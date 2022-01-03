عمان –وقعت كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) وجامعة فاينل الدولية في قبرص (FIU) مذكرة للتعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وبرامج الدراسات العليا، والمجالات الأكاديمية والبحثية الأخرى.

يأتي هذا التعاون انطلاقاً من العـلاقات المتميزة بين الكلية الجامعية وجامعة فاينل للارتقاء بخدمات الجانبين التعليمية، والبحثية والأكاديمية.

وأكد عميد كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار الأستاذ الدكتور ناصر النسور أهمية تطوير مخرجات العملية التعليمية وتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية في كلا الجانبين على استقطاب المشاريع المدعومة دولياً، والارتقاء بمستوى البحث العلمي، والذي يعد عنصراً أساسياً في دفع عجلة التنمية وتطور المجتمعات.

كما أشاد مسؤول العلاقات الدولية في جامعة فاينل الأستاذ الدكتور سولاب دافوت، بالسمعة المرموقة لكلية "أبوغزاله الجامعية للابتكار"، مؤكداً أهمية هذا التعاون والاستفادة من إمكانات وخبرات الجامعتين في مختلف المجالات التي تسهم في تطوير وتحسين المناخ التعليمي.

وأشار مساعد العميد للشؤون الإدارية والعلاقات الخارجية في كلية "أبوغزاله الجامعية" الأستاذ مأمون أبوالسباع إلى أهمية إنشاء شبكة من العلاقات الدولية والشراكات من خلال تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي وبرامج الدراسات العليا، وتنفيذ برامج التدريب المرتبطة باختصاص الجانبين وعقد الندوات والمؤتمرات والفعاليات المشتركة.

تعتبر جامعة فاينل الدولية من الجامعات الحديثة في قبرص، والتي تهدف إلى توفير مستوى عالٍ من التعليم المعترف به دوليًا الذي يتم تقديمه من خلال مناهج تدريس مبتكرة في درجتي البكالوريوس والماجستير، كما أنها تضمن فرص التوظيف لطلبتها الخريجين.

أما كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار (TAGUCI) فهي مؤسسة تعليمية مستقلة مرخصة ومعتمدة من وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وحاصلة على عضوية الاعتماد الدولي AACSB، وهي متخصصة بالأعمال وتقنية المعلومات وترتكز على الإبداع والابتكار لتخريج جيل مبدع من خلال ما توفره من الأساليب والإمكانيات الدراسية الحديثة التي تتيحها للطلبة لتحويل أفكارهم واختراعاتهم الإبداعية إلى منتجات قابلة للتسويق. ويمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.taguci.edu.jo.

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