أطلقها مكتب الشارقة الرقمية

أكثر من أربعين خدمة ومعاملة يمكن إتمامها في بضع دقائق وعبر تطبيق ومنصة واحدة

من العبارة الشهيرة التي عُرفت بها الإمارة "ابتسم أنت في الشارقة"، أطلق مكتب الشارقة الرقمية حملة "ابتسم.. الأمور سهلة"، للتعريف بالخدمات التي توفرها منصة "الشارقة الرقمية" وتطبيقها الذكي الجديد في خطوة نوعية تعزز مساعي الإمارة في التطوير المستمر لجودة حياة المجتمع المحلي ومختلف القطاعات من خلال العمل على توفير مبادرات وحلول متطورة لخدمة المجتمع بطريقة ميسرة وفعالة، وتوفير بنية تحتية رقمية عالية المستوى.

وتخاطب "ابتسم.. الأمور سهلة" المواطنين والمقيمين والزوار على مختلف توجهاتهم واحتياجاتهم لتقول: يمكنكم اليوم إتمام الخدمات والمعاملات الحكومية والخاصة في الإمارة بسلاسة وسرعة في بضع دقائق، وعبر تسجيل دخول واحد إلى منصة "الشارقة الرقمية" أو تطبيقها الذكي.

وتتيح المنصة عبر موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي الذي أطلقه مكتب الشارقة الرقمية في نوفمبر العام الجاري في المرحلة الحالية، إنجاز أكثر من 40 خدمة تقدمها 11 جهة حكومية وخاصة، تشمل خدمات الأعمال، والعقارات إلى جانب الخدمات الاجتماعية والمواصلات والمرافق وغيرها من الاحتياجات الحياتية اليومية لمستخدميه من مواطنين ومقيمين ومستثمرين وزوار.

وعمل مكتب الشارقة الرقمية على عرض خدمات المنصة وتطبيقها عبر فيديو خاص باللغتين العربية والإنجليزية وعلى لوحات توزعت في أنحاء إمارة الشارقة، وفي المراكز التجارية ودور السينما، وعبر محتوى إبداعي مصوّر ومكتوب على منصات التواصل الاجتماعي، والقنوات الإخبارية والإعلامية، حيث حملت مركبات الأجرة والحافلات شخصية التطبيق وهي تخاطب الجمهور وتقول لهم: "ابتسم.. الأمور سهلة"، يمكنك دفع الفواتير، وطلب إصدار رخص المشاريع التجارية، ودفع رسوم المواقف، وحجز مركبات الأجرة، وغيرها من الخدمات عبر المنصة الرقميةds.sharjah.ae ، ويمكن تحميل تطبيقDigital Sharjah من متجري Google Play و APP Store.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية: بإطلاق منصة وتطبيق "الشارقة الرقمية" تكون الشارقة قد حققت نقلة مهمة ونوعية في مسيرة بناء مجتمعها الرقمي، فالتطبيق يضع عدداً من الخدمات أمام الجمهور التي يمكن إتمامها من خلال نافذة واحدة، وبهذا نكون قد انتقلنا إلى مرحلة جديدة من استثمار التقنيات الحديثة لتسهيل حياة الجمهور ودعم النمو والاستدامة في الإمارة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار والعيش والزيارة".

وأضاف الشيخ سعود بن سلطان القاسمي: "رسالة حملة الشارقة الرقمية، هي رسالة ورؤية مجتمع الشارقة ومؤسساته، وتجسد الحملة الجهد الذي تبذله مؤسسات الإمارة لخدمة المجتمع المحلي، والمستثمرين، والزوار، فما تتيحه المنصة من خدمات اليوم، هي مرحلة أولى، وسنعمل على ضم كافة الخدمات والمعاملات الحكومية، وحتى بعض الإجراءات ذات العلاقة بالقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلي التنموية وغير الربحية".

يشار إلى أن "مكتب الشارقة الرقمية" تأسس في يونيو 2021 بقرار صادر عن المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بهدف الإشراف على عملية التحول الرقمي في الإمارة وتوجيهها نحو تحقيق غاياتها المتمثلة بالارتقاء بجودة حياة المجتمع من خلال رفع كفاءة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر سلاسة، كما يهدف إلى رفع الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي، والسعي نحو زيادة كفاءة الخدمات والمعلومات الحكومية لمواكبة التطورات، وتوفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.

#بياناتحكومية

-انتهى-

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