خلال جلسة نقاشية أقيمت بالجناح الفرنسي بإكسبو 2020 دبي ، الإمارات العربية المتحدة

كيف ولماذا يجب الجمع بين الإنسانية والتكنولوجيا خلال حقبة ما بعد الجائحة؟

الإمارات العربية المتحدة : في إطار البرنامج الاقتصادي لجناح فرنسا بإكسبو 2020 دبي، مثل"التحول الرقمي المتسارع وتأثيره على الأداء العام للشركات" الموضوع الرئيسي للجلسة النقاشية التي نظمتها شركة إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول مسألة الجمع بين الإنسانية والرقمية لتحدي القيم.

الجمع بين الإنسانية والتكنولوجيا خلال حقبة ما بعد الجائحة

في عالم تواجه فيه المؤسسات ، ولا سيما تلك التابعة للقطاع الخاص ، تحديات في دمج التوسع الرقمي ، ترى شركة إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الشركة الرائدة في تنفيذ برنامج إدارة علاقات العملاء والخدمات السحابية المتعددة ، أن التقنيات الرقمية شهدت نضوجا ملحوظا بدءا من العام 2010. فبفضل ربطها بقوة الحسابات، الخوارزميات المتطورة باستمرار والحجم المتزايد للشبكة ، فإن الطريق نحو عالم للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، قد تم تعبيده بالفعل.

هذا، وبعد عرضه لسبب اختيار معرض إكسبو 2020 دبي ، الإمارات العربية المتحدة المتمحور حول مفاهيم الإنسانية والابتكار، التي تتشاركها معه إي آي- تكنولوجيز، لإقامة هذه الندوة ، أوضح بشارة رعد ، رئيس إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أنه بفضل هذه القيم المتجسدة ، ساهمت فرقه في بناء خبرة قوية في هذه المجالات في كل من فرنسا والشرق الأوسط. وبينما تناول التغيير القسري الذي واجهته الشركات أثناء الوباء ، والذي أدى أيضًا إلى تسريع التحول الرقمي في تجارب العملاء، والتحول في القطاعات الداخلية والموظفين ، فإنه أوضح من جهة أخرى أن هذه التغييرات تؤكد إيقاع التحول الرقمي في عالم الأعمال. وضرب مثالاً على صناعة السلع الفاخرة ، حيث قال أنه كان على هذا القطاع تطوير التجارة الإلكترونية الخاصة به والتي تشكل 20 في المائة من المبيعات في بعض الحالات.

حث الشركات على تبني نهج محوره الإنسان في استراتيجيتها الرقمية

يذكر أنه بالتوازي مع خبرتها الواسعة ، تسعى إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى إبراز فلسفة أعمالها من خلال وضع القيم الإنسانية في صميم الخدمات الرقمية: يحتاج النهج التكنولوجي إلى إحداث تغيير جذري من خلال دمج البعد البشري في صميمه من أجل الإصلاح بينهما، والسبب هو أن هذه الثورة وإن تم تعبيدها بواسطة التكنولوجيا، إلا أن البشر هم القيّمون عليها بشكل أساسي.

حول هذا الموضوع علق رعد قائلاً: "إن قادة الأعمال الذين يختارون تبني نهج إنساني في استراتيجيتهم للتحول الرقمي سوف يسيرون في طريق صعب لأنهم يراهنون على الإنسانية وقدرتها على اتخاذ مصيرها بأيديها" ، قبل أن يضيف: "لكن الرقمية تغير عالمنا ، ومثل كل تغيير ، فإننا نستسلم له بقدر ما نقرر ".

هذا، وأبرمت شركة إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لنيو- ديس.كوم الرائدة في إدارة علاقات العملاء والمتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات التقنية وتنفيذ برنامج إدارة علاقات العملاء متعدد السحابة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أبرمت مؤخرًا صفقات تجارية جديدة بعد توقيع عقود في أربع قطاعات صناعية مدعومة بالزخم في في قطاعاتها الرقمية والسحابة والمنصة ، لدفع استراتيجيات الأطراف التي تم التعاقد معها في مجال التحول الرقمي.

وبموجب هذه العقود الجديدة ، ستزود إي آي- تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عملائها الجدد بخدمة إدارة علاقات العملاء وحلول وخدمات استشارية سحابية متطورة تتمحور حول مبيعات سيلز فورس ، سحابة التسويق ، سحابة الخدمة، المشاركة الرقمية، الأستوديو الاجتماعي ، السحابة المجتمعية، وسحابة التجارة الإلكترونية.

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ملاحظة للمحررين:

إي آي تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لشركة نيو- ديس.كوم ، هي الشريك الرائد لسيلز فورس الشرق الأوسط بأكثر من 100 مستشار معتمد في كل من لبنان والإمارات العربية المتحدة. تتخصص الشركة في مجالات تنفيذ برنامج إدارة علاقات العملاء وخدمات الاستشارات السحابية بتقنيات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وتغطي كل من لبنان، الأردن، مصر، قطر، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، عمان، اليمن، الكويت، البحرين والعراق.

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المدير العام الإقليمي لشركة إي آي تكنولوجيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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