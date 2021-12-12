البحرين: أعلنت إنفستكورب، الشركة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أن صندوق النمو الغذائي في آسيا 1 أنجز استثمارًا في "مو جياوجيان"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأغذية الفورية في الصين.

أُنشئت العلامة التجارية "مو جياوجيان" عام 2017 وتقدم منتجات متنوعة بما في ذلك الأطباق الساخنة المبتكرة الذاتية التسخين وأطباق الأرزّ، فضلاً عن الشعيرية والنودلز السريعة التحضير. وقد أصبحت واحدة من أفضل العلامات التجارية مبيعًا في فئة "هوتبوت" للأطعمة الذاتية التسخين على "تاوباو"، وهي قناة توزيع للتجارة الإلكترونية في الصين.

يقع المقر الرئيسي للشركة في شنغهاي، ويعمل فيها حوالي 200 موظف ولديها شبكة مبيعات متعددة القنوات عبر شبكة الإنترنت وخارجها مع أكثر من 700 موزع، ودخلت منتجاتها أكثر من 46 ألف منفذ بيع بالتجزئة.

تعليقاً على الاستثمار، قال الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب ورئيس لجنة الاستثمار في صندوق النمو الغذائي في آسيا 1، حازم بن قاسم: "يسعدنا أن نقوم باستثمار آخر من خلال في صندوق النمو الغذائي في آسيا 1. إنفستكورب تسعى للاستثمار في العلامات التجارية التي تستفيد من التحولات الحالية الجارية في أنماط الاستهلاك. ومع تنامي الطبقة المتوسطة في الصين، نرى فرصًا جذابة في قطاع العلامات التجارية للأغذية الفورية المبتكرة. ويشكل الاستثمار في مو جياوجيان خطوة مناسبة لاستراتيجية الصندوق فيما نواصل التوسع في آسيا. ونحن نتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق إدارة الشركة لإطلاق كل طاقاته".

تمثل هذه الصفقة رابع استثمار يقوم به "الصندوق" بعد استثمارات في "فيز برانز" و"سيتي سوبر غروب" و"هيريتدج فودز".

وصندوق النمو الغذائي في آسيا 1 هو صندوق أسهم خاص يستثمر في محفظة متنوعة من الشركات المعنية بالأغذية في آسيا. ويركز بشكل أساسي على السعي للاستفادة من إمكانات النمو والفرص المتاحة في قطاع الأغذية والمشروبات الشديد التجزئة في آسيا.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.

تملك انفستكورب حالياً حضوراً في 12 دولة، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 يونيو2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 37.6 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 430 موظفاً من 45 جنسية في مكاتبها.

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