من منصة "المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان"

إيرلانجا هارتارتو:

إشادة بتوظيف دبي للتقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل الأعمال

عاصم عبد الواحد العباسي:

دبي مقصد عالمي للخدمات اللوجستية

دبي: أعلن معالي إيرلانجا هارتارتو، الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا، عزم بلاده التي تعد الاقتصاد الأكبر في رابطة الآسيان، التوسع في أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية، عبر الاستفادة من الخدمات الرائدة والمكانة المتميزة لدبي في قلب العالم، وبما يمكن قطاعات الأعمال الإندونيسية من الوصول إلى جميع الأسواق العالمية.

وقال هارتارتو: "إن إندونيسيا تعرف نوعين من الإنتاج من حيث السلع التي يسهل التعامل معها، وستمكّن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها دبي من الوصول إلى الأسواق التي نستهدفها، وتخفيف التكاليف بشكل كبير".

وأضاف: "إن دبي توظف اليوم التقنيات الحديثة التي تسهم في تسهيل الأعمال وتقديم الحلول العملية للتعامل مع التحديات التي تواجه سلاسل التوريد، هذا بالإضافة إلى أنها اتخذت الخطوات الاستباقية والسريعة التي مكنتها من مواجهة الأزمات والخفض الكبير من التأثير لأزمة كوفيد – 19، وعودة اقتصادها لمعدلات النمو الإيجابية".

جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة النقاش الرئيسية التي حملت عنوان "الإصلاح والنمو" ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان، والتي شاركه الحديث خلالها

عاصم عبد الواحد العباسي، مدير الشؤون المالية في "دي بي ورلد"، الذي أكد بدوره على المكانة العالمية التي أصبحت تحتلها دبي في تمكين قطاعات الأعمال من دول العالم من تحقيق الانتشار والتوسع، وموضحاً في الوقت ذاته أن "دي بي ورلد" ومن خلال خبرتها الكبيرة في الأسواق الأفريقية وغيرها من الأسواق العالمية ستعمل على توفير المنصة التي تمكن قطاع الأعمال في إندونيسيا من الوصول إلى هذه الأسواق الواعدة.

وأوضح هارتارتو أن إندونيسيا تعمل على استخدام التقنية الحديثة وتوظيفها بشكل استباقي في عمليات التوريد، كما أنها تحرص بشكل دائم على توفير جميع الأدوات التي تسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد وتتطلب الدعم الدائم لتحقيق النمو والازدهار، والتي تعد التقنية أحد أهم الوسائل التي تساعد الشركات الناشئة من تحقيق طموحها.

وبين أن إندونيسيا وقعت على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وستعمل على تعزيز انفتاح دول الآسيان على دول العالم، مشيراً إلى أنه رغم التحديات الجيوسياسية الحالية والتوترات التي يشهدها العالم،، والتباين بين دول العالم في مواجهة هذه الأزمات، إلا أن هناك فرصة مهمة أمام دول الآسيان لبناء علاقات اقتصادية مهمة تعزز من مكانتها العالمية.

وأوضح عاصم عبد الواحد العباسي أن دبي أصبحت مقصداً عالمياً للخدمات اللوجستية، وتوفر التقنيات اللازمة لتوفير أفضل الخدمات لقطاعات الأعمال من مختلف دول العالم، وبما يمكنها من تحقيق النمو والتوسع والانتشار.

وبين أن التوجه نحو توسيع الأعمال في أفريقيا وأمريكا اللاتينية يحمل فرصاً استثمارية مهمة لإندونيسيا ولدول الآسيان، وقال: "إن تحقيق الأداء الاقتصادي المتميز في الفترات المقبلة يتطلب الاستفادة من الأزمات التي واجهها الاقتصاد ولاسيما سلاسل التوريد على مستوى العالم، والذي من شأنه الحد بشكل كبير من آثارها السلبية.

وأوضح أن للتقنية دوراً كبيراً اليوم في تطوير العمل اللوجستي، وتوفير قنوات جديدة لتوفير بيئة عمل متميزة، منوهاً أن دولة الإمارات أطلقت في وقت سابق منصة موحدة يمكن من خلالها الحصول على جميع الخدمات، والتي تشكل أحد الركائز الرئيسية لتسهيل وتسريع ممارسة الأعمال، والتي تنعكس بشكل كبير وواضح على أداء قطاعات الأعمال سواء كانت عاملة في دولة الإمارات، أو تلك الراغبة في الوصول عبرها إلى الأسواق العالمية.

وبين أن "دي بي ورلد" طورت حلولاً فعالة توظف التقنية الحديثة بالشكل الأمثل ما مكنها من إيجاد قنوات توصيل سهلة وتوفير بنية تحتية متميزة تسهم في إنجاز الأعمال وفق أفضل المعدلات والمعايير العالمية.

#بياناتحكومية

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