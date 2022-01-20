الشركة العالمية تحقق نمو بنسبة 12% في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنسينكراتور، وحدة الأعمال التابعة لشركة إيمرسون، ومصنّع منتجات التخلُّص من مخلفات الطعام المعدّة للاستخدام المنزلي والتجاري، عن تحقيق نمواً جديداً في أسواق المنطقة خاصة الإمارات العربية المتحدة بنسبة تراوحت بين 8% و12% خلال العام الماضي. وجاء هذا النمو الذي تحقق بفضل العديد من العوامل وفي مقدمتها التحضيرات لإكسبو 2020 في دبي.

وفي إطار تعليقه على هذا الإنجاز، قال محمد كرم، مدير عام تطوير الاعمال الإقليمي لدى شركة إنسينكراتور: " نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي حققناه خلال الفترة الماضية لاسيما بعد الظروف الصعبة التي ألمت بالأسواق العالمية نتيجة جائحة كورونا و كذلك مشكلات التوريد والشحن و لكن استطعنا بفضل المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لصالح قطاع الأعمال، من تذليل العديد من العقبات وتحويل التحديات إلى فرص" وأضاف كرم: "رغم كل هذه المعوقات حققنا في سوق الإمارات العربية المتحدة نسبة نمو هذا العام بفض التحضيرات لاستضافة الحدث العالمي الأبرز الآن في منطقة الشرق الأوسط".

من الجدير بالذكر أن شركة إنسينكراتور التابعة لشركة إيمرسون، توفر حلولاً مبتكرة وصديقة للبيئة للقطاعات المنزلية وقطاعات الضيافة وغيرها، وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن دخول قطاعات جديدة بعد زيادة الطلبات على منتجاتها الصديقة للبيئة من قبل القطاع الصحي.

وبهذا الإطار قال محمد كرم: " تخدم حلولنا الصديقة للبيئة جميع القطاعات وقد اعادت جائحة كرونا ترتيب اولوياتنا وأصبحت النظافة والصحة العامة ضرورة يومية ولا شك أن حلولنا قادرة على الاهتمام بهذا الجانب إضافة إلى الفوائد البيئة لمنتجاتنا التي تساعد على الحد من استهلاك الطاقة والمياه".

يذكر أن شركة إيمرسون كانت قد كشفت عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي بـ 30 أكتوبر 2021 محققة بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة مع العام الماضي.

#بياناتشركات

-انتهى-

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2022