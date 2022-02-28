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بهدف الارتقاء بقدرات المدققين الداخليين في البلدين الشقيقين
دبي – الامارات العربية المتحدة : وقعت جمعية المدققين الداخليين في دولة الامارات العربية المتحدة والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدقيق الداخلي.
وقع الاتفاقية عن الجانب الاماراتي السيد عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الامارات، والسيد عبد الله بن صالح الشبيلي الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالمملكة العربية السعودية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر وإرساء دعائم التعاون المشترك بما يضمن تحقيق التكامل بين أهدافهما وتعزيز دورهما الاستراتيجي في تحقيق الغايات الحكومية من خلال التعاون المشترك وتضافر الجهود للارتقاء بما يخدم المصلحة العامة، ومواكبة ما هو جديد لما له من انعكاسات إيجابية على صعيد التدقيق الداخلي في البلدين.
وقال عبد القادر عبيد علي :" سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجمعيتين وتبادل خبراتنا المشتركة مما سيساهم بتطوير المهنة في الامارات والسعودية، ويرتقي بقدرات المدققين الداخليين في البلدين الشقيقين الى مستويات متقدمة تؤهلهم لمواكبة التحديات المستقبلية التي تواجه هذه المهنة، وان يكونوا أكثر مرونة وابداعاً في أداء العمليات والامتثال لمعايير المهنة".
ومن جانبه قال عبد الله بن صالح الشبيلي :" سعدنا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية التي جاءت تلبية لتطلعات قيادتي بلدينا لتعميق وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولما تحظى به مهنة المراجعة الداخلية من اهتمام متنامي في السعودية والامارات يتوازى مع مستوى التطور والازدهار الذي يعيشه البلدين وشعبيهما برؤيتهم الطموحة".
وتستهدف اتفاقية التعاون المشترك، المساعدة في وضع إطار لحوكمة الشركات لتعزيز ثقة المستثمرين وتأسيس تحالفات استراتيجيات مع الجهات الرقابية والتشريعية والعمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي وتوفير الخبرات والتخصصات التي تساعد على نمو وتطور المهنة والعمل على توطينها في البلدين الشقيقين.
وحددت الاتفاقية اطر التعاون المشترك بين الجمعيتين في عدة مجالات أبرزها المشاركة في إعداد وتنظيم مؤتمرات التدقيق الداخلي وتبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة والتدريب في برنامج حصاد وتبادل الخبرات والترشيح المشترك للمتحدثين في المؤتمرات المتخصصة التي تعقد في البلدين وغيرها من مجالات التعاون.
#بياناتحكومية
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