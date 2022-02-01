يُقدم المعرض الرقمي الجديد تجربة فضاء خارجي غامرة وسريالية

"مركز محمد بن راشد للفضاء" يستعرض لقطات من مهمة "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ

تجربة مبنية على الإنتاج المشترك المبتكر بين الشركة الأم "كولوتور إسباس" و"المركز الوطني للدراسات الفضائية" التابع لوكالة الفضاء الفرنسية لمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيسها

دبي، الإمارات العربية المتحدة : عقد "إنفينيتي دي لوميير"، أكبر وأروع مركز للفنون الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، شراكة مع "مركز محمد بن راشد للفضاء" (MBRSC)، بهدف إطلاق برنامج جديد محدود الإصدار تحت عنوان "Destination Cosmos.. التحدي المُطلَق". ومن المقرر إطلاق هذا العمل الفني في 11 فبراير 2022، حيث سوف يتمكّن زوار مركز الفنون الرقمي من خوض تجربة رحلة لا تُنسى ومتعددة الحواس في "Destination Cosmos".

جرى إطلاق "Destination Cosmos"، وهو عمل فني إبداعي مبتكر بالتعاون مع "مركز محمد بن راشد للفضاء"، بناء على إنتاج مشترك بين "كولوتور إسباس" و"المركز الوطني للدراسات الفضائية" في فرنسا احتفاءً بالذكرى السنوية الستين لتأسيس وكالة الفضاء الفرنسية (CNES)، وذلك بهدف إثراء المعرفة البشرية بالكون والإسهام في تحسين الحياة اليومية للبشر – أحد الركائز الأساسية لـ"الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030" التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتيح "إنفينيتي دي لوميير" من خلال 130 جهاز عرض و58 مكبر صوت و3000 صورة رقمية متحركة عالية الدقة، الفرصة أمام الزوار لاستكشاف 13 مقطعاً ومقدمة افتتاحية بما في ذلك متاهة من النجوم والكواكب والأجرام السماوية (السَدِيْم)، بالإضافة إلى "المُسْتَعِر الأعظم"، وهو ما يجعلها رحلة فريدة من نوعها تبدأ في قلب غابة غايانا المطيرة وتنتهي عند حافة الكون.

وقال سعادة سالم حميد المري، المدير العام لـ"مركز محمد بن راشد للفضاء": "يسرّنا أن نعلن عن شراكتنا مع إنفينيتي دي لوميير والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا. ونحن نرى أن هذا البرنامج سوف يعزز إدراك المجتمع وشغفه لاستكشاف الفضاء ودراساته. ومن خلال هذا المعرض الرقمي الجديد، سوف تُتاح الفرصة أمام المقيمين والزوار على حدّ سواء طريقة جديدة لاكتشاف مساحة غامرة ومبتكرة والتعرّف عليها".

من جهته، قال وائل سويد، المدير التنفيذي لـ"إنفينيتي دي لوميير": "نحن متحمّسون جداً ويشرّفنا أن نحظى بدعم مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية في هذه المناسبة العظيمة". وتابع "إن هذه الشراكة هي شهادة على تفاني إنفينيتي دي لوميير في إثراء العقول وتسهيل تبادل الأفكار والمعرفة من خلال تجربة يمكن للجميع الوصول إليها. ونحن على ثقة من أن Destination Cosmos سوف يشكل تجربة تعليمية مذهلة لزوارنا، ونتطلع إلى فتح أبوابنا على الفضاء الخارجي السريالي".

يحتض "مركز محمد بن راشد للفضاء" الذي تأسس في العام 2006، "البرنامج الوطني للفضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة"، وهو ملتزم بتوفير مستقبل مزدهر للقطاع الاقتصادي والفضائي في دولة الإمارات من خلال بناء وتمكين اقتصاد قائم على المعرفة عبر اعتماد أهدف تقنية مستدامة ومتقدمة. كما يسعى "مركز محمد بن راشد للفضاء" من خلال شراكته مع "إنفينيتي دي لوميير" إلى تعزيز أهمية الابتكار والاستكشاف العلمي وتعميمه على أبناء المجتمع الإماراتي عبر تقديم الفن الرقمي كوسيلة للناس للتواصل والتعرّف على الفضاء.

يركّز معرض " Destination Cosmos.. التحدي المُطلَق" الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، على المؤسسات الفرنسية والإماراتية الناشئة من أجل مواصلة توسيع نطاق معرفتها في مجالات الفضاء من خلال وسائل تواصل جديدة.

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نبذة عن إنفينيتي "دي لوميير"

يمثل مركز "إنفينيتي دي لوميير" تجربة فنية رقمية غامرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو أكبر مكان للفنون الرقمية في منقطة الخليج العربي. ويمتد هذا المركز على مساحة 2,700 متر مربع محتلاً مكاناً رائعاً داخل "دبي مول" مع 130 جهاز عرض ضوئياً و58 مكبراً للصوت، ما يجعله يُحي الفنون المعاصرة والرائعة من خلال عرض 3000 صورة رقمية متحركة تتميّز بالدقة العالية، في حين تُعد واجهته الرقمية الأكبر من نوعها في دبي مول، وتشكل عرضاً ضوئياً رائعاً لعمل فني يمتد على مساحة 200 متر مربع، بينما تقدم صالة "إنفينيتي دي لوميير" تجربة قائمة بحدّ ذاتها لا مثيل لها، ويمكن الوصول إليها مباشرة من داخل المركز التجاري وهي مفتوحة أمام الجميع. ولكونه مركزاً إقليمياً للتعبير الثقافي الرائد، فإن "إنفينيتي دي لوميير" يوفر إمكانات لا حصر لها ترسخ مكانته كمركز للفنون، وتعزز ارتباطه وصلاته الشاملة والوثيقة بها.

نبذة عن مركز محمد بن راشد للفضاء:

تأسس مركز محمد بن راشد للفضاء عام 2006، وهو الجهة التي تحتضن برنامج الإمارات الوطني للفضاء. يبني المركز أقماراً اصطناعية لرصد الأرض ويشغلها ويوفر خدمات تحليل صور وبيانات لمختلف العملاء حول العالم. ومن الأقمار الاصطناعية التي يمتلكها المركز دبي سات-1 ودبي سات-2، وقد جرى إطلاق "خليفة سات"، أول قمر اصطناعي إماراتي 100% في 29 أكتوبر 2018 بنجاح من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان. كما يتولى المركز تطوير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ ومسبار الأمل، الذي أصبح أول مهمة عربية تصل إلى مدار كوكب المريخ في 9 من فبراير عام 2021. ويهدف إلى جمع بيانات علمية أساسية حول غلاف المريخ الجوي.

كما أطلق المركز مؤخراً مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وهي أول مهمة إماراتية وعربية لاستكشاف القمر. كما كشف المركز عن خُطته لتطوير القمر الاصطناعي الجديد "MBZ-SAT" بحلول عام 2023، ليكون القمر الاصطناعي المدني الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح. واستضاف مركز محمد بن راشد للفضاء المؤتمر الدولي للفضاء في نسخته الـ 72، في 2021 وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وذلك للمرة الأولى على مستوى المنطقة منذ انطلاقه في العام 1950. إضافة إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلق أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 في مهمة علمية، وتطوير استراتيجية المريخ 2117 الهادفة إلى بناء مدينة بشرية على الكوكب الأحمر.

نبذة حول "المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء (CNES)

يؤدي المركز الوطني للدراسات الفضائية CNES دور المؤسسة العامة الفرنسية المسؤولة عن صياغة سياسة الفضاء وتقديمها للحكومة الفرنسية وتنفيذها على مستوى القارة الأوروبية. يعمل المركز على تصميم الأقمار الاصطناعية وإطلاقها وابتكار أنظمة الفضاء للغد ودعم إطلاق خدمات جديدة مفيدة في الحياة اليومية. تأسس المركز في عام 1961، وهو أصل المشاريع الفضائية الكبرى ومركبات الإطلاق والأقمار الاصطناعية، حيث يُعدّ الشريك الموثوق للقطاع في تحفيز الابتكار. ويعمل لدى المركز نحو 2400 موظف وموظفة يمتازون بالشغف بمجال الفضاء، مما يفتح آفاق لا محدودة في مجالات التطبيقات المبتكرة. وينشط المركز في خمسة مجالات: برنامج مركبات الإطلاق آريان، والأبحاث العلمية، والرصد الفضائي، والاتصالات، والدفاع. ويلعب المركز دوراً اساسياً في دعم الابتكارات التقنية والتنمية الاقتصادية والسياسة الصناعية في فرنسا، كما يقيم شراكات علمية قوية ولديه عدد من اتفاقيات التعاون الدولية. تعد فرنسا ممثلة بالمركز الوطني للدراسات الفضائية CNES واحدة من أبرز المساهمين في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

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