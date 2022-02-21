دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت إنجي، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، معرضاً فنياً في الجناح الفرنسي في إكسبو دبي 2020 لزيادة الوعي حول تغير المناخ وتسليط الضوء على التزام إنجي وجهودها في هذا المجال.

وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني وبلوغ صفر انبعاثات بحلول العام 2045، تعاونت شركة إنجي مع الفنانة السورية ماري مهنا لإطلاق المعرض الفني الذي يسلط الضوء على مشروع إعادة تأهيل أشجار القرم "الكربون الأزرق" في الإمارات، ويشمل عرضًا فنيًا يركز على "نساء يكافحن من أجل تغير المناخ" في المنطقة، يظهر الوجوه النسائية الناشطة في إنجي والساعية إلى إحداث تأثير إيجابي لحماية الكوكب. يتضمن المعرض صورًا للنساء العاملات في إنجي تعكس مساهمتهن وجهودهن في تحقيق توازن في عالم الطاقة وإحداث ثورة في مواجهة التحديات المتعلقة بالمناخ.

يشار إلى أن إنجي أعلنت عن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع "الكربون الأزرق" بالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي وشركة دستنز ايمجري المتخصصة في حلول هندسة الطائرات بدون طيار، والذي يهدف للحفاظ على أشجار القرم في إمارة أبوظبي باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار المبتكرة لنثر أكثر من 35 ألف بذرة من بذور شجر القرم في منطقة المرفأ في أبو ظبي والذي يدعم أهداف إنجي في خفض الانبعاثات الكربونية.

سيسلط المعرض الضوء على مجموعة مهارات ماري كرسامة ومؤلفة روايات مصورة، متيحًا الفرصة أمام زوار إكسبو لمشاهدة 12 قطعة من الأعمال الفنية ضمن الجناح الفرنسي.

وبهذه المناسبة، قالت فلورنس فونتاني، نائبة الرئيس التنفيذي للاتصالات والاستدامة في إنجي أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ: "يسعدنا المشاركة مع الفنانين لزيادة الوعي تجاه تغير المناخ وتسليط الضوء على جهودنا والتزامنا في هذا المجال. وتجسد اللوحات المعروضة، الأعمال الصغيرة التي تضاعفت في الفترة الأخيرة وأحدثت فرقًا كبيرًا في معركة الكفاح من أجل تغير المناخ، وكذلك أهمية توعية المجتمع على ضرورة التحلي بالصبر والمرونة لتحقيق تلك الأهداف. نحن على ثقة بأن تعاوننا مع الفنانة ماري مهانا سيلهم الزائرين".

وتابعت فونتاني: “أثبت الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 أنه شريك مميز، وقد سررنا بالانضمام إلى هذا الفريق، الذي قدم لنا دعمًا كبيرًا في مسيرتنا الرامية إلى بلوغ صفر انبعاثات بحلول العام 2045 ".

ويهدف مشروع "الكربون الأزرق" إلى التخفيف من آثار تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية المنتشرة على ساحل أبوظبي، مسلطًا الضوء على الإجراءات المطلوبة للحد من تأثير تغير المناخ على الكوكب. وقد استخدمت في العمل الفني الألوان الوطنية لدولة الإمارات وألوان علامة إنجي التجارية، مظهرةً كيف يمكن للابتكار عبر تقنية الطائرات بدون طيار أن يدعم تغير المناخ الإيجابي وحماية الدور الأساسي الذي تلعبه أشجار القرم في النظام البيئي المحلي.

من جانبها، قالت الفنانة ماري مهنا: "أنا سعيدة جدًا بشراكتي مع إنجي التي أتاحت لي فرصة العمل في مشروع الكربون الأزرق، حيث كان من الممتع زيارة الموقع والالتقاء بالعديد من الشخصيات التي تمثل القوى الرئيسية الناشطة وراء كفاح إنجي من أجل تغير المناخ في المنطقة. وآمل أن تكون أعمالي الفنية مصدر إلهام للأجيال القادمة".

#بياناتحكومية

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