العارضي: الاستثمار المسؤول يساهم في بناء اقتصادات أكثر استدامة

البحرين - أصدرت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى بعض الدراسات التي توضح كيف أثبتت الشركة التزامها بالمسؤولية كعنصر أساسي من قيمها وثقافتها. وقد تم إطلاق التقرير خلال قمة "أسبوع أبوظبي للاستدامة".

خلال عام 2021، والتزاماً منها بدمج الممارسات البيئية والجتماعية والحوكمة المؤسسية في جميع خطوط أعمالها، أنجزت انفستكورب التالي :

أصبحت أحد الموقعين على مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول.

طورت إطار العمل المسؤول الخاص بها والذي تم تضمينه في جميع أعمالها الاستثمارية في الشركات وكذلك على مستوى عمل الشركة.

اعتمدت الشركة آليات خاصة بفئة الأصول لدمج الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في أنشطة الاستثمار الجديدة وإدارة المحفظة الاستثمارية الحالية، وأجرت أول تقييم للبصمة الكربونية عبر النطاق 1 والنطاق 2 وتحديد انبعاثات النطاق 3.

تم تصنيف انفستكورب ضمن أفضل خمس شركات الملتزمة بالإدماج على مستوى العالم من بين أكثر الشركات العاملة في الاستثمار في الشركات الخاصة، وفقًا لمؤشر "إكواليتي غروب" لأفضل 20 شركة تعمل في هذا القطاع.

زادت انفستكورب التزامها بالتنوع والإنصاف والإدماج من خلال سياسة جديدة تتطلب أن يأتي 50? من جميع المرشحين للوظائف المختارين من خلفيات متنوعة وكذلك من خلال إقامة شراكة مع إكسبونانس Xponance لتكوين وتملّك حصص أقلية في شركات إدارة أصول بديلة يقودها أو يملكها أشخاص من خلفيات متنوعة.

تعليقاً على التقرير، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في انفستكورب محمد العارضي: "نحن في لحظة حاسمة يجب فيها على قادة الأعمال إعطاء الأولوية للاستثمار المسؤول بغية اضطلاعهم بدورهم في التوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة. والتعاون العالمي سيمكّننا من تحديد الموضع الذي يمكننا فيه إحداث أكبر تأثير في تحقيق هدفنا ونقلنا إلى وضع يتيح لنا ابتكار حلول مستدامة جديدة وتقديمها". وأضاف: "أنا فخور بإنجازات الشركة خلال العام الماضي، إذ طبّقنا إطار عملنا الجديد لتعزيز أولوياتنا والمشاركة بشكل تآزري مع جميع المعنيين".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المشارك في انفستكورب ريشي كابور: " لدينا إيمان راسخ بأن الاستدامة جزء لا يتجزأ من خلق القيمة داخل استثماراتنا". وأضاف: " تُعَدّ التزاماتنا الداخلية وكذلك دعمنا لشركات محفظتنا الاستثمارية عبر مبادرات التنوع والإنصاف والإدماج ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مكوّنات حيوية من مهمتنا لبناء أعمال أكثر مرونة ستوفر في النهاية عائدات جذابة لمستثمرينا بطريقة مستدامة".

في العام الطالع، ستواصل انفستكورب جهودها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، خصوصاً في ما يتعلق بإحراز تقدم في مسيرة إزالة الكربون عبر استثماراتها، وتعزيز مبادرات توظيف أكثر إنصافًا وإدماجًا، وتقديم دعم إضافي لتعزيز ممارسات الحوكمة للشركات التي تشملها محفظة انفستكورب والتي يُعتقد أنها سوف تكون مفيدة أكثر في الأسواق الناشئة.

شاركت انفستكورب في "أسبوع أبوظبي للاستدامة "من خلال أنشطة مختلفة بصفتها شريكاً في القمة. وسيتحدث الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب ريشي كابور في جلسة بعنوان "توقُّع القيمة المستدامة بمرور الوقت" لمناقشة كيف يساهم تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشركات في تحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، سيشارك حبيب عبد الرحمن، مسؤول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في انفستكورب، في منتدى الشباب الرابع للاستدامة الذي سيعقد في 19 يناير في جلسة بعنوان "منظور المستثمر حول البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" تستهدف الطلاب والمهنيين الشباب.

لمزيد من المعلومات حول مبادرات انفستكورب البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، يرجى زيارة:https://www.investcorp.com/esg/.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي.

تملك انفستكورب حالياً حضوراً في 12 دولة، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 يونيو2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 37.6 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 430 موظفاً من 45 جنسية في مكاتبها.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.investcorp.com أو متابعتنا على قنوات

التواصل الاجتماعي @Investcorp في كل من LinkedIn Twitter Instagram.

للاستفسارات الإعلامية الرجاء الاتصال بـ

انفستكورب

ندى عبدالغني

17515467 973+

nabdulghani@investcorp.com

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022