دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت إيس تيك، المزود الرائد عالمياً لبرمجيات وتقنيات المركبات الذكية المخصصة لدعم سيارات خدمة الطوارئ، صفقة بملايين الدولارات مع شركة بسام التجارية، الموزع الرائد في المملكة العربية السعودية لكبرى الشركات المصنعة العالمية في قطاع الرعاية الصحية.

وتلتزم الشركة الأيرلندية، بموجب الصفقة التي تبلغ قيمتها 2.4 مليون دولار بدعم شركة بسام التجارية، المورد الرئيسي لوزارة الصحة السعودية، من خلال تركيب تقنيات تسهم بتحسين أداء أسطول مركبات الإسعاف لتعزيز سلامة المرضى والمسعفين في سيارات الطوارئ.

وتعمل إيس تيك، بدعمٍ من إنتربرايز أيرلندا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المتخصصة بالتجارة والابتكار، على تصميم برنامجٍ سحابي مبتكر لتحسين أداء الأسطول ووحدات متخصصة لتعزيز مستويات السلامة وأنظمة تحكم ذكية وصديقة للبيئة لحماية الأصول، لمزودي الرعاية الصحية والهيئات الحكومية. ويتم دمج هذه الحلول بسلاسة في مركبات خدمات الطوارئ لتحسين أدائها والارتقاء بعمليات الأسطول بشكل عام.

وتعتزم الشركة الأيرلندية، بمناسبة توقيع أكبر صفقة منفردة حتى الآن في المملكة العربية السعودية، افتتاح مكتب في العاصمة الرياض لتنفيذ متطلبات العقد. ويمثل هذا المكتب إضافةً جديدة إلى مكاتب الشركة الإقليمية، بعد دخولها سوق المملكة منذ أكثر من ست سنوات بمجموعةٍ من الحلول المبتكرة، لينضمّ إلى شبكة المكاتب الإقليمية للشركة في الإمارات العربية المتحدة وقطر، ويدعم مساعي الشركة التوسعية التي تتعاون اليوم مع شركاء محليين في تلك الأسواق وتزودهم بحلولها التقنية.

وتمّ عقد الصفقة بين إيس تيك وشركة بسام التجارية مؤخراً خلال فعالية توقيع رسمية في العاصمة السعودية، بحضور ليو فاردكار، نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، بالتزامن مع زيارته الأولى للمملكة العربية السعودية هذا الشهر.

وجاءت الفعالية في إطار برنامج البعثة التجارية الشاملة إلى المملكة بقيادة السيد فاردكار، لتعزيز التعاون التجاري بين أيرلندا والسعودية بهدف دعم وصول الشركات الأيرلندية إلى فرص التصدير والشراكة، وإقامة علاقات استراتيجية مع الشركاء المحليين في السوق وتوطيد العلاقات القائمة. وتُعد هذه البعثة التي نظمتها إنتربرايز أيرلندا أضخم بعثة تجارية دولية منفردة منذ عام 2019 للحكومة الأيرلندية، في إشارة إلى الأهمية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة لأيرلندا.

وتعليقًا على عقد خدمة سيارات الإسعاف في المملكة العربية السعودية، قال إريك جالاجر، الرئيس التنفيذي لشركة إيس تيك: "يسعدنا الإعلان عن اعتماد حلول إيس تيك لدعم خدمات الإسعاف في المملكة العربية السعودية. وتعزز الصفقة التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات قرار الشركة بتأسيس كيان يدعم جهود المملكة خلال مسيرة التحول في إطار رؤية المملكة 2030. كما يتطلع فريق إيس تيك جلوبال إلى الخطوة التالية لخدمة جميع عملائنا في المملكة العربية السعودية، وتعزيز التزامنا بضمان سلامة المرضى والمسعفين من خلال حلولنا المبتكرة للمراقبة والتحكم".

من جانبه، رحب إيمون سكافي، كبير مستشاري السوق لدى إنتربرايز أيرلندا بتوقيع الصفقة، موضحاً: "ستقوم إيس تيك بموجب هذه الصفقة بتوفير التقنيات الأيرلندية الرائدة عالمياً، للمساعدة في تحسين أداء سيارات الطوارئ في المملكة العربية السعودية، ما يعزز من كفاءة مهامها المتمحورة حول إنقاذ حياة المرضى. وتعد إنتربرايز أيرلندا جهة فاعلة في سوق الرعاية الصحية داخل المملكة العربية السعودية، من خلال التعاون المميز للعديد من عملائها من الشركات مثل إيس تيك مع الشركاء المحليين لتوفير أفضل الحلول بمجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية في السوق السعودية؛ حيث مهد تواجد عدد كبير من الكفاءات الصحية المدربة في أيرلندا وخبراء الرعاية الصحية في السعودية وصُناع القرار المدربين في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا الطريق لهذا التعاون المميز".

ووفقاً لبيانات أصدرها المكتب المركزي للإحصاء في أيرلندا، شهد إجمالي صادرات البضائع الوطنية إلى السعودية نمواً ملحوظاً في عام 2020، ويُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادرات المواد الطبية والدوائية إلى 163.4 مليون يورو. وتُعد السعودية سوقاً هامة بالنسبة للشركات الأيرلندية التي تتعاون بشكلٍ متزايد مع شركاء محليين سعوديين، حيث شهد العام الماضي زيادة بنسبة 6% في إجمالي صادرات الشركات الأيرلندية.

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حول إنتربرايز أيرلندا

إنتربرايز أيرلندا هي الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار.

وتستثمر في أكثرها ابتكاراً خلال كافة مراحل نموها وتقوم بربطها مع العملاء الدوليين عبر مختلف القطاعات.

يتمثل هدف الوكالة في بناء علاقات تجارية ناجحة وطويلة الأمد بين الشركات الدولية والشركاء الأيرلنديين.

وتمثل الوكالة أكثر من 4000 شركة أيرلندية في جميع أنحاء العالم، تركز أكثر من 500 منها على سوق منطقة الشرق الأوسط لإدارة عمليات التصدير الدولية في جميع القطاعات، بما فيها الطيران والرعاية الصحية وعلوم الحياة والمدن الذكية والخدمات المالية والتكنولوجيا النظيفة والنقل والخدمات الرقمية والتقنيات والتعليم والاتصالات والبيع بالتجزئة والبناء والهندسة والكثير غيرها.

وتتمتع المؤسسة بحضور عالمي واسع وتدير 40 مكتباً (بما فيها مكاتب في دبي وأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة وفي الرياض بالمملكة العربية السعودية)، وتعمل فرقها من الخبراء الاقتصاديين على التشاور مع الشركات الدولية لفهم احتياجاتها وتلبيتها.

حول إيس تيك:

تعدّ إيس تيك شركة تصنيع عالمية متخصصة بأساطيل مركبات الطوارئ، حيث تقدم حلولاً تتضمن برامج سحابية لإدارة الأساطيل، ونماذج سيارات صديقة للبيئة تركز على السلامة ووحدات تحكّم إلكترونية ذكية. ويتم دمج هذه الحلول بسلاسة في مركبات خدمات الطوارئ لتحسين أدائها، وتعزيز جانب السلامة، والارتقاء بعمليات الأسطول بشكل عام، من الحلول الفردية التي يمكن تصميمها وفقاً لاحتياجات محددة، وصولاً إلى الحلول المتكاملة التي تشمل جميع جوانب إدارة أسطول الطوارئ.

للاستفسارات، يُرجى التواصل مع:

كارين لوبو، منارة جلوبال البريد الإلكتروني: Karen.Lobo@manaraglobal.com

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