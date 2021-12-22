"إيديك دبي" تنعش قطاع طب الأسنان العالمي من خلال مشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2022" اختيار إيطاليا كضيف الشرف الرسمي للدورة ال26 من المؤتمر العالمي إيديك دبي والذي يعتبر أكبر مؤتمر ومعرض علمي دولي لطب الأسنان في العالم والذي شهد في 2021 فقط زيارة 55,000 شخص.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث العالمي الأكبر في قطاع طب الأسنان وصحة الفم في العالم 155 دولة على مدار ثلاث أيام، والذي من المقرر تنظيمه ابتداءً من الأول من فبراير المقبل. وستقدم الشركات المشاركة ما يقارب ال4,800 منتج مبتكر في مجال الحلول الطبية المتعلقة بصحة الفم والأسنان، والتي سيتم عرضها على امتداد أكثر من 8 قاعات في المركز التجاري العالمي بالإضافة إلى قاعات المؤتمر المرافق وقاعات مخصصة للدورات التدريبية المتخصصة وعرض الملصقات العلمية والمسابقات الطلابية. كما يشمل المعرض 22 جناح عالمي تمثل دولاً عديدة ومنها إيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وإسبانيا وكوريا الجنوبية والتي تشارك في معرض إيديك دبي متمثلة بوفود دولية منذ سنوات عديدة. وتكريماً لضيف الشرف الإيطالي، منحت اللجنة المنظمة الفرصة ل15 متحدث إيطالي للمشاركة في مؤتمر ومعرض إيديك دبي 2022 وتقديم جلسات علمية وورش عمل بالإضافة إلى مناقشة مواضيع مختلفة تتعلق بطب الأسنان وصحة الفم.

ونظراً لكونها من أكبر الداعمين ل"إيدك دبي"، وواحدة من الدول المصنعة لمعدات طب الأسنان عالية الجودة حول العالم، حرصت إيطاليا على أن تكون المورد الأول لمعدات طب الأسنان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حصدت أكثر من ثلث حصة السوق في هذا القطاع. كما تعمل إيطاليا على تصدير منتجات متخصصة في صحة الأسنان والأدوية وأدوات جراحة الأسنان إلى الإمارات والتي تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون يورو سنوياً، حيث تحرص إيطاليا على أن تكون في الصدارة العالمية من حيث الإبتكار التكنولوجي والعائد التجاري وخاصة في قطاع طب الأسنان.

كما تجاوز الإنتاج الصناعي للمنتجات الإيطالية رقماً قياسياً تعدى المليار يورو في عام 2019 ، حيث تصدر المنتجون الإيطاليون سوق التصدير بنسبة 94? من اجمالي حصة السوق، والتي يبلغ معدلها حاليًا أكثر من 600 مليون يورو في المبيعات السنوية ، وهي زيادة بنسبة 47? مقارنة بالعشرة أعوام السابقة.

وصرح الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي للإتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان و"إيديك دبي"، ورئيس اندكس القابضة قائلاً: "قمنا بإختيار إيطاليا لتكون ضيف الشرف لمؤتمر ومعرض إيديك دبي 2022 نظراً للتاريخ الكبير الذي يربطنا مع هذه الدولة ذات التطور الكبير في قطاع طب الأسنان. فمنذ بداية إيديك دبي كانت المشاركة الإيطالية لها تأثير إيجابي كبير في دعم هذا القطاع في المنطقة، ولا تزال الشركات الإيطالية وإلى وقتنا هذا تحظى باهتمام كبير من قبل أطباء الأسنان والعاملين في القطاع من دول الخليج والشرق الأوسط."

ومن جانبه، صرح الدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيديك دبي: "يسعدنا أن تحظى إيطاليا بمنصب ضيف الشرف لهذا العام حيث أنها لطالما كانت سباقة في تصدير أحدث الابتكارات والأجهزة والمعدات التي تتعلق بطب الأسنان، بالإضافة إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها أطباء الأسنان الإيطاليين والمصنعين والمنتجين لأدوات ومعدات طب الأسنان في العالم. نرحب بهم كضيف الشرف من خلال مؤتمر ومعرض إيديك دبي مما يؤكد العلاقات المتينة بين البلدين والتي ستستمر بإذن الله لأعوام طويلة."

وساهمت أيضاً جمعية صناعات طب الأسنان الإيطالية (UNIDI) والتي تجمع أفضل الأسماء الإيطالية في مجالات صناعة المعدات والمواد الإستهلاكية لأطباء وفنيي الأسنان، في نمو وازدهار مجال الصحة الفموية وطب الأسنان لأكثر من 50 عاماً، ومن خلال مشاركتها الفعالة في إيديك دبي 2022 ستعمل الجمعية على ترويج منتجات إيطالية الصنع وإعطاء الفرصة لأكثر من 100 شركة إيطالية لتقديم منتجاتهم التي تتوافق مع متطلبات السلامة للإتحاد الأوروبي. كما تدعم الجمعية استراتيجيات التصدير لكافة أعضائها بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية.

كما وقد صرح السيد جيانفرانكو بيروتي، رئيس جمعية صناعات طب الأسنان الإيطالية: "نحن سعيدون للغاية بكوننا ضيوف الشرف لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2022". نعمل في إيطاليا وفي جمعيتنا بالذات على الوصول لحلول فعالة وبالخاصة في زمن الكورونا حيث سيوفر هذا المؤتمر المقام في دبي بداية جديدة ومهمة لنا حيث سنتمكن من بناء علاقات وطيدة مع كافة الدول المشاركة مما يعود بالنفع على الجميع."

كما صرح السيد لويجي فانين، رئيس مؤسسة Promunidi: "من خلال مشاركتنا في إيديك دبي 2022، سنعمل على عرض أفضل منتجاتنا لطب الأسنان مما سيساعدنا على انعاش القطاع الطبي مجدداً كوننا أكبر المشاركين في المؤتمر."

سيستضيف إيديك دبي 2022 أكثر من 50 شركة تحت الجناح الإيطالي بدعم كبير من وكالة التجارة الإيطالية، ووزارة الشؤون الخارجية الإيطالية، وجمعية صناعات طب الأسنان الإيطالية UNIDI.

كما يحظى مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي 2022" بدعم كبير من هيئة الصحة بدبي، والإتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والإتحاد العربي لطب الأسنان، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الهيئات والمنظمات المحلية والعالمية.

#بياناتحكومية

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