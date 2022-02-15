يهدف الاتفاق إلى تعزيز الاستثمار المشترك، وتسهيل حركة التجارة، وخلق فرص تجارية واعدة تخدم مصالح البلدين

من المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظاً في أعقاب هذا الاتفاق

ارتفع حجم التجارة بين الإمارات والفلبين بنسبة 7? ليصل إلى 3.5 مليار درهم (951 مليون دولار) في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليار درهم (705 مليون دولار) في عام 2020

تتلقى الفلبين اهتمامات تجارية واستثمارية من المقرر أن تجلب استثمارات بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) وتخلق 4000 فرصة عمل في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والسياحة والضيافة وصناعات الألبان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال التوقيع على بيان مشترك حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

اتفق الجانبان على بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في المستقبل، مما سيعزز التدفقات الاستثمارية، ويسهل حركة التجارة، ويخلق فرص عمل جديدة. ومن المتوقع أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً ملحوظا وخاصة بعد اختتام مفاوضات حول اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وأكد معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ورامون لوبيز، وزير التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين، الالتزام المشترك بشأن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وعقب هذا اللقاء، وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ورامون لوبيز البيان المشترك للإعلان بشكل رسمي عن متابعة المباحثات بشأن توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

وإن التعاون بين البلدين يسلط الضوء على أهمية معرض إكسبو ودوره الكبير في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك مصدّر للفلبين في الشرق الأوسط حيث ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 34.7? ليصل إلى 3.5 مليار درهم (951 مليون دولار) في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليار درهم (705 مليون دولار) في عام 2020. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عشر بين أكبر مصادر الاستثمارات المعتمدة في الفلبين في عام 2019، بقيمة استثمارات بلغت 48 مليون درهم (13.2 مليون دولار).

وخلال مؤتمر الأعمال للفلبين الذي عقد بالتوازي مع اليوم الوطني للفلبين في إكسبو 2020 دبي، رحبت الفلبين بخطابات النوايا من الشركات الخليجية، ومن المتوقع أن تجلب هذه الخطابات استثمارات بقيمة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) وتخلق 4000 فرصة عمل في قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والسياحة والضيافة وصناعات الألبان في الفلبين.

وبهذا الخصوص، قال رامون لوبيز: "من المتوقع أن تعمل هذه المبادرات على تعزيز التجارة والاستثمارات بين الفلبين ودولة الإمارات، مما يؤدي إلى المزيد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتطوير صناعات جديدة، وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. قد تكون الفلبين بمثابة المحور الاستراتيجي لدولة الإمارات لمنطقة جنوب شرق آسيا، حيث تستمر الأنشطة الاقتصادية في التحول إلى آسيا. وتعد المشاركة النشطة بين الحكومة وقطاع الأعمال أمرًا أساسيًا في ضمان استفادة كلا البلدين من الاتفاقيات، بما في ذلك تنويع وتوسيع المصالح الاقتصادية."

كما سلط رامون الضوء على أن هذا هو الوقت المناسب لأن تستثمر الشركات الإماراتية في الفلبين حيث تعمل الدولة على تطوير المشهد الاستثماري من خلال إصلاحات اقتصادية وتنظيمية مهمة مثل تحرير قانون الخدمة العامة وقانون تجارة التجزئة وقانون الاستثمارات الأجنبية وقانون الإنشاء، وغيرها.

وتتماشى هذه التغييرات مع جهود الفلبين لتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال تبسيط العمليات الحكومية، وتقليل وقت الإجراءات، وإن فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من الأنشطة واعدة، وستجني هذه الاستثمارات فوائد كل هذه الإصلاحات والاتفاقيات.

#بياناتحكومية

-انتهى-

عن البانجكوتا – الجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020

البانجكوتا "الشعاب المرجانية" هو الاسم المستوحى للجناح الفليبيني في اكسبو 2020 والذي سيقام من 1أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

وإن الجناح الذي تم تشكيله بناءً على شكل البانجكوتا- المصطلح القديم لـ "الشعاب المرجانية" في اللغة الفلبينية - يسلط الضوء على الفلبين والتي تعتبر دولة أرخبيلية خلقت ثقافة جماعية بحرية تمتد آلاف السنين.

من خلال لفت الانتباه إلى الصفات الشبيهة بالشعاب المرجانية للفلبينيين - مثل التواصل والتكاثف - يقدم الجناح دليل حي على أولئك الأشخاص الذين يمكنهم بناء مجتمعات نابضة بالحياة في كل مكان في العالم.

وبما أن الفلبينيين مترابطين مع بعضهم البعض، على الرغم من وجود عدد كبير منهم في الخارج، فإن المسرح العالمي للفلبين سيقام رقميًا. وخلال الـ4000 عام الماضية، عندما انتشر أسلافهم الأسترونيزيون في جميع أنحاء جزيرة جنوب شرق آسيا ثم شرعوا عبر المحيط الهادئ، ما زال الفلبينيون مرتبطين بمحيطات العالم.

يترجم جناح الفلبين صورة فنية للزائرين الذين يسافرون خلال منطقة الاستدامة في المعرض، ويؤكد بشاعرية الاستدامة الثقافية عبر آلاف السنين. وعلى مساحة 3163.25 مترًا مربعًا، يقدم الجناح تعبيرات معاصرة في العمارة والفن والتصميم تربط بين الماضي العميق ومستقبل الفلبينيين.

تم تصميم الجناح من قبل المهندس المعماري رويال بينيدا من فريق عمل بودجي للتصميم المعماري الملكي والمصممة ماريان باستور روسيس، وبالتعاون مع الوزير المساعد روساريو فريجينيا جيتوس من وزارة التجارة والصناعة الفلبينية وجايتوس المفوض العام المناوب للجناح الفلبيني في إكسبو دبي 2020 واللجنة الفلبينية المنظمة.

يتماشى تصميم الباجكوتا مع عنوان ومبدأ إكسبو2020 "تواصل العقول وصنع المستقبل" والذي يرسم صورة جذابة للفلبين وسكانها.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

فينس آنغ

نيو بيرسبكتف ميديا

البريد الإلكتروني: vince@newperspectivemedia.com

هاتف: 055 473 9253 / 04 244 9642

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022