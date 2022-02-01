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د . عبد الله كامل : " ابني " من أولى الشركات تنفيذاً لرؤية السيد رئيس الجمهورية فى التنمية و الاستثمار بصعيد مصر.
في ضوء خطة الدولة لأعمال التطوير و التنمية المستدامة ضخ استثمارات بما يوازى 700 مليون جنيه مصري خلال العام الحالي.
صرح د. " عبدالله كامل " الرئيس التنفيذي لشركة " ابني " للتطوير العقاري وعضو غرفة التجارة الأمريكية ان الشركة نجحت في تحقيق مبيعات تجاوزت المليار جنيه مصري خلال العام المنقضى 2021، من خلال المشروعات المنفذة بمواقع مختلفة بالبلاد و السوق العقارى المصرى (مشروع كمبوند جريني افينيو و مول ويست واي بسوهاج الجديدة, مول نيو واي بالقاهرة الجديدة و مشروع جسر السويس ) بنسبة تنفيذ 95 % على أرض الواقع بمشروعات الشركة بالقاهرة مع التركيز على الالتزام بأعلى معايير الجودة و الأمان العالمية .
كما أضاف د. عبدالله كامل أنه فى الأونة الأخيرة تم ضخ استثمارات للشركة بقيمة ما يوازى من 700 مليون جنيه مصري بحزمة مشروعات مستقبلية تتوافق مع ما تنتهجه الدولة من سياسة لأعمال التطوير والتنمية المستدامة للبلاد بصفة عامة و بصعيد مصر بصفة خاصة , بنفس ذات النهج اللذى تنتهجه الشركة و الانفراد به بمجال التطوير العقارى بمدن الصعيد فى إخراج مكون عقارى يتسم بالجمال و الجودة باعتبارها السمة المميزة بجميع مشروعات الشركة .
و أوضح د. عبدالله كامل أن ما نتميز ونختلف به بمجال التطوير العقارى ما تحرص عليه الشركة برصد العلاقة بين المجتمع و البيئة السكنية باعتبارها المحتوى المادى و المعنوى لتلبية احتياجات الأسرة , تتحقق معه بيئة سكنية مستدامة اجتماعيا بمشروعات ذكية بأعلى جودة للمساهمة فى خلق حياة و مستقبل اجتماعى أفضل لإقامة سكنية عصرية تلبى القدرة الشرائية للعملاء و تمتاز بالمرونة التصميمية و ما تمثله الشركة من دور فيما يسطر من واقعهم الخاص بالحاضر و المستقبل لذكريات جميلة.
و أكد دكتور عبدالله بأن الشركة قامت من جانبها بتوفير تفضيلات اسكانية تتوافق مع الخصائص الديموغرافية الأجتماعية و سيناريو الحياة اليومية بنظام قيمى قائم على إشباع احتياجات التقدير و تحقيق الأحساس بالذات و مبنى على الرؤية الأبداعية بمنأى عن الأفكار التقليدية فى الأداء بركيزة محورها الأساسى الأصرار و التصميم على النجاح و مايمثله نشاط الشركة من أضافة بمجال التشييد و الأعمار بصفة عامة و الدور المجتمعى نحو حياة أفضل بصفة خاصة بحزمة كاملة من خيارات سكنية (فيلات فاخرة & تاون هاوس & وحدات سكنية و تجارية ) محاطة بحدائق ذات مناظر طبيعية خلابة تصطف على جانبها الأشجار و المسطحات المائية بنقلة نوعية عصرية يمتزج فيها الحاضر و المستقبل و ما يواكبه من ثورة تكنولوجية (سمارت هوم ) ....... ولا سيما أذا ما وضع فى الأعتبار ما تشهده البلاد من تنمية و استقرار سياسى ساهم فى خلق مناخ استثمارى يشجع كافة رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية على إقامة استثمارات أمنه.
#بياناتشركات
-انتهى-
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