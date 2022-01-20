أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "إنوفا"، الشركة الإقليمية الرائدة في مجال خدمات الطاقة وإدارة المرافق، اتفاقية "تعاقد لأداء الطاقة" مدتها خمس سنوات مع شركة الدار للاستثمار، وذلك ضمن مشروع يرمي إلى تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون.

وجرى التوقيع على الاتفاقية على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 المنعقدة في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيف فعالياتِه العاصمة الإماراتية الأسبوع الجاري. ويغطي العقد الجديد 18 من العقارات التجارية وعقارات التسوق التي تديرها "الدار"، وتلتزم "إنوفا" من خلاله بتحقيق توفير في إجمالي استهلاك الطاقة قدره 17.7 في المئة سنويًا، بما يعادل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 10,000 طن سنويًا.

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