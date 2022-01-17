دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ شركة "اتكنز"، وهي عضو في مجموعة "إس إن سي-لافالين"، أن تُعلن عن تعيين أندرو روتفيل لتولي منصب المدير العام لوحدة أعمالها الاستشارية الخاصة بالبرامج التي استحدثتها مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط، اعتباراً من يناير 2022. وفي إطار هذا المنصب، سيقود أندرو الخدمات الاستشارية وإدارة التكاليف وإدارة المشاريع والإشراف على المواقع في جميع أنحاء المنطقة، بما يشمل علامتي "اتكنز" و"فيثفول آند جولد".

هذا ويعتبر أندرو تنفيذياً مخضرماً يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتمتّع أندرو بخلفية راسخة في التطوير العقاري وخبرة في الاستشارات الاستراتيجية وإدارة التنمية وإدارة الممتلكات وإدارة المشاريع ومكتب إدارة البرامج وإدارة التكاليف. وتولّى أندرو مناصب متعددة في العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال العقارات والبناء. وشغل في السابق منصب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد". وقبيل انضمامه إلى "كافد" عام 2019، شغل منصب المدير الإقليمي في شركة "جونز لانج لاسال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل حافظة مشاريعه كلاً من "كافد" والمخطط الرئيسي متعدد الاستخدامات لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمقر الرئيسي لشركة "جنرال إلكتريك" في المملكة العربية السعودية والمقر الرئيسي لمجلس أبوظبي للاستثمار والمنطقة الإعلامية "تو فور 54" في الإمارات العربية المتحدة وتوسيع " فستيفال سيتي" في مصر و"إعمار أب تاون كايرو" وغيرها من المشاريع الأخرى الرائدة في المنطقة.

وقال كامبل غراي، الرئيس التنفيذي لشركة "اتكنز" الشرق الأوسط: "في ظل ما نشهده من تطورات وتغيرات مستمرة في الأسواق وفي متطلبات عملائنا فيما يخصّ الخدمات الاستشارية، فإننا نؤكد على التزامنا بإضافة قيمة ملموسة لمشاريعهم بالطريقة الأكثر كفاءة وفعالية. ويضمن الجمع بين الخدمات الاستشارية التي تقدمها كل من ’فيثفول آند جولد‘ و’اتكنز‘ تحت مظلة واحدة، تركيزنا على النتائج لتحقيق فوائد متبادلة طويلة الأمد لعملائنا وأنفسنا على حدٍّ سواء. وستتيح خبرة أندرو بصفته مستشاراً وعميلاً، فضلاً عن معرفته المعمّقة في مجال التطوير العقاري، اتّباع نهج سوقي متمايز في صياغة معالم نمو أعمالنا وترسيخ مكانتا بين عملائنا بصفتنا جهةً استشارية موثوقة".

ومن جهته، علق أندرو روتفيل، المدير العام للأعمال الاستشارية الخاصة بالبرامج لشركة "اتكنز"، قائلاً: "مع حضور لأكثر من 50 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وسجل حافل من المشاريع الرائدة في أنحاء المنطقة، أُعرب عن فخري بالانضمام إلى الشركة في هذه المحطة الهامة من تطورها وأن أكون جزءاً من فريق القيادة الذي استُحدث مؤخراً لدعم خطط النمو الاستراتيجية لوحدة الأعمال الاستشارية. ومع تزايد التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية، أصبح توفير الخدمات المتكاملة للاستشارات الخاصة بالبرامج والمدعومة بالحلول الرقمية أمراً أساسياً لدعم وإضافة القيمة لبرامج عملائنا وتعزيز الكفاءة في تسليم المشاريع".

وتبتكر مجموعة "إس إن سي- لافالين"، إلى جانب "اتكنز" و"فيثفول آند جولد"، حلولاً مستدامة تربط بين الأفراد والبيانات والتكنولوجيا للمساعدة على تصميم وتسليم وإدارة المشاريع الأكثر تعقيداً حول العالم. وتغطي الخدمات المهنية للمجموعة وحلول إدارة المشاريع مجالات النقل والمباني والأماكن والمياه والطاقة والمصادر المتجددة والطاقة النووية والدفاع وأسواق الصناعة والتعدين. وفي أغسطس 2021، انضم كامبل غراي إلى "اتكنز" بصفته الرئيس التنفيذي لقيادة الأعمال المتكاملة لشركة "اتكنز" التي تضم مجال الاستشارات والهندسة والتصميم وإدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط. وتم تعيين ماتيو ترايب، الذي انضم إليه أندرو روتفيل، في منصب المدير الإداري لشؤون التخطيط والتصميم والهندسة في منطقة الشرق الأوسط ، اعتباراً من نوفمبر 2021.

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لمحة عن شركة "اتكنز"

تعتبر "اتكنز" إحدى أهم الشركات المرموقة عالمياً في مجال استشارات التصميم والهندسة وإدارة المشاريع، ويعمل لديها أكثر من 18,300 موظف في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا المحيط الهادئ وأوروبا. ونهدف إلى تأسيس شراكات موثوقة وطويلة الأجل لبناء عالم يتم فيه إثراء الحياة من خلال تنفيذ أفكارنا. www.atkinsglobal.com.

لمحة عن شركة "إس إن سي- لافالين"

تأسست شركة "إس إن سي- لافالين" في عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى عبر مكاتبها المنتشرة حول العالم إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وموظّفينا. ونبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتقديم وإدارة أكثر المشاريع تعقيداً. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والمشورة والخدمات والبيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: snclavalin.com أو متابعتنا على "لينكد إن" و"تويتر".

للاتصال

زينة كوركي

مدير العلاقات العامة

"إس إن سي-لافالين"

البريد الإلكتروني: Zeina.Kourki@snclavalin.com

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