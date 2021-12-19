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عمان - وقعت "طلال أبوغزاله العالمية" مع مجموعة الهنداوي للتميز اتفاقا للتعاون يشمل النشاطات والخدمات المهنية التي تقدمها الشركات الأعضاء في "أبوغزاله العالمية".
وقع المذكرة كل من سعادة الدكتور طلال أبوغزاله والدكتور أحمد الهنداوي رئيس مجلس إدارة مجموعة الهنداوي بحضور ممثلين عن الجانبين.
ويسري تنفيذ المذكرة في عدد من الدول العربية، حيث اتفق الجانبان على تقديم الخدمات الاستشارية والتقييمية والتدريبية في مجال التميز وتهيئة الوزارات والمؤسسات والهيئات والدوائر والشركات للتقدم لجوائز التميز المؤسسي والوظيفي الداخلية والوطنية والإقليمية والدولية، لتشمل هذه الخدمات تطوير هكذا جوائز وتدريب كافة المعنيين عليها وإدارتها وتقييم المترشحين لها، بالإضافة لتقديم الخدمات والمنتجات في مجال أنظمة إدارة التعلم عن بعد (Remote Learning Management Systems- LMS) ومنصات المساقات التعليمية والتدريبية الكبيرة المفتوحة على الشبكة (Massive Open Online Courses- MOOC).
كما اتفق الجانبان على تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية في المجالات ذات العلاقة. وهي على سبيل المثال لا الحصر: استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير وإدارة الموارد البشرية، وتطوير وهندرة العمليات والخدمات، والإبداع والابتكار، والمرونة والرشاقة المؤسسية، وأنظمة إدارة العلاقة مع المتعاملين (قياسات رضى، أنظمة شكاوى واقتراحات، متسوق سري/ خفي... إلخ)، وذلك بالإضافة إلى التعاون في كل من تطوير وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير وتنفيذ أنظمة الأعمال، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة وجاهيا ورقميا، وفي مجال خدمات الملكية الفكرية.
وشملت بنود التعاون أيضا تقديم خدمات تدقيق الحسابات، وخدمات التدريب المتعلقة بها، والدورات التدريبية المتخصصة في مجال الاستشارات، المعتمدة وغير المعتمدة، والتقدم للعطاءات التي تقع ضمن خدمات الجانبين والتي تحتاج إلى تعاون مشترك.
#بياناتشركات
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