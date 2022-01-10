دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم "إيتون"، الشركة العالمية الرائدة والمتخصصة في حلول إدارة الطاقة، عرض حزمة واسعة من منتجات وحلول الأمن والسلامة (Life Safety) المتكاملة خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض "إنترسِك 2022"، أكبر معرض متخصص في حلول الأمن والسلامة، وأدوات الوقاية من الحرائق، والذي يقام في الفترة بين 16 إلى 18 يناير الجاري في "مركز دبي التجاري العالمي" حيث ستتواجد "إيتون" في المنصة "سي 27" (C27) ضمن القاعة 5. كما ستطرح الشركة خلال هذه المشاركة أيضاً حزمتها الجديدة من أجهزة الإنذار والإشارة، المصممة بهدف تقديم المساعدة في عمليات الكشف والإبلاغ والإخلاء وتأمين الحماية ضد مجموعة واسعة من التهديدات التي نتعرض لها في وقتنا الراهن، وضمن البيئات الأكثر تعقيداً وتحدياً التي نعيش في كنفها اليوم.

يُعد "إنترسِك" (Intersec) أكبر معرض دولي للأمن والسلامة والحماية من الحرائق، والذي يعقد سنوياً ليجمع المبتكرين وذوي الاختصاص وجميع الأطراف المعنية جنباً إلى جنب الجهات الحكومية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات استعداداً لمواجهة التحديات المستقبلية. وخلال دورته الثالثة والعشرين يستضيف المعرض أكثر من 1100 عارض من أكثر من 56 دولة عبر سبعة أقسام مختلفة للمنتجات، كما يتيح المعرض لآلاف الاختصاصيين في قطاع الأمن والسلامة إجراء مناقشات حيوية وتبادل وجهات النظر بحضور جسدي مباشر عبر بيئة حيوية و تفاعلية.

وتوفر الحزمة الواسعة والمتنوعة من منتجات "إيتون"، بدءاً من الحلول التقنية المتقدمة الخاصة بأمن وسلامة الحياة وصولاً إلى أنظمة الإعلان الشاملة والمتكاملة التي تطال الأشخاص المعنيين في الوقت المناسب، مستوى جديداً تماماً وغير مسبوق من الحماية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الأشخاص، وتعزيز نمو الأعمال. وستقدم الشركة العديد من العروض التفاعلية لمنتجاتها في جناحها بالمعرض، حيث سيتمكن الزوار على مدار أيام المعرض من الاطلاع على مزايا وفوائد حلول شركة "إيتون" في مجال الحفاظ على السلامة و عمليات الإخلاء.

وبهذه المناسبة، قال أشرف يحيى، المدير العام لدى شركة إيتون الشرق الأوسط: "تُدرك إيتون المعنى الحقيقي والجوهري لمفهوم حماية الأرواح والممتلكات، عندما لا يوجد أي مجال للمساواة أو التسوية، فقد تم تصميم حزمة الحلول الرائدة من "إيتون" في مجال الحفاظ على السلامة والإعلان الشامل بهدف إنقاذ الأرواح، وذلك ضمن البيئات الصناعية والسكنية والتجارية الأكثر تطلباً، حيث تُقدم "إيتون" أعلى مستويات الأداء المستندة على الخبرة الواسعة والاعتمادية العالية وقابلية التحديث والتوسع، وهي العناصر التي يتطلبها أمن وسلامة المباني في الشرق الأوسط. ونحن نتطلع قدماً لاستعراض خبرتنا العميقة في إنتاج هذه الحلول خلال مشاركتنا في فعاليات معرض إنترسِك".

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط: Intersec 2022 (eaton.com).

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نبذة عن إيتون:

تكرس شركة إيتون جهودها الحثيثة من أجل تحسين مستوى أنماط الحياة والبيئة، من خلال استخدام تقنيات وخدمات إدارة الطاقة. كما تقدم حلولاً موفرة للطاقة لمساعدة عملائها في إدارة الطاقة الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية بدرجة أعلى من الكفاءة، والأمان، والاستدامة. بلغت عائدات إيتون في عام 2020 حوالي 17.9 مليار دولار، وتبيع منتجاتها في أكثر من 175 دولة. في حين يعمل لصالح الشركة حوالي 92 ألف موظفاً حول العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة عبر الرابط: www.eaton.com

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