دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعرض إيتون، الشركة الرائدة في إدارة الطاقة الكهربائية، مجموعة من محفظتها الشاملة من المنصات الرقمية لمساعدة العملاء في جعل الطاقة أكثر أماناً واستدامة وكفاءة، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض "الشرق الأوسط للطاقة 2022"، الذي يعقد في الفترة بين 7 - 9 مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

حيث سيحظى زوار المعرض بفرصة تجربة "برايت لاير"، قاعدة إيتون الرقمية لأول مرة في الشرق الأوسط، والتي تعد الخطوة الرئيسية في تحول إيتون نحو شركة ذكية لإدارة الطاقة. بالاستفادة من "برايت لاير" (Brightlayer)، سيتمكن العملاء من تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتخزينها وتوزيعها من خلال مجمل البيانات والرؤى عبر أصول المؤسسة المتصلة الآمنة و الذكية.

وباعتمادها قاعدة "برايت لاير" (Brightlayer) الرقمية المخصصة لإدارة الطاقة الذكية، استفادت إيتون من أكثر من 100 عام من الخبرة في إدارة الطاقة لمساعدة عملائها في جعل عملياتهم أكثر فعالية وكفاءة باعتمادهم البيانات والرؤى التي توفرها هذه المنصة.

تتكون قاعدة "برايت لاير" (Brightlayer) الرقمية من 4 طبقات أساسية وهي: البيانات و المنصة الأساسية بالإضافة إلى مجموعة الحلول والخبرات التي تضاف إليها. الامر الذي يسمح للعملاء إمكانية التعامل مع أية طبقة من الطبقات الرئيسية للقاعدة الرقمية، سواءً عبر الوصول إلى بيانات الأصول الحالية، والاستفادة من منصة إيتون الرقمية والذكاء الاصطناعي الفريد المدعوم بخوارزميات التعلم الآلي بهدف تقديم الرؤى والحلول لإدارة الطاقة أو من خلال تطبيق مجموعة حلول إدارة الطاقة الذكية من إيتون المتخصصة في كل قطاعٍ صناعي على حدة.

وفي هذا السياق، تحدث أشرف يحيى، المدير العام لدى "إيتون الشرق الأوسط"، قائلاً: "تتجه إيتون بسرعة نحو تبني عمليات التحول الرقمي ما يمنحنا فرصاً جديدة لتطوير إدارة الطاقة للمؤسسات السكنية والتجارية والصناعية في المنطقة. فنحن نستخدم التقنيات الرقمية للأجهزة المتصلة و خدمات السحابة لتحقيق التحويل المرن لإدارة الطاقة، كما تُعد منصة "برايت لاير" هي الأساس الرقمي في هذه الرحلة. فلطالما كان تبني التقنيات الرقمية الذكية بهدف ابتكار مجموعة منتجات ذات تأثير كبير في هذا المجال هو جوهر التصميم لدى إيتون".

وأضاف يحيى: "يمكن استخدام مجموعتنا الديناميكية من المنتجات والحلول بكفاءة وأمان لإدارة الطاقة بفعالية كبيرة عبر قطاعات السوق المختلفة. ونحن نتطلع إلى مشاركة خبراتنا مع العملاء وقادة الصناعة خلال تواجدنا في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022".

سيتمكن زوار المعرض التعرف أكثر على المنتجات المعروضة من خلال التفاعل مع العروض التوضيحية التي تعمل باللمس و إجراء حوارات بناءة مع خبراء الشركة، حيث تحتوي العروض التوضيحية ما يلي:

أنظمة التحكم في توزيع الطاقة ذات الجهد المتوسط – تعمل هذه الأنظمة على تحسين الموثوقية وزيادة الكفاءة وتعزيز السلامة من خلال مجموعة واسعة من المعدات الكهربائية التي تعمل بالجهد المتوسط التي توزع وتراقب وتدير الطاقة في جميع أنحاء منشأتك أو عمليات التشغيل بما فيها محولات التوزيع المغمورة بالزيت والأخرى الجافة، بالإضافة إلى القواطع الكهربائية ذات الجهد المتوسط المعزولة بالغاز و الهواء.

أنظمة التحكم في توزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض – تعمل هذه الأنظمة على تحسين الموثوقية وزيادة الكفاءة وتعزيز السلامة من خلال مجموعة واسعة من المكونات والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض التي توزع وتراقب وتدير الطاقة في جميع أنحاء منشأتك أو العمليات التشغيلية، بما في ذلك قواطع الدارات الذكية (ACB's) وقواطع الدارة المصبوبة الرقمية (MCCB) و قواطع الدارة المصغرة (MCB)، و محركات التردد المتغير و المُقلعات و المرفقات الكهربائية، بالإضافة إلى تصميم أنظمة الجهد المنخفض الموثوقة حتى 7000 أمبير.

جودة الطاقة – تقدم هذه المحفظة مجموعة شاملة من حلول إيتون لإدارة الطاقة الحيوية والرائدة في مجال الطاقة الكهربائية، والتي تشمل حلول إمدادات الطاقة غير المنقطعة (UPS) و أجهزة الحماية من زيادة التيار و وحدات توزيع الطاقة (PDUs)، وأجهزة المراقبة عن بُعد و البرامج و معدات تصحيح معامل القدرة، بالإضافة إلى حلول إدارة تدفق الهواء و مرفقات الحامل، ناهيك عن خدمات مساعدة العملاء التي تلبي متطلبات التكنولوجيا المتطورة و تحقيق استمرارية الخدمة بالموثوقية المطلوبة.

معدات الحماية والسلامة - عندما يتعلق الأمر بحماية الأرواح والممتلكات، فليس هناك مجال للمساومة في هذا الموضوع. حيث تعتبر إيتون شركة رائدة و مورد عالمي لأنظمة إضاءة الطوارئ و الوقاية من الحريق ذات الجودة العالية، والتي بنيت على تراث قوي من شركات تم الاستحواذ عليها كـ "كوبر" (Cooper) و "سياج" (CEAG) و "مينفير" (Menvier) و "جي إس بي" (JSB). كما أن منتجات إيتون تساعد في عمليات الكشف والإخطار والإخلاء والحماية من مجموعة التهديدات ضمن البيئات الأكثر تعقيداً وصعوبة في يومنا هذا.

ستتواجد إيتون في القاعة 5 ضمن الجناح "بي 10" (B10) في مركز دبي التجاري العالمي.

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