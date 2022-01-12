مبادرة البنية التحتية (Infra Initiative) جاءت لسد فجوة الاستثمار المتمثلة في مشاريع مرافق الخدمات العامة من خلال تحفيز المزيد من استثمارات القطاع الخاص

تستهدف المبادرة المشاريع ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، كمشاريع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة أو الغاز الطبيعي ومرافق المياه وإدارة النفايات

ستكون الأولوية بموجب المبادرة للمشاريع في الدول الأعضاء المشتركة بين ابيكورب والبنك الإسلامي للتنمية

أطلقت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تعنى بدعم وتمويل قطاع الطاقة، والبنك الإسلامي للتنمية، مبادرة البنية التحتية (Infra Initiative) بقيمة مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع البنى التحتية التابعة للقطاع الخاص.

وستركز هذه المبادرة على مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات الأهمية الاستراتيجية التي تدعم التنمية البشرية والاقتصادية واستراتيجيات التنمية الوطنية في الدول الأعضاء ذات العضوية المشتركة بين هاتين المؤسستين الماليتين التنمويتين متعددتي الأطراف.

وستتعاون المؤسستان بموجب المبادرة في تحديد مشاريع مرافق الخدمات العامة ذات القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل من المؤسسات الدولية وتقديم تسهيلات تمويلية مُهَيكلة لها لكي يتم تنفيذها. وتتضمن المشاريع التي تُعني بها المبادرة بشكل خاص مشاريع توليد ونقل الكهرباء التي تستخدم الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشاريع مرافق المياه وإدارة النفايات.

وسيكون مستوى مشاركة القطاع الخاص على المستويات المحلية والإقليمية والدولية عاملاً أساسياً في عملية اختيار المشروع، حيث يهدف كل من البنك الاسلامي للتنمية وابيكورب من خلال المبادرة إلى تحفيز شراكات القطاعين العام والخاص لمعالجة قلة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشاريع الطاقة، وسد فجوة الاستثمار في هذا النوع من المشاريع في دول منظمة التعاون الإسلامي والمقدّرة بنحو 200 مليار دولار أمريكي.

كما ستعمل المؤسستان في إطار المبادرة على حشد مصادر تمويل أخرى لهذه المشاريع مثل البنوك التجارية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، والوكالات المعنية بمجال التنمية، وأسواق رأس المال، وغيرها من المصادر.

وبهذه المناسبة، صرح معالي الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية: “نحن ندرك أن جودة البنية التحتية تمثل مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم، فإن تلبية احتياجات البنية التحتية بدولنا الأعضاء هي إحدى أولويات البنك الإسلامي للتنمية. ومن هذا المنطلق، فإن تعاوننا مع ابيكورب بشأن مبادرة البنية التحتية هدفه تضخيم تأثيرنا من خلال الجمع بين موارد مؤسستينا وما يتوفر لهما من مهارات ومعرفة بالسوق. كما إن ذلك يدعم التزام كل منا بأهداف التنمية المستدامة - لا سيما الأهداف 6 و 7 و 9."

من جهته صرح الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "إن زيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة يعدّ أحد أهم محاور استراتيجيتنا الرامية إلى تمويل عملية تحول الطاقة في المنطقة العربية وتحقيق التنمية المستدامة، وهو هدف مهم نتشارك فيه مع البنك الاسلامي للتنمية. وقد قامت ابيكورب بالفعل خلال الفترة الماضية في هذا الإطار بزيادة حجم التمويل والاستثمار المباشر في الشركات الرائدة والمشاريع الاستراتيجية التي من شأنها رسم ملامح مشهد الطاقة مستقبلاً."

هذا وسيتم تنفيذ مبادرة البنية التحتية على فترة زمنية أولية مدتها 3 سنوات، وسيغطي نطاقها جميع دول منظمة التعاون الإسلامي، مع إعطاء الأولوية للدول الأعضاء العشر المشتركة بين ابيكورب والبنك الإسلامي للتنمية، وستكون المشاريع التي تقع خارج هذه الدول أيضاً مؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة، بشرط أن تكون تابعة لشركة يقع مقرها الرئيسي في إحدى الدول الأعضاء المشتركة.

تجدر الإشارة أن تقرير ابيكورب "تطلعات استثمار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021-2025" توقع ارتفاع حصة استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة إقليمياً إلى 27% بحلول عام 2025، بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف عن توقعات نسخة التقرير السابقة للأعوام 2020-2024 والتي قُدِّرت بنحو 8.5%.

#بياناتحكومية

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حول البنك الإسلامي للتنمية

البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف AAA من قبل وكالات التصنيف الدولية الرئيسية، وهو بنك تنمية متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 45 عامًا لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال إحداث تأثير على نطاق واسع. ويضم البنك 57 دولة عضو في أربع قارات، مما يؤثر على حياة 1 من بين كل 5 أشخاص من سكان العالم. وتتمثل مهمته في إعداد الناس لتحقيق تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من مواردهم. يقع المقر الرئيسي للبنك في جدة ، المملكة العربية السعودية، ولديه مراكز إقليمية ومراكز تميز تنتشر في 11 من الدول الأعضاء فيه. وعلى مر السنين، تطور البنك من مؤسسة واحدة إلى مجموعة تتألف من خمسة كيانات متخصصة هي: البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) ؛ ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI) ، المهتم بقضايا البحوث والتدريب ؛ والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرا (ICIEC) ؛ و المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) ، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).

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نبذة عن ابيكورب:

الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تأسست في عام 1975 بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي، بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم ابيكورب بالاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتوفير التمويل التجاري والخدمات الاستشارية والبحوث لقطاع الطاقة. وتطبق الشركة أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع عملياتها، حيث تشكل مشاريع الطاقة الخضراء والمتجددة 13% من محفظة قروضها البالغ حجمها نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وتشمل شركاء رائدين من القطاعين العام والخاص في 25 دولة. تعدّ ابيكورب المؤسسة المالية الوحيدة المعنية بقطا ع الطاقة في المنطقة العربية التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

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ابيكورب

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البريد الالكتروني: haljundi@apicorp.org

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ويبر شاندويك

الجوال: +971 50 255 3402

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