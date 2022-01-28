تستمر سلسلة جلسات حوار الابتكار بتنظيم من وكالة التجارة الإيطالي في إكسبو 2020 دبي لاستكشاف الحلول المبتكرة وفرص التعاون الثنائي لمستقبل قطاع الرعاية الصحية

دبي، الامارات العربية المتحدة: مع وصول حجم مبيعات صناعة الأجهزة الطبية إلى 17 مليار يورو، ووجود 4 آلاف و400 شركة وما يقارب 94 ألف متخصص، أصبحت إيطاليا في مقدمة نظم التطبيب عن بعد والتشخيص المتقدم وتقود الثورة الرقمية في قطاع الرعاية الصحية.

تمت مناقشة مواضيع تحول الممارسة الطبية الحالية إلى طب عالي الأداء يعتمد على البيانات، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وعلاجها، واستخدام البيانات من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية، خلال الجلسة السابعة لحوار الابتكار التي استضافها وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات، والقنصلية العامة في دبي، ومكتب المفوض الإيطالي لجناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.

أقيمت الجلسة بعنوان "الذكاء الاصطناعي المطبق على الطب: التميز الإيطالي في التطبيب والجراحة عن بعد" يوم أمس الموافق 26 يناير في مدرج جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي.

افتتح حوار الابتكار رسميًا باولو جليسينتي، المفوض العام لجناح إيطاليا ولجنة الخبراء، التي أدارها أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات، وضم سيلفيو بروسافيرو، رئيس المعهد الوطني الإيطالي للصحة، ومحمد عبد القادر الرضا، مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية بهيئة الصحة، وماركو سيموني، رئيس شركة "هيومان تكنوبول"، وجوزيبي إيتاليانو، أستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة لويس في روما، وإلينا بوتينيلي، رئيسة لجنة الابتكار والرقمنة في مجموعة سان دوناتو، وفرانشيسكو ريديفو، نائب الرئيس الأول لدى G42 للرعاية الصحية، وكارلو لوجلي، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية لدى مختبرات دانتي، وإلينا ماجالوتي، مدير العلامات التجارية العالمية في إدارة التباين والصحة الرقمية لدى Bracco Imaging، وفرانشيسكا سباجياري، رئيس الاتصال المؤسسي لدى expert a.i.، ومعالي نيكولا لينر، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، الذي حضر الجلسة وقدم للجمهور كلمته الختامية.

ناقش المتحدثون الضيوف آخر الابتكارات الإيطالية والإماراتية في مجال الإدارة الاستراتيجية للبيانات الصحية والسياسات واللوائح المحلية والذكاء الاصطناعي في تشخيص وتحليل الخوارزميات المطبقة على الصحة العامة، وشاركوا احداث لبعض حالات التطبيقات الناجحة للذكاء الاصطناعي في مجال الطب.

خلال افتتاح الجلسة أوضح جوزيبي إيتاليانو، أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة لويس في روما، التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية مثل طب الروبوتات والتشخيص والطب الشخصي وعلوم الجينوم. في رأيه لن يتم استبدال الأطباء بالذكاء الاصطناعي ولكنهم سيعملون معًا كفريق واحد، ليعمل البحث على إنشاء ذكاء اصطناعي يمكنه تحسين الحوار مع الأطباء ودعمهم.

قال ماركو سيموني، رئيس "هيومان تكنوبول"، الذي ناقش كيف تغير تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة البحث في علوم الحياة وكيفية أن تفيد الدولة من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية: "تعتبر التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أساسية في تطبيقها لبحوث علوم الحياة والسماح بإحراز تقدم أسرع وأكثر فاعلية في ظل وجود الكثير من البيانات المتوفرة لدينا اليوم بفضل التقنيات الجينية الجديدة، والتي هي أيضًا تقنيات أساسية لضمان استدامة النظام الصحي لمواجهة الشيخوخة، سنكون تحت الضغوط أكثر وبالتالي يجب أن نجد حلولًا أكثر فعالية من ناحية وتسمح لحياة أفضل للأشخاص الذين تقدموا في السن من ناحية أخرى."

أوضحت إيلينا بوتينيلي، رئيس لجنة الابتكار والرقمنة في مجموعة سان دوناتو، وهي مجموعة المستشفيات الخاصة والرائدة في إيطاليا، تلعب دوراً هاماً في الثورة الرقمية والتحديات ذات الصلة: "في الوقت الحالي، المهارات والمعرفة نتقصها الكفاءة وبالتالي من وجهة نظرنا من ناحية التعليم، يجب أن نحكم هذا الإجراء ونهدف إلى تدريب الأشخاص حتى يكونوا مستعدين لهذا التحول."

وتحدث محمد عبد القادر الرضا، مدير إدارة تحليل البيانات والمعلومات الصحية بهيئة الصحة، عن آخر استثمارات هيئة الصحة في دبي في قطاع التكنولوجيا وتطبيق التطبيب عن بعد في دبي.

من خلال تسليط الضوء على الفوائد الفردية والعامة في علوم الجينوم، قال كارلو لوجلي، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية لدى مختبرات دانتي، وهو مركز لفك التسلسل الجيني في الإمارات: "يسمح برنامج الجينوم الإماراتي المتبع في النظام الصحي بمعرفة خريطة السكان بشكل أفضل والتركيز على ما هو ضروري لتلافي هدر الأموال العامة."

خلال الجزء الثاني من الجلسة النقاشية، تم تقديم بعض الأمثلة عن كيفية تطور النظام البيئي التقليدي للرعاية الصحية من الطب التفاعلي إلى الطب الشخصي والوقائي من خلال تسخير البيانات والتقنيات الطبية المتقدمة.

أوضح فرانشيسكو ريدفو، نائب الرئيس الأول لدى G42 للرعاية الصحية، عن كيفية توجه استثمار الإمارات في هذا المجال وأطلاق أول برنامج مخصص في العالم لدراسة الجينوم العربي، وبرنامج الجينوم الإماراتي. هذه المبادرة عبارة عن شراكة إستراتيجية بين دائرة الصحة بأبوظبي وG42 للرعاية الصحية لفهم التركيب الجيني للسكان الإماراتيين ودعم الرؤية المستقبلية والوقائية للرعاية الصحية في دولة الإمارات.

واختتمت إيلينا ماجالوتي، مديرة العلامات التجارية العالمية إدارة التباين والصحة الرقمية في Bracco Imaging: "تقود الرؤية المشتركة للطب الشخصي إلى التوسع في المعلوماتية الصحية. لتوفر تقنية الذكاء الاصطناعي المطبقة على التصوير التشخيصي فرصة فريدة لإنشاء خدمات عالية القيمة لكل من المتخصصين ومرضاهم. سيكون التحدي الكبير في مستقبل علوم الحياة هو تحويل الطب العلاجي إلى طب وقائي وشخصي ومشترك."

يعد حوار الابتكار منصة لتعزيز الحوار بين إيطاليا والإمارات الذي أطلقته سفارة إيطاليا في الإمارات العام الماضي مع مبادرة "InnovItaly" وسيستمر بعد معرض إكسبو 2020. كل حوار يضم شخصيات مرموقة من إيطاليا والإمارات يتم دعوتهم لمناقشة القضايا المتعلقة بمواضيع إكسبو 2020 دبي الأسبوعية والمعارض التجارية التي تشارك فيها وكالة التجارة الإيطالية في جميع أنحاء الإمارات.

لمشاهدة تسجيلات محادثات الابتكار، يرجى زيارة قناة اليوتيوب الرسمية "Italy Expo 2020" https://www.youtube.com/watch?v=t_Vw9VyTd9w

لمزيد من المعلومات حول حوار الابتكار، الرجاء زيارة الموقع: https://www.italyexpo2020.it/en/event-detail/consumo-razionale-sviluppo-sostenibile-e-green-economy/

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نبذة عن وكالة التجارة الإيطاليـة ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم تدويل الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الشؤون الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتها وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. لمزيد من المعلومات www.ice.gov.it؛ https://www.ice.it/en/invest/invest-italy

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