمرت على مدى نصف يوم في الجناح الفرنسي في إكسبو دبي 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنجي، الشركة الرائدة عالمياً في توفير خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، بالتعاون مع الشركات التي تصنع التغيير (C3)، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات أنشأت لمساعدة رواد الأعمال في إطلاق المشاريع الاجتماعية وزيادة نموهم وتأثيرهم الإيجابي على المجتمع، عن اختتام الفعالية المخصصة لمعالجة دور المرأة بمختلف مناصبها في تسريع مبادرات تغير المناخ في مجال القيادة المستدامة والتمويل الأخضر وريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتخلل الحدث، الذي عقد برعاية شركة أكسنتشر جلسة نقاش بعنوان "نساء يكافحن تغير المناخ في الإمارات: تحويل المعرفة إلى أفعال" في الجناح الفرنسي في إكسبو دبي 2020 كجزء من برنامج مسرعة C3 IDEA الذي يسعى إلى تعزيز الشمول والتنوع والمساواة بين القوى العاملة في الإمارات.

افتتحت حلقة النقاش، برسالة عبر الفيديو لوزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات معالي الدكتورة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، قالت فيها: "سأنتهز هذه الفرصة لأشكر إنجي وC3 وشركاء آخرين على تنظيم هذا الحدث المهم الذي يسلط الضوء على دور المرأة في بناء مستقبل مقاوم لتغير المناخ، لا سيما أنها تتكبد العبء الأكبر من التداعيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التغير ، وبالتالي ينبغي عليهن المساهمة في الاستجابة لتلك التغيرات. وتملك النساء القدرة على تعزيز العمل المناخي من خلال طرح خبراتهن ومهاراتهن القيمة في مجال مواجهة الكوارث وإدارة المخاطر ضمن إطار الخطط التي تضعها الحكومات للتكيف مع تغير المناخ".

وتابعت: "لقد شاركت النساء بكفاءة وفاعلية في العمل المناخي وقامت بأدوار قيادية، حيث نحجت على مدى السنوات الـ 12 الماضية، في قيادة وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن دعم الاستجابة العالمية لتغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ".

بدورها، ألقت سعادة الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيس مجموعة عمل الإمارات للبيئة كلمة أكدت فيها أهمية الشمول ودور المرأة الفعال في مجال تغير المناخ.

أدارت الجلسة كبيرة المستشارين في C3 لودي لادو، وشاركت فيها هناء الهاشمي المتحدثة باسم مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للمناخ، والمدير العام الإقليمي لشركة أكستنتشر الكسيس ليكانويت ونائبة الرئيس التنفيذي للاتصالات والاستدامة في إنجي أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ فلورنس فونتاني ومديرة إدارة المشاريع المعمارية والمدنية في "بيئة" المهندسة ندى تريم وغيرها من الخبراء.

وعلقت هناء الهاشمي المتحدثة باسم مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للمناخ، قائلة: "تلتزم دولة الإمارات بترسيخ مبدأ الشمولية في القطاعين العام والخاص، ونحن على ثقة بأن تمكين المرأة وإشراكها في العملية سيؤثر إيجابيًا على مشهد تغير المناخ. لقد تم مناقشة موضوع الشمولية خلال العقد الماضي، ونتطلع خلال العقد القادم إلى مشاركة فعالة من قبل النساء في القيادة والتنفيذ للوصول إلى نتائج إيجابية. وأنا شخصيًا ملتزمة بإشراك النساء في عملية صنع القرار في أي مشروع يتعلق بتغير المناخ".

من جانبها، قالت فلورنس فونتاني، نائبة الرئيس التنفيذي للاتصالات والاستدامة في إنجي أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ: "يعد قطاع الطاقة أحد أهم الصناعات التي تؤثر على تغير المناخ، حيث تبلغ مساهمته نحو 40%. نحن في إنجي ملتزمون بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2045 الأمر الذي يتطلب منا ترسيخ مبدأ الابتكار والتنويع، لذلك أطلقنا برنامج العمل الخمسين لتسريع مبدأ الشمول في مكان العمل، ونتطلع من خلاله إلى إرساء مبدأ المساواة بين الجنسين وأن تمثل النساء نسبة 50% من المناصب القيادية بحلول العام 2030".

بدوره، أكد ألكسيس ليكانويت المدير العام الإقليمي في شركة أكستنتشر دور التأثير المنهجي في مواجهة تحديات تغير المناخ الأكثر شمولاً، قائلاً: "لا يمكننا معالجة مشكلة التغير المناخي دون إرساء مبدأ الشمولية والمساواة بين الجنسين، لأن تحقيق النمو المستدام يكمن في إيجاد حلول للمشكلة الأساسية لأعمالنا وتحويل الصناعة، وبالتالي ترسيخ تلك المبادئ في صلب استراتيجيتنا تجاه تغير المناخ".

وعلقت ندى تريم ومديرة إدارة المشاريع المعمارية والمدنية في "بيئة"، قائلة: "ضمن إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مبدأ الاستدامة أعلنا مؤخراً عن المقر الرئيسي لشركة "بيئة "، المصمم من قبل شركة "معماريو زها حديد" وفق أعلى المعايير الصديقة للبيئة والمستوحى من شكل الكثبان الرملية، والذي تم بناؤه باستخدام بنية أساسية فولاذية مغطاة بألواح خرسانية مسلحة بألياف زجاجية ".

وأضافت تريم: "ثمة مفاهيم خاطئة حول المباني المستدامة، ولكن تمكنا في مشروعنا الأخير في مقر شركة "بيئة" من إثبات نجاحنا في تحقيق أعلى معايير الطاقة المتجددة والأهداف المستقبلية المستدامة عبر بناء مبنى يستهلك صفر طاقة، ويتضمن ألواحًا كهروضوئية لتوفير احتياجاته من الطاقة".

وفي هذا الإطار، كشفت الأبحاث الصادرة حديثًا أن مشاركة المرأة اليوم في المناقشات التي تجري حول تغير المناخ لا تزال خجولة، وأنه من المرجح أن توقع النساء في المناصب القيادية العليا في المنظمات الحكومية في 130 دولة على تسويات عالمية استجابة لتغير المناخ.

يشار إلى أن الحدث، الذي يهدف أيضًا إلى مساعدة رواد الأعمال على تسريع وتيرة نموهم وتأثيرهم الإيجابي في المجتمع، أظهر نجاحاً لافتًا.

#بياناتحكومية

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لمحة عن إنجي في المملكة العربية السعودية

يعود حضور إنجي في منطقة الشرق الأوسط إلى حوالى ثلاثة عقود مضت. وتعمل إنجي على تطوير أنشطتها بالشراكة مع جهات سعودية لإنتاج الطاقة وتحلية مياه البحر وتبريد المناطق، وتقدم خدمات كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة المرافق. استثمرت شركة إنجي نحو ألفي موظف، وتقدر استثماراتها في المملكة بنحو 7.9 مليار دولار في مجال الطاقة. تصل قدرة الشركة على توليد طاقة بقدرة 7600 ميغاواط، أي ما يعادل 10% من السعة الإجمالية المركبة في المملكة العربية السعودية، وتنتج حوالي 176 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا، أي ما يعدل 11% من إنتاج المملكة.

لمحة عن إنجي

تُعد مجموعتنا جهة مرجعية عالمية في توفير حلول الخدمات والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. ويتمثل هدفنا في التحول إلى شركة عالمية رائدة لمساعدة عملائنا والشركات والحكومات المحلية في جهودها للتحول في مجال الطاقة. ونعتمد على أنشطتنا الرئيسية في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والخدمات لتزويد عملائنا بأفضل الحلول الجاهزة كجزء من خدماتنا.

وبفضل 160 ألف موظف إلى جانب عملائنا وشركائنا وغيرهم من الأطراف المعنية، قُمنا بتطوير مجتمع من البناة المُبدعين، الذين يلتزمون بتحقيق مزيد من التقدم المتناغم.

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