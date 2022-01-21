يقدم 212 استوديو وشقق فخمة وفاخرة من غرفة وغرفتي نوم تتراوح مساحتها ما بين 390 إلى 1800 قدم مربعة

تبدأ أسعار الوحدات من 426000 درهم وتصل حتى 1.300.000 درهم

دبي: أعلنت "إيمان للتطوير العقاري"، أحد المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة ومقرها دبي، عن إطلاق أحدث مشروع لها في قرية جميرا الدائرية، لتضيف إلى سوق العقارات المتنامي في دبي 212 شقة جديدة.

ويعد "أكسفورد 212"، البالغة قيمته 130 مليون درهم، خامس مشروع تطويري سكني ناجح لشركة "إيمان للتطوير"، التي تضم في محفظتها أربعة مشاريع مكتملة، إلى جانب ثلاثة مشاريع أخرى في مراحل التطوير.

وبهذه المناسبة، قال "إسماعيل مارفاني"، المدير في شركة إيمان للتطوير: "سوف يرسي "إكسفورد 212" معايير جديدة في تصميم مساحات المعيشة الراقية للأسرة العصرية. حيث يعيد المشروع تعريف نمط الحياة الفاخر، ويضفي قيمة عالية على المخزون العقاري السكني في دبي، التي تشهد حالياً فجوة كبيرة بين العرض والطلب".

وسيوفر مشروع "أكسفورد 212" التطويري ما مجموعه 212 شقة – من بينها 107 استوديوهات و85 شقة من غرفة نوم واحدة و20 شقة من غرفتي نوم، بمساحة تتراوح ما بين 390 إلى 1800 قدم مربعة، فيما تتنوع أسعار الوحدات ما بين 426000 درهم إلى 1300،000 درهم.

وأضاف "مارفاني": "ينصب تركيز المشروع على توفير نمط حياة ذكي للقاطنين يكتمل مع حمام سباحة يتم التحكم بدرجة حرارته، ومساحة مخصصة للشواء على السطح، ومنطقة لعب للأطفال، وأنظمة أتمتة منزلية حدسية".

وتابع: "تم التركيز على مراعاة معايير الاستدامة أثناء تطوير المشروع، وفي هذا الإطار، يتمتع التطوير بحلول إضاءة ذكية حدسية للتوفير في استهلاك الطاقة، إلى جانب أنظمة تبريد مراعية للبيئة".

وأكد أنه "على مدار الأعوام القليلة الماضية، شهدنا فرصة متنامية في العقارات ذات وسائل الراحة المتكاملة، خاصة بعدما ضرب الوباء العالم. حيث يتميز مشترو العقارات اليوم بأنهم واعون ومطلعون جيداً، ويأخذون بعين الاعتبار المزايا الأخرى للعقار قبل الإقدام على عملية الشراء".

وأضاف: "نحرص على تقديم تجربة ذات طابع شخصي للعملاء تتناسب مع احتياجاتهم الحصرية، بدءاً من مرحلة الشراء ومروراً بعمليات الإنشاء وانتهاء بتجربة العيش. ونحن نؤمن بأن هذا النهج سيشكل نقطة محورية للطريقة التي يتم فيها إنجاز الأعمال ضمن قطاع العقارات في المرحلة المقبلة".

وتتميز مرافق "إكسفورد 212" بأنها مصممة بأقصى درجات الفخامة، وتضم نادي رياضي مجهز بالكامل وحوض سباحة فاخر وسينما خارجية على السطح. وبالإضافة إلى ذلك، توجد منطقة مخصصة للعب الأطفال ومنطقة للشواء.

وتشتهر "إيمان للتطوير" بهندستها المعمارية العصرية وإنجازاها للمشاريع في الوقت المحدد. وتفخر المجموعة بتسليمها المشاريع وفق أعلى مستويات الجودة وفي موعدها، الأمر الذي يعزز من ثقة العملاء ويجعل مشاريع الشركة أكثر جاذبية للمستخدمين النهائيين والمستثمرين.

وأنجزت المجموعة أربعة مشاريع قبل "أكسفورد 212"، مما يمنح المشترين خياراً للمقارنة بين مزايا المشاريع المعروضة _ بدءاً من جودة الإنشاء إلى المرافق الترفيهية _ وذلك ضمن مجموعة ضخمة من الشقق الجاهزة للسكن.

#بياناتشركات

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للاتصال

سعد عقيل

"ثيرد فلور" للعلاقات العامة

0097142833655

saad@the3floor.ae

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