يعتمد قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة على التقنيات الإيطالية المتقدمة حيث تستورد ما يقرب من 70 مليون يورو من المنتجات كل عام

دبي الامارات العربية المتحدة: بلغت صادرات المنتجات الطبية والصيدلانية الإيطالية إلى الإمارات 48 مليون يورو في سبتمبر من العام الماضي، مما يعزز اعتماد دولة الإمارات على الخبرة الإيطالية للقطاع الطبي في الدولة، والذي ظل مرنًا على مدار السنوات القليلة الماضية. توظف 4 آلاف و400 شركة متخصصة في قطاع الأجهزة الطبية في إيطاليا ما يقرب من 94 ألف متخصص، وبلغ حجم مبيعاتها 16.7 مليار يورو، منها 5.7 مليار تم تصديرها في عام 2020 (بمعدل نمو 7.9% مقارنة بالعام السابق).

تستضيف وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات والقنصلية العامة الإيطالية في دبي، 18 شركة صغيرة ومتوسطة في معرض الصحة العربي الذي تستمر فعالياته حتى 27 يناير 2022 في مركز دبي التجاري العالمي. ليتم عرض مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الأجهزة الطبية وحلول تكنولوجيا المعلومات للتقنية الحيوية في الرعاية الصحية والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والمواد المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والضوئيات وتقنيات النانو.

في قطاع الأجهزة الطبية في إيطاليا، تتعايش الشركات الصغيرة مع المنظمات الكبيرة: إذ تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة 95% من إجمالي الإنتاج، أما 5% النسبة المتبقية فهي شركات كبيرة، يتجاوز حجم مبيعاتها 50 مليون يورو. أما الغالبية التي تمثل نسبة 53% من الشركات فهي متخصصة في التصنيع، والباقي في التجارة.

فهي صناعة متنوعة ومبتكرة ومتخصصة للغاية، وقطاعاتها الرئيسية هي: الطب الحيوي 44%، والطب الحيوي الآلي 18%، والوسيطة (على أساس مواد الرعاية الصحية) 11%، والمعدات التقنية 10%، والتشخيص المختبري 6%، والخدمات والبرمجيات 6%، والتشخيصات الكهربائية الطبية 5%.

قال أميديو سكاربا، مفوض التجارة الإيطالي في الإمارات: "إن الخبرة الإيطالية والتقنيات المتقدمة معترف بها عالمياً. هذا التميز المثبت والقدرة على أن نكون موردًا رائدًا في أسواق عالمية صارمة وخاضعة للرقابة، هي التي سمحت للمصنّعين الإيطاليين بالازدهار في السوق الإماراتية أيضاً.

تمثل الأدوية 50% من صادرات إيطاليا من المنتجات الطبية والصيدلانية إلى الإمارات (مثل المضادات الحيوية والبنسلين ومضادات الملاريا والبروفيتامينات). هناك أيضًا اهتمام متزايد بمعدات التشخيص (بما في ذلك آلات العلاج الإشعاعي) التي تضاعف الصادرات إلى الدولة بأكثر من ثلاثة أضعاف (بنسبة تزيد عن 159% وقيمتها 2.5 مليون يورو) وأجهزة جراحة العظام (بنسبة تزيد عن 60% بقيمة 2 مليون يورو).

تعد علاقتنا التجارية القوية والموثوقة مع الإمارات في القطاع الطبي واحدة من أكثر العلاقات استقراراً. تم توثيق العلاقات المبنية على الثقة التي وضعتها الدولة في الخبرة الإيطالية بالإضافة إلى فترة الوباء عندما قفز استيراد المعدات المخصصة للعناية المركزة واجهزة المساعدة على التنفس القادمة من إيطاليا بنسبة 440%".

وسيستضيف جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي كذلك محاضرة حوار الابتكار يوم 26 يناير لمناقشة الذكاء الاصطناعي المطبق على الطب: التميز الإيطالي في الطب والجراحة عن بعد. سيقوم المتحدثون المدعوون من قبل الوكالة الإيطالية التجارية بطرح آخر المستجدات حول الابتكارات الإيطالية الحديثة في مجال الإدارة الاستراتيجية للبيانات الصحية والذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الخوارزميات المطبقة على الصحة العامة.

يمكن الاطلاع على البرنامج الكامل للمحاضرة على الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1LCdvfLcDHSePbLAdyaFu7p2JbUKmOkhg/view?usp=sharing

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#بياناتحكومية

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يقع جناح إيطاليا في قاعة الشيخ سعيد في معرض الصحة العربي، وفيما يلي الشركات الإيطالية المشاركة في الجناح هذا الأسبوع:

CLUST-ER INDUSTRIE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

ERA ENDOSCOPY SRL

TEC. FORNITURE TECNOLOGICHE SRL

GINEVRI SRL

GHIGO SRL

GRUPPO FARMAIMPRESA SRL

INFODENT SRL

INNOSMART SRL

INSECTION SRL

LARUS PHARMA SRL

LAZIO INNOVA SPA

MEDENCY SRL

MWC SRL

NOVAMED SRL

NTP NANO TECH PROJECTS SRL

PANDHORA SRL

TELEA ELECTRONIC ENGINEERING SRL

VALIAMO SRL

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نبذة عن وكالة التجارة الإيطاليـة ITA

إن وكالة التجارة الإيطالية ITA هي وكالة حكومية وظيفتها تعزيز حضور ودعم تدويل الشركات الإيطالية في إطار المبادئ التوجيهية والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة الشؤون الخارجية. تساعد وكالة التجارة الإيطالية على تطوير وتسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الإيطالية مع الدول الأجنبية، مع التركيز على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعياتها وشراكتها. تقوم ITA بدعم الشركات الإيطالية في عملية تدويلها، وتشجيع تسويق السلع والخدمات الإيطالية وكذلك ترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في إيطاليا" في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تسهيل الاستثمارات الإيطالية الخارجية وتشجيع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى إيطاليا. توفر الوكالة مجموعة واسعة من الخدمات والمعلومات والدعم والخدمات الاستشارية للشركات الإيطالية في الأسواق الأجنبية وذلك لتعزيز الصادرات والتعاون الاقتصادي في جميع القطاعات بهدف زيادة فعالية تواجدها في الأسواق الدولية. تعمل ITA بشكل وثيق مع جميع المناطق الإيطالية، وشبكة غرف التجارة الإيطالية، ومنظمات الأعمال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة الأخرى. تتخذ وكالة التجارة الإيطالية من روما مقراً لها وهي تدير شبكة واسعة من مكاتب الترويج التجاري المعروفة باسم "مكاتب الترويج التجاري"، المرتبطة بالقنصليات والسفارات الإيطالية حول العالم. لمزيد من المعلومات https://www.ice.it/en/markets/united-arab-emirates

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـوكالة كامبري أسوشيتس Cambre Associates:

دانييلا جوريني - بريد إلكتروني: dgorini@cambre-associates.com | موبايل: 3083 129 58 971+

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